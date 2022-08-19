Газові трубопроводи потрібні Росії для того, щоб постачати в Європу проблеми, - Зеленський
"Північний потік-1" і "Північний потік-2" потрібні Росії для того, щоб "постачати в Європу проблеми"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
"Ці "потоки" потрібні Росії виключно для того, щоб постачати в Європу проблеми, а не допомагати з газом. Зараз це абсолютно очевидно. Чим довше держава-терорист буде залишатись на європейському і світовому енергетичному ринках, тим довше не буде стабільності на ринку", - сказав він.
"І чим швидше всі в Європі підготують свої енергетичні системи для існування взагалі без будь-якого постачання енергоносіїв з Росії, тим швидше зможуть спокійно переживати будь-які зими", - наголосив президент.
