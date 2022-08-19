Судова реформа: на участь у конкурсі до Вищої кваліфікаційної комісії суддів подали заяви вже 163 кандидати

Станом на 19 серпня, на участь у конкурсі до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) подано 163 заяви.

Про це повідомляє Конкурсна комісія з добору членів ВККС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"163 кандидати подали заяви на участь у конкурсі на посади членів ВККС", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, з 15 липня розпочато подання документів від кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Аплікаційні заяви можна подавати з 15 липня до 22 серпня 2022 року включно.

Заяви, які були подані до моменту призупинення конкурсних процедур, вважаються чинними, так само як і документи, додані до цих заяв.

Конкурсна комісія створила умови сприяння поданню аплікаційних документів. Так, кандидати можуть подати замість тексту декларації та відповідної довідки про відсутність судимості лише заяву про факт та дату подання цієї декларації до НАЗК, а також заяву про відсутність судимості та кримінального переслідування.

Також конкурсна комісія вирішила, що тести IQ та загальних здібностей проводитися не будуть.

ВККС не працює вже майже три роки, з метою поновлення її роботи створена конкурсна комісія, яка добере кандидатів на посади членів ВККС на засадах прозорого конкурсу. Приймання заяв на участь у конкурсі розпочалось із 4 лютого 2022 року і мало тривати до 4 березня 2022 року, однак було призупинене через російську агресію.

На другому етапі буде проведена співбесіда з відібраними кандидатами, за результатом якої комісія має відібрати і передати на розгляд ВРП не менше двох кандидатів на кожну із 16 вакансій.