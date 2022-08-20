Російські війська не мають успіху на полі бою в Україні, - Пентагон

Позиції російських військових ослабли і вони не мають прогресу на полі бою в Україні.

Про це 19 серпня на закритому брифінгу для журналістів розповів високопоставлений чиновник Міністерства оборони США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ви бачите повну відсутність прогресу росіян на полі бою. Вони несуть ці втрати і не можуть просуватися вперед", – сказав представник Пентагону. Зокрема, за його словами, ЗСУ успішно послаблюють російські війська на сході.

Представник Пентагону також прокоментував останні події в Криму – насамперед вибухи в Новофедорівці.



"Я не маю загальної оцінки впливу нещодавніх атак, особливо на аеродром, але ми бачимо загальну картину того, що російські сили набагато вразливіші. Ми бачимо рух російських військ задля захисту своїх вразливих місць", – сказав він.

