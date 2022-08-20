Російські війська не мають успіху на полі бою в Україні, - Пентагон
Позиції російських військових ослабли і вони не мають прогресу на полі бою в Україні.
Про це 19 серпня на закритому брифінгу для журналістів розповів високопоставлений чиновник Міністерства оборони США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ви бачите повну відсутність прогресу росіян на полі бою. Вони несуть ці втрати і не можуть просуватися вперед", – сказав представник Пентагону. Зокрема, за його словами, ЗСУ успішно послаблюють російські війська на сході.
Представник Пентагону також прокоментував останні події в Криму – насамперед вибухи в Новофедорівці.
"Я не маю загальної оцінки впливу нещодавніх атак, особливо на аеродром, але ми бачимо загальну картину того, що російські сили набагато вразливіші. Ми бачимо рух російських військ задля захисту своїх вразливих місць", – сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зараз зброя для оборони і то маловато.
Но самый большой проигрыш русских, как раз В ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ ЗАПАДУ...
Сейчас в западных СМИ(DailyMail, FT, Times, BI, SUN, DW)..стабильно 5-6 статьи в день про Украину, про войну...При чем все новости там - это прямая калька и перевод из наших, украинских новостей....типо УКРАИНЦЫ -ГЕРОИ, ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ, РУССКИЕ - ОККУПАНТЫ, НЕГОДЯИ и МЕРЗАВЦЫ... Происходит постепенная демонизация русских и России.
С другой стороны, русские тоже не отстают и создают свою ПАРАЛЕЛЬНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ... где РУССКИЕ - Д'АРТАНЬЯНЫ, а все остальные - злодеи...Идёт накачка населения через Лахту, ТВпропоганду, фабрики фейков, и даже с преминением русского Болливуда....При чем на ЗАПАД эта пропаганда и параллельная реальность уже не проходит(РТ, Спутник в Европе запрещены), а все остается только в России и вливается в уши простым россиянцам...
В последствии всего этого, после войны..., ментальная разница между простым россиянцам и европейцами будет просто колоссальная.... Настолько коллосальна, что Россия и Европа БУДУТ ЖИТЬ В РАЗНЫХ МИРАХ!!!! Уже не будет тех точек соприкосновения, взаимопонимания и взаимодействия, которые были при позднем Горбачева, Ельцине и при раннем Путине....