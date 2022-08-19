УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6598 відвідувачів онлайн
Новини Газова війна Агресія Росії проти України Війна
1 693 9

Газові трубопроводи потрібні Росії для того, щоб постачати в Європу проблеми, - Зеленський

зеленський

"Північний потік-1" і "Північний потік-2" потрібні Росії для того, щоб "постачати в Європу проблеми"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Ці "потоки" потрібні Росії виключно для того, щоб постачати в Європу проблеми, а не допомагати з газом. Зараз це абсолютно очевидно. Чим довше держава-терорист буде залишатись на європейському і світовому енергетичному ринках, тим довше не буде стабільності на ринку", - сказав він.

"І чим швидше всі в Європі підготують свої енергетичні системи для існування взагалі без будь-якого постачання енергоносіїв з Росії, тим швидше зможуть спокійно переживати будь-які зими", - наголосив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" оголосив про повну зупинку "Північного потоку"

Автор: 

газ (10656) Зеленський Володимир (25625)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** вже поставив в Україну ************* Бідосю.
показати весь коментар
19.08.2022 23:26 Відповісти
Експромтом перднув. Мабуть забув про нашу ГТС.
показати весь коментар
19.08.2022 23:28 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2022 23:30 Відповісти
Клоуняра.
показати весь коментар
19.08.2022 23:38 Відповісти
Таке враження, що це не Німеччина відмовляється від сертифікації ПП-2. Раша від цієї відмови має грошей в рази більше. Цікаво, хоч і страшно, що взимку буде з гордими бюргерами....
показати весь коментар
20.08.2022 09:05 Відповісти
Панове німці! Постачаєте більше зброї в Україну та припинить затримки! Інакше буде вам червоний прапор на Рейстазі. А так покваптесь та заберемо силою їхній газ безкоштовно!
показати весь коментар
20.08.2022 09:18 Відповісти
 
 