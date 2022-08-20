США вважають, що Зеленський має взяти участь у саміті G20, якщо там буде Путін, - Білий дім
У Білому домі заявили, що президент Володимир Зеленський має взяти участь у саміті Великої двадцятки на Балі, якщо туди приїде російський диктатор Володимир Путін.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву Ради національної безпеки Білого дому, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Як публічно заявив сам президент Байден, він не думає, що президент Путін має бути присутнім на G20, оскільки він веде війну проти України", — йдеться у заяві. Але якщо Путін справді приїде, США вважають, що Зеленський теж має взяти участь.
Йдеться про віртуальну участь Зеленського.
Президент Індонезії Джоко Відодо заявив у четвер, що він очікує, що Путін і голова КНР Сі Цзіньпін візьмуть участь у саміті, який відбудеться у листопаді на Балі.
Байден ще не повідомив, чи поїде він на Балі, хоча офіційні особи США брали участь у зустрічах перед самітом лідерів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
По друге - його потім треба буде у цілій балії перекису водню відмочувати тиждень, щоб сморід від х*йла вивітрився, а він потрібен нашим військовим медикам для обробки поранених...
Якого чорта лисого Зеленський має іхати на самітG20 , щоби зустрітись
із головним вбивцею украінців ?
Ні , правильно було б прямо там , притягти путлєра до Гааги ‼️
Йдеться про віртуальну участь Зеленського. Джерело:
Подоляк заявив якраз навпаки.
Ригівська ОПа знову збирається шукати мир в очку ху@йла.
'Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк не виключив того, що президент України Володимир Зеленський може особисто відвідати саміт "Великої двадцятки", який пройде восени в Індонезії."
Боневтік має щось сказати, знаючи, що серед слухачів і союзники і х-ло! Вибір невеликий:
- або, мичати про "закончить войну с той стороной посередине"
- або як у відосах до західних парламентів - "Україна переможе"
До цього одним говорилося одне, а другим - інше
ла?
"Я впевнений, що він мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що коли такий контакт, очі в очі, ти одразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Попри всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну", - заявив Зеленський.
Однак не уточнив, на яких саме умовах Путін хоче закінчити цю війну.
Путін планує особисто взяти участь у саміті G20 на Балі - президент Індонезії.
https://suspilne.media/272768-putin-planue-osobisto-vzati-ucast-u-samiti-g20-na-bali-prezident-indonezii/
2. Бункерная крыса-людоед если там и осмелится участвовать, то только виртуально из своего подземного бункера, озаботившись 3D-декорациями подобно "встрече" со стюардессами.
3. G20 - это обычно собрание глав правительств и банков, отвечающих за экономическое направление, а не политическое, потому страну на собрании может представлять премьер-министр, министр зарубежных стран и т.п.
Зєля "героїчно" заявляв це Порошенку в 2019 і звинувачував минулу владу, а не ху@ла в небажанні закінчити війну.
Чого тут міркувати? США сказали що повинен, значить повинен, і не тільки Зеленський, вся Україна повинна американцям. Були винні татарам, полякам, туркам, литовцям, росіянам, зараз американцям. Коли вже самі собі будуть винні, своїм дітям, батькам?
Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Великої Британії,
щось у нас зовнішнє управління зламалось, несіть нове.
блумберг - на мило.