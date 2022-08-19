Росія не має морального права засідати в G20, поки триває її агресія в Україні, - МЗС Великої Британії
Росія не має морального права засідати в G20, доки вона продовжує вторгнення в Україну.
Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Великої Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Росія не має морального права засідати в G20, поки триває її агресія в Україні", — заявив представник.
"Ми вітаємо зусилля Індонезії щодо забезпечення розгляду наслідків війни з Росією на зустрічах G20, а також ознаки того, що Україну може представляти президент Зеленський на саміті лідерів G20", - додали в міністерстві.
поєтому возможно он и не решиться сделать каких-то заяв...тем паче ему так хочеться... на Бали... поменять футболку.... надеть шорты))))
місце в Гаазі за воєнні злочини проти людяності 😠