Дякую президенту США за це рішення, - Зеленський подякував Байдену за черговий пакет військової допомоги

зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США за надання нового пакету допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

Зеленський зазначив: "Високо ціную надання чергового пакету США військової допомоги на $775 млн. Дякую президенту США
за це рішення! Ми зробили ще один важливий крок для перемоги над агресором. Україна буде вільною!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден затвердив військову допомогу Україні на 775 млн доларів

Байден Джо (2899) допомога (8773) США (24403)
Кто-бы што-бы не писдел на ковбоя, а старичок мне нравится
19.08.2022 23:51 Відповісти
Дякую, дуже дякую.
19.08.2022 23:52 Відповісти
през
20.08.2022 06:17 Відповісти
а зе не сказал что байдeн разрушал экономику своими предупреждениями
19.08.2022 23:52 Відповісти
Дед давит из себя по сантиметру,как при старческом запоре. ****** уже,давай уже напрягись и дрыстани как положено,что бы кацапня захлебнулась
19.08.2022 23:55 Відповісти
глава "СН" заявил, что страны Запада "сеют панику" по поводу возможности вторжения России, что является не дружеским жестом.
20.08.2022 00:04 Відповісти
Цікава статистика куди, як і за скільки були витрачені ці макродопомоги за 6 місяців?

Збагачення зеленої кліки очевидне. Питання в які кармани і скільки вони собі забрали?
20.08.2022 00:14 Відповісти
"Україна буде вільною" - так(!!!) , але дуже важливо при цьому, аби вона була вільною від тебе, тупа зе-лупо, й від твого ублюдочного дєрьмака, й від усіх твоїх уйоbищних хламідій...

от лише тоді моя Батьківщина буде справді вільною!!!
20.08.2022 00:33 Відповісти
А Байден міг би на $775 млн прислати асфальту. Міг би, та не вислав. От у цьому і різниця між президентом успішної країни і жидівським лайном, яке готувалося до війни... асфальтуванням доріг.
20.08.2022 06:34 Відповісти
 
 