Україна отримає зенітно-ракетні комплекси NASAMS в найближчі 2−3 місяці, - Пентагон
У Пентагоні повідомили, що раніше анонсовані зенітно-ракетні комплекси NASAMS будуть доставлені в Україну вже у жовтні-листопаді 2022 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
Чиновник Пентагону заявив, що система ППО NASAMS буде в Україні "в найближчі 2−3 місяці".
Це пояснюється тим, що NASAMS не надходять із запасів США, а мають виготовлятися та закуповуватися спеціально для України.
Йдеться про дві батареї NASAMS. Зазвичай до складу батареї NASAMS входять три вогневі взводи (54 ракети), об'єднаних в інформаційну мережу.
Завдяки тому, що протягом 12 секунд можна випустити всі 54 ракети батареї по різних цілях, її використовують для захисту авіабаз, морських портів, населених пунктів, військових сил. Комплекс ефективний проти БПЛА, гелікоптерів, крилатих ракет та літаків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кинджали це для петріотів і вище
Кинжал не получается перехватить не из-за его мифической "гиперзвуковости", а из-за того, что это - баллистическая ракета. Кацапам вон тоже очень сложно перехватывать химарсы и по той же причине - они баллистические.
https://www.youtube.com/watch?v=fJlXf_Mm5hc
а головне: ще триває процес вивчення доцільності
Поштучно...
Джо клеїть дурня - це й досі не зрозуміло?
дешева відмовка: я вдаю, що допомагаю максимально ефективно, бо треба за кожну ціну уникнути ядерної війни --- цю відмовку придумав не Джо, цю відмовку йому вклали до вух Саліван із Бернсом (їм видніше, чого вони прагнуть на перспективу)
а ходити з простягнутої рукою - не гріх, коли йдеться про саме існування України та українців
і покласти незліченну кількість доброго люду - це проста й неуникненна ціна в ситуації, коли в нас катма справжніх союзників
але ми заплатимо, авжеж
И "Гром-2" проектировался для иностранного заказчика, у Украины нет прав на него. Но Зеленский спокойно мог производить "Вільха-М" дальностью 120 км - в любом случае, это больше, чем 80-километровый химарс.
Вспомнил, как Порох общался с людьми, находясь рядом с ними.
Сразу видно, кто смелый человек, а кто трусливое чмо.
воруют и продают гуманитарку
https://www.youtube.com/watch?v=J6lw80jcfsI&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://jew-observer.com/stranicy-istorii/antisemit-kotoryj-spas-izrail/ Він би не вагався і не гальмував. Такого б зараз!
А против баллистических? Когда оккупанту надо по чему-нибудь попасть - применяют баллистические. А крылатые и сейчас сбивают.