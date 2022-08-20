УКР
Російські війська не мають успіху на полі бою в Україні, - Пентагон

Позиції російських військових ослабли і вони не мають прогресу на полі бою в Україні.

Про це 19 серпня на закритому брифінгу для журналістів розповів високопоставлений чиновник Міністерства оборони США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ви бачите повну відсутність прогресу росіян на полі бою. Вони несуть ці втрати і не можуть просуватися вперед", – сказав представник Пентагону. Зокрема, за його словами, ЗСУ успішно послаблюють російські війська на сході.

Представник Пентагону також прокоментував останні події в Криму – насамперед вибухи в Новофедорівці.

"Я не маю загальної оцінки впливу нещодавніх атак, особливо на аеродром, але ми бачимо загальну картину того, що російські сили набагато вразливіші. Ми бачимо рух російських військ задля захисту своїх вразливих місць", – сказав він.

Також читайте: Уперше від початку липня РФ не заявляла про захоплення нових територій, - ISW

+15
Слава ЗСУ!
20.08.2022 00:44 Відповісти
+13
Кацапы, вы при слове "Украина" будете трястись так же, как турки от слова "Сирко".
20.08.2022 00:45 Відповісти
+9
Можна тоді надати Україні додатково 20 гаубиць М777 та ***********, щоб ми з відстані 30 км всю рашистську сволоту з Пісків випалили?
20.08.2022 00:48 Відповісти
20.08.2022 03:17 Відповісти
Або, як московіти від слова "Сагайдачний"...
20.08.2022 00:49 Відповісти
+100 і так ще пару раз по 20шт, бо Піски не одні.
Зараз зброя для оборони і то маловато.
20.08.2022 05:51 Відповісти
И от Харькова, и можно и из белгорода, чтобы жить не мешали
20.08.2022 10:30 Відповісти
Зате вони мають успіх в руйнації українських міст за допомогою різних ракет
20.08.2022 01:33 Відповісти
На поле боя, русские много где проигрывали.... например первую чеченскую....

Но самый большой проигрыш русских, как раз В ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ ЗАПАДУ...
Сейчас в западных СМИ(DailyMail, FT, Times, BI, SUN, DW)..стабильно 5-6 статьи в день про Украину, про войну...При чем все новости там - это прямая калька и перевод из наших, украинских новостей....типо УКРАИНЦЫ -ГЕРОИ, ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ, РУССКИЕ - ОККУПАНТЫ, НЕГОДЯИ и МЕРЗАВЦЫ... Происходит постепенная демонизация русских и России.

С другой стороны, русские тоже не отстают и создают свою ПАРАЛЕЛЬНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ... где РУССКИЕ - Д'АРТАНЬЯНЫ, а все остальные - злодеи...Идёт накачка населения через Лахту, ТВпропоганду, фабрики фейков, и даже с преминением русского Болливуда....При чем на ЗАПАД эта пропаганда и параллельная реальность уже не проходит(РТ, Спутник в Европе запрещены), а все остается только в России и вливается в уши простым россиянцам...

В последствии всего этого, после войны..., ментальная разница между простым россиянцам и европейцами будет просто колоссальная.... Настолько коллосальна, что Россия и Европа БУДУТ ЖИТЬ В РАЗНЫХ МИРАХ!!!! Уже не будет тех точек соприкосновения, взаимопонимания и взаимодействия, которые были при позднем Горбачева, Ельцине и при раннем Путине....

20.08.2022 03:00 Відповісти
Штаты говорят,что раша не имеет успеха на поле боя но карта боевых действий говорит,что всё таки имеют хоть и не такие большие как раньше
показати весь коментар
