Вночі окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури у Немишлянському районі Харкова, - Терехов
Війська РФ вдарили ракетами по об’єктах критичної інфраструктури у Немишлянському районі Харкова та передмісті.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Прильоти" ракет по об'єктах критичної інфраструктури у Немишлянському районі та передмісті Харкова. Попередньо без жертв та постраждалих", - зазначив очільник міста.
