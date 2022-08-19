Дякую президенту США за це рішення, - Зеленський подякував Байдену за черговий пакет військової допомоги
Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США за надання нового пакету допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Зеленський зазначив: "Високо ціную надання чергового пакету США військової допомоги на $775 млн. Дякую президенту США
за це рішення! Ми зробили ще один важливий крок для перемоги над агресором. Україна буде вільною!"
Збагачення зеленої кліки очевидне. Питання в які кармани і скільки вони собі забрали?
от лише тоді моя Батьківщина буде справді вільною!!!