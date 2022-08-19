Росія демонструє повну зневагу до безпеки українських ядерних об’єктів, - Пентагон

Росія продемонструвала "повну зневагу" безпекою українських ядерних об’єктів та її дії навколо станції наразі є "верхом безвідповідальності".

Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США журналістам на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням Українську правду.

"Це ситуація, за якою уряд США та спільнота національної безпеки стежать дуже, дуже уважно. Ми дуже стурбовані військовими операціями на або поблизу будь-яких об’єктів ядерної енергетики України та дуже стурбовані будь-якими повідомленнями про пошкодження саме запорізьких ліній електропередачі", — сказав чиновник.

За словами представника Пентагону, США очікують, що Росія поверне Україні повний контроль над АЕС та виконає гарантії Міжнародного агентства з атомної енергії, а також надасть доступ до АЕС.

"Ми дуже чітко заявили, що бойові дії поблизу атомної електростанції небезпечні, безвідповідальні, і ми хочемо, щоб бойовики та Росія діяли з особливою обережністю і не робили дій, які можуть призвести до потенційного радіоактивного викиду", - додав він.