Україна отримає зенітно-ракетні комплекси NASAMS в найближчі 2−3 місяці, - Пентагон

nasams

У Пентагоні повідомили, що раніше анонсовані зенітно-ракетні комплекси NASAMS будуть доставлені в Україну вже у жовтні-листопаді 2022 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Чиновник Пентагону заявив, що система ППО NASAMS буде в Україні "в найближчі 2−3 місяці".

Це пояснюється тим, що NASAMS не надходять із запасів США, а мають виготовлятися та закуповуватися спеціально для України.

Йдеться про дві батареї NASAMS. Зазвичай до складу батареї NASAMS входять три вогневі взводи (54 ракети), об'єднаних в інформаційну мережу.

Завдяки тому, що протягом 12 секунд можна випустити всі 54 ракети батареї по різних цілях, її використовують для захисту авіабаз, морських портів, населених пунктів, військових сил. Комплекс ефективний проти БПЛА, гелікоптерів, крилатих ракет та літаків.

+26
показати весь коментар
20.08.2022 01:46 Відповісти
+18
Подождем, твою мать...
показати весь коментар
20.08.2022 01:34 Відповісти
+13
А вообще- то своё надо было разрабатывать и изготовлять чтобы не ходить по всему свету с протянутой рукой , и тогда бы никто не указывал в какую сторону можно стрелять этим оружием ,а в какую нет .
показати весь коментар
20.08.2022 03:54 Відповісти
Подождем, твою мать...
показати весь коментар
20.08.2022 01:34 Відповісти
а кинджал вона зiбье?
показати весь коментар
20.08.2022 01:34 Відповісти
Гадаю ні , дальність мала.
Кинджали це для петріотів і вище
показати весь коментар
20.08.2022 01:46 Відповісти
Кинжал - это искандер, подвешенный на самолёт. То есть, разница - только в базировании, искандер запускается с поверхности, кинжал - с воздуха.

Кинжал не получается перехватить не из-за его мифической "гиперзвуковости", а из-за того, что это - баллистическая ракета. Кацапам вон тоже очень сложно перехватывать химарсы и по той же причине - они баллистические.

https://www.youtube.com/watch?v=fJlXf_Mm5hc
показати весь коментар
20.08.2022 12:15 Відповісти
Оперативно ***...
показати весь коментар
20.08.2022 01:35 Відповісти
Байден, хватает **...ть Муму. Ты хочешь войну в Прибалтике? Но т**е придется туда уже встрять по полной, т.к. они в НАТО. Вместо того чтобы нам помогать решать все здесь и сейчас!
показати весь коментар
20.08.2022 01:36 Відповісти
не піде ***** на прибалтів, понти гоняє , як там з фінами проковтнув тихо і все
показати весь коментар
20.08.2022 01:51 Відповісти
Не радуйся поц люди останутся и не простят
показати весь коментар
20.08.2022 06:57 Відповісти
NASAMS никак не повлияют на полёт снаряда или ракеты "смерча", а С300 не так уж и много... а претензии нужно высказывать не союзникам, а шашличникам-подросткам..(
показати весь коментар
20.08.2022 08:21 Відповісти
Как раз с300 - очень и очень много, это калибры и искандеры уже заканчиваются. Именно с300 сейчас кошмарят Харьков по ночам. До большинства крупных городов они не долетят - Сумы, Харьков, Николаев, Запорожье только
показати весь коментар
20.08.2022 10:20 Відповісти
Ой не поспішайте,нам вона не горить.
показати весь коментар
20.08.2022 01:38 Відповісти
Люди, чи ви не читаєте зовсім новину? Зброя ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ спціально для нас. Вона ніде не стоїть і не чекає. А на виготовлення потрібен час
показати весь коментар
20.08.2022 01:46 Відповісти
товар унікальний, робиться руками небагатьох умільців - за спеціальними кресленнями, які спочатку треба вирізьбити на граніті...

а головне: ще триває процес вивчення доцільності
показати весь коментар
20.08.2022 01:57 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2022 01:46 Відповісти
При найшвидшому варіанту 2-3 місяці необхідно щоби освоїти новим воїнам ******** зенітно-ракетний комплекс.
показати весь коментар
20.08.2022 01:49 Відповісти
А потім їх отримає московия!
Поштучно...
показати весь коментар
20.08.2022 01:58 Відповісти
Final destination
показати весь коментар
20.08.2022 02:11 Відповісти
А вообще- то своё надо было разрабатывать и изготовлять чтобы не ходить по всему свету с протянутой рукой , и тогда бы никто не указывал в какую сторону можно стрелять этим оружием ,а в какую нет .
показати весь коментар
20.08.2022 03:54 Відповісти
навіть якби зєльонкін не був дегенератом (а приміром - якимось генієм од державотворення), йому не вдалося б організувати розробку та виготовлення того нещасного NASAMS не першої свіжості не кажучи вже про Петріотів

Джо клеїть дурня - це й досі не зрозуміло?

дешева відмовка: я вдаю, що допомагаю максимально ефективно, бо треба за кожну ціну уникнути ядерної війни --- цю відмовку придумав не Джо, цю відмовку йому вклали до вух Саліван із Бернсом (їм видніше, чого вони прагнуть на перспективу)

а ходити з простягнутої рукою - не гріх, коли йдеться про саме існування України та українців

і покласти незліченну кількість доброго люду - це проста й неуникненна ціна в ситуації, коли в нас катма справжніх союзників

але ми заплатимо, авжеж
показати весь коментар
20.08.2022 04:29 Відповісти
О чем ты бредишь ,Бюджета Украины не хватит на такие масштабные проекты ,а есть насамс -3 ,которые 2012 года , надо спасибо говорить ,а не старое дают.
показати весь коментар
20.08.2022 05:53 Відповісти
При Порохе разрабатывались не только ПВОшные ракеты, фактически весь ряд, от модернизации ракет для БМ21 до оперативно-тактических, например Гром 2 имел дальность в 1500 км. Но на встрече в Омане найвелычнишого говнорилиссимуса и шефа ФСБ бубочке были даны указания ***** свернуть все ракетные программы и заняться ремонтом дорог, чтобы дикая орда за несколько дней захватила всю Украину. И бубочка все это выполнил.
показати весь коментар
20.08.2022 07:22 Відповісти
Гром-2 имеет дальность 500 км, Порох только анонсировал разработку дальностью 1000 км.
И "Гром-2" проектировался для иностранного заказчика, у Украины нет прав на него. Но Зеленский спокойно мог производить "Вільха-М" дальностью 120 км - в любом случае, это больше, чем 80-километровый химарс.
показати весь коментар
20.08.2022 12:21 Відповісти
Стоп ,а как же тогда всеобьемлющий ленд лиз тоже частями по 2-3 месяца каждая идти будет пока не изготовлят.Тогда эта война на года растянется с неизвестным результатом
показати весь коментар
20.08.2022 05:10 Відповісти
так в этом и суть....
показати весь коментар
20.08.2022 06:33 Відповісти
Залужный понятно А это быдло фсбэшное какое имеет отношение к переговорам?
показати весь коментар
20.08.2022 05:56 Відповісти
це зрозуміло Єрмак там головний,якщо почитати офіс президента,то там без Єрмака нічого не відбувається.Найконченіше це те,що зеленский пішов на марсове поле у львові вшанувати память герої і куди він перше поклав квіти?Туди де поховані НКВДшники,які катували Львівян,а потім нашим
показати весь коментар
20.08.2022 06:02 Відповісти
Видел видео, на котором найвелычнишый фельдмаршал вселенной во Львове. На расстоянии метров 300 от него, через дорогу, в оцеплении толпа машет ему руками, радостно повизгивая. Почему так далеко от выдающегося военначальника, вдохновителя наших побед? Наверное, буба боится, чтобы его не заплевали.
Вспомнил, как Порох общался с людьми, находясь рядом с ними.
Сразу видно, кто смелый человек, а кто трусливое чмо.
показати весь коментар
20.08.2022 07:51 Відповісти
Зеленая м...зь погубит Украину низы воюют ,а верха
воруют и продают гуманитарку
показати весь коментар
20.08.2022 07:00 Відповісти
Наивный , мразь цвета не имеет .
показати весь коментар
20.08.2022 07:15 Відповісти
Гриня, тебе, сидя в Румынии, это не понять. Благодаря усилиям всей этой ЗЕбанутой срани за несколько дней был захвачен Юг Украины, и теперь, что-бы его освободить, прийдется проливать кровь нашим воинам. А Север отстояли не благодаря этим ЗЕбанутым тварям, а умении украинцев самоорганизоваться во время смертельной опасности. В общем, тебе это не понять, сидя за бугром.
показати весь коментар
20.08.2022 07:36 Відповісти
А опзж , а бывшие рыги , сыгравшие не последнюю роль - тоже зелёные ? Это как у мафии национальности нет .
показати весь коментар
20.08.2022 09:56 Відповісти
1 липня про них оголосили що будуть в найблищий час
показати весь коментар
20.08.2022 07:01 Відповісти
На ишаках , через Афган , чтобы никто не догадался . А то , что от Украины к тому времени мало что останется , так кому она нужна ? Главное рашке в третьей мировой максимальный ущерб сделать , чужими руками и жизнями .
показати весь коментар
20.08.2022 07:14 Відповісти
Грыня, не напрягайся ты так, а то не получишь от своего куратора с Лахта 2 обещанный фанфурик бояры и метр ливерки на закусь. Твое свинное кацапское рыло на скроет даже прокси-сервер, через который ты кукарекаешь. Дикая лапотная обосранная орда будет разбита по любому, заруби себе это на твоем свинном рыле.
показати весь коментар
20.08.2022 07:42 Відповісти
Пшло вон , уродливое . Всякая шваль мне указывать будет .
показати весь коментар
20.08.2022 09:57 Відповісти
Завжди ці два-три місяця,тут все на дні-години.Цивільні гинуть,могли б дати одну б хоча що мають на озброєнні,бо і так ніколи використають.
показати весь коментар
20.08.2022 07:16 Відповісти
Советую посмотреть выпуск канала Юрия Швеца № 297. Там все предельно ясно расказано, что бред ЗЕленой дрысли о панике и потере 7 лярдов баксов в месяц, как кукарекал этот идиот - это высер для тупого быдла, выбравшего на нашу голову всю эту ЗЕленую срань. Вот по этой ссылке :

https://www.youtube.com/watch?v=J6lw80jcfsI&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
показати весь коментар
20.08.2022 07:29 Відповісти
що буде через 2-3 місяці не знає ніхто, який буде Харків, Миколаїв та інші міста та населені пункти України? дорога ложка до обіду...
показати весь коментар
20.08.2022 08:12 Відповісти
Як були, так і будуть українськими. Україна - не росія, і вільнолюбство заточене в генах українців. Саме тому бункерний щур і організував черговий геноцид українців: знає щуряка що з українців не зробити раба від слова ніяк (проте мова не про ваш особистий рабський генетичний код).
показати весь коментар
20.08.2022 09:14 Відповісти
як би ми їх отримали в березні і в кількості не 6 штук то війна вже б скінчилась або в кацапів закінчились літуни .
показати весь коментар
20.08.2022 08:20 Відповісти
Добре шо не 2--3 роки -- підождем твою мать
показати весь коментар
20.08.2022 08:38 Відповісти
Та уже нє спєши-ТЄ...
показати весь коментар
20.08.2022 09:20 Відповісти
Байден - демократ, і цим все сказано. Ось прекрасна стаття про 37-го президента США Ніксона.
https://jew-observer.com/stranicy-istorii/antisemit-kotoryj-spas-izrail/ Він би не вагався і не гальмував. Такого б зараз!
показати весь коментар
20.08.2022 09:35 Відповісти
Республиканцы под руководством Трампа, безусловно, передали бы больше

показати весь коментар
20.08.2022 12:23 Відповісти
Комплекс ефективний проти БПЛА, гелікоптерів, крилатих ракет та літаків
А против баллистических? Когда оккупанту надо по чему-нибудь попасть - применяют баллистические. А крылатые и сейчас сбивают.
показати весь коментар
20.08.2022 12:09 Відповісти
 
 