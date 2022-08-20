США вважають, що Зеленський має взяти участь у саміті G20, якщо там буде Путін, - Білий дім

У Білому домі заявили, що президент Володимир Зеленський має взяти участь у саміті Великої двадцятки на Балі, якщо туди приїде російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву Ради національної безпеки Білого дому, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Як публічно заявив сам президент Байден, він не думає, що президент Путін має бути присутнім на G20, оскільки він веде війну проти України", — йдеться у заяві. Але якщо Путін справді приїде, США вважають, що Зеленський теж має взяти участь.

Йдеться про віртуальну участь Зеленського.

Президент Індонезії Джоко Відодо заявив у четвер, що він очікує, що Путін і голова КНР Сі Цзіньпін візьмуть участь у саміті, який відбудеться у листопаді на Балі.

Байден ще не повідомив, чи поїде він на Балі, хоча офіційні особи США брали участь у зустрічах перед самітом лідерів.