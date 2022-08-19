УКР
Росія демонструє повну зневагу до безпеки українських ядерних об’єктів, - Пентагон

заес

Росія продемонструвала "повну зневагу" безпекою українських ядерних об’єктів та її дії навколо станції наразі є "верхом безвідповідальності".

Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США журналістам на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням Українську правду.

"Це ситуація, за якою уряд США та спільнота національної безпеки стежать дуже, дуже уважно. Ми дуже стурбовані військовими операціями на або поблизу будь-яких об’єктів ядерної енергетики України та дуже стурбовані будь-якими повідомленнями про пошкодження саме запорізьких ліній електропередачі", — сказав чиновник.

За словами представника Пентагону, США очікують, що Росія поверне Україні повний контроль над АЕС та виконає гарантії Міжнародного агентства з атомної енергії, а також надасть доступ до АЕС.

"Ми дуже чітко заявили, що бойові дії поблизу атомної електростанції небезпечні, безвідповідальні, і ми хочемо, щоб бойовики та Росія діяли з особливою обережністю і не робили дій, які можуть призвести до потенційного радіоактивного викиду", - додав він.

Тільки взнали що там за ******?
19.08.2022 23:23 Відповісти
дже если кацапы взорвут АЭС, этого все равно будет недостаточно признать их страной-террористом....

Как весь мир, включая США, может быть таким сс*лом?!!!
19.08.2022 23:31 Відповісти
Как весь мир, включая США, может быть таким сс*лом?!!!
Может быть дело в этом?

В 1993 году вышла книга бывшего шпиона МИ-6 по имени доктор Джон Коулман. В этой книге доктор Коулман написал следующее:

«Не менее 4 миллиардов «бесполезных едоков» должны быть уничтожены к 2050 году путем ограниченных войн, организованных эпидемий смертельных быстродействующих болезней и голода. Энергия, пища и вода должны поддерживаться на уровне прожиточного минимума для неэлиты, начиная с Белого населения Западной Европы и Северной Америки и затем распространяясь на другие расы.

Население Канады, Западной Европы и Соединенных Штатов будет уничтожаться быстрее, чем на других континентах, пока население мира не достигнет управляемого уровня в 1 миллиард, из которых 500 миллионов будут состоять из представителей китайской и японской рас, отобранных потому, что они люди. которые были регламентированы веками и привыкли беспрекословно подчиняться власти».
20.08.2022 00:23 Відповісти
Це не зневага, це тупість. Що ви хочете від дикунів, що окопувались в чорнобильській зоні?
20.08.2022 00:14 Відповісти
20.08.2022 00:27 Відповісти
 
 