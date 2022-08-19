УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6598 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 023 18

Росія не має морального права засідати в G20, поки триває її агресія в Україні, - МЗС Великої Британії

g20

Росія не має морального права засідати в G20, доки вона продовжує вторгнення в Україну.

Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Великої Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Росія не має морального права засідати в G20, поки триває її агресія в Україні", — заявив представник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін планує відвідати саміт G20 на Балі, - президент Індонезії Відодо

"Ми вітаємо зусилля Індонезії щодо забезпечення розгляду наслідків війни з Росією на зустрічах G20, а також ознаки того, що Україну може представляти президент Зеленський на саміті лідерів G20", - додали в міністерстві.

Автор: 

G20 (325) Велика Британія (5802) Зеленський Володимир (25625) росія (68043)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Раіся взагалі не має права ні на що.
показати весь коментар
19.08.2022 23:58 Відповісти
+17
бойкот з боку адекватних країн буле гарним рішенням питання
показати весь коментар
19.08.2022 23:59 Відповісти
+14
Росія, як ви кажете не має морального права взагалі існувати
показати весь коментар
20.08.2022 00:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Раіся взагалі не має права ні на що.
показати весь коментар
19.08.2022 23:58 Відповісти
бойкот з боку адекватних країн буле гарним рішенням питання
показати весь коментар
19.08.2022 23:59 Відповісти
Росія, як ви кажете не має морального права взагалі існувати
показати весь коментар
20.08.2022 00:01 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2022 00:05 Відповісти
почему это говорит британия а не зеля
показати весь коментар
20.08.2022 00:06 Відповісти
зеля сам приглашен... постольку постоку...
поєтому возможно он и не решиться сделать каких-то заяв...тем паче ему так хочеться... на Бали... поменять футболку.... надеть шорты))))
показати весь коментар
20.08.2022 00:13 Відповісти
Йдеться про віртуальну участь Зеленського Джерело:
показати весь коментар
20.08.2022 01:47 Відповісти
Тому що ні у королеви Єлизавети, ні у членів парламенту Великобританії, немає дач у Криму і фірм у Росії І Борис Джонсон не виступав на корпоративах у Москві, перед п"яними кацапами!
показати весь коментар
20.08.2022 05:54 Відповісти
Бритты наши лучшие друзья и союзники. Слава Королеве!
показати весь коментар
20.08.2022 00:06 Відповісти
Я таки извиняюсь, а что может Израиль, кроме беспилотников раше передавать?
показати весь коментар
20.08.2022 00:11 Відповісти
10 из 20, в т.ч. Китай, Индия, Бразилия, Турция, Индонезия, Ю. Африка, не присоединились вообще ни к каким санкциям. Напротив, то, что происходит - а происходит в частности демонстрация слабости Запада как мирового полицейского - их устраивает, поскольку это им позволит действовать более решительно в своих регионах, не оглядываясь особо на дряхлеющего шерифа.
показати весь коментар
20.08.2022 00:15 Відповісти
Треба зробити так, щоб ця недоімперія з економічної точки зору була б зайва в цій організації
показати весь коментар
20.08.2022 00:26 Відповісти
ruzke-kurwy!!!
показати весь коментар
20.08.2022 00:28 Відповісти
А забыл..,после двух месячного перерыва, в связи с не имением корма для комбалы, было затишье!,но хочу сказать что сегодня появились особи руzкого мира на пароме, и это был эпик!!,когда их выкидывали за борт !,верещали как свиньи!Слава Украине!,Сделаем мир чище!
показати весь коментар
20.08.2022 00:34 Відповісти
Вполне логично. Международные организации по обеспечению безопаснасти уже и так себя дискредитировали до полного нуля.
показати весь коментар
20.08.2022 00:47 Відповісти
Кацапам - терористам і вбивцям не місце в жодній міжнародній організаціі , так як іх головному терористу путлєру і його братві ,
місце в Гаазі за воєнні злочини проти людяності 😠
показати весь коментар
20.08.2022 01:03 Відповісти
Британцы высказали свое мнение, думаю знают где бы они хотели видеть путлера с приспешниками!
показати весь коментар
20.08.2022 07:48 Відповісти
 
 