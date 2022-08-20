Україна отримає зенітно-ракетні комплекси NASAMS в найближчі 2−3 місяці, - Пентагон

У Пентагоні повідомили, що раніше анонсовані зенітно-ракетні комплекси NASAMS будуть доставлені в Україну вже у жовтні-листопаді 2022 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Чиновник Пентагону заявив, що система ППО NASAMS буде в Україні "в найближчі 2−3 місяці".

Це пояснюється тим, що NASAMS не надходять із запасів США, а мають виготовлятися та закуповуватися спеціально для України.

Йдеться про дві батареї NASAMS. Зазвичай до складу батареї NASAMS входять три вогневі взводи (54 ракети), об'єднаних в інформаційну мережу.

Завдяки тому, що протягом 12 секунд можна випустити всі 54 ракети батареї по різних цілях, її використовують для захисту авіабаз, морських портів, населених пунктів, військових сил. Комплекс ефективний проти БПЛА, гелікоптерів, крилатих ракет та літаків.

