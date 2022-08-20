Вночі окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури у Немишлянському районі Харкова, - Терехов

Війська РФ вдарили ракетами по об’єктах критичної інфраструктури у Немишлянському районі Харкова та передмісті.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Прильоти" ракет по об'єктах критичної інфраструктури у Немишлянському районі та передмісті Харкова. Попередньо без жертв та постраждалих", - зазначив очільник міста.

