Вночі окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури у Немишлянському районі Харкова, - Терехов

Війська РФ вдарили ракетами по об’єктах критичної інфраструктури у Немишлянському районі Харкова та передмісті.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Прильоти" ракет по об'єктах критичної інфраструктури у Немишлянському районі та передмісті Харкова. Попередньо без жертв та постраждалих", - зазначив очільник міста. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поранений, втомлений, але нескорений": Зеленський показав обстріляний Харків. ФОТОрепортаж

обстріл (31060) ракети (4184) Харків (5879) Терехов Ігор (314)
А шо там з репарациями ? Похоже у рашки уже долг за триллион . Главное не дать слабинку и не простить , как зелёные слуги практикуют .
Харьков - предмет сепаратных договоренностей? Ни даже попыток ответа, ни попыток защититься. Скрипач Харьков не нужен?
Мы можем только пассивно наблюдать его уничтожение?
Головне, Київ відбили, заспокоїлись, все інше пох@й???
20.08.2022 06:38
Поспать опять не дали. Зато у меня электрика, газ, горячая вода и, внимание кацапы, щикарнный белый Унитаз, в который я какаю, не выходя на улицу!!! Вот так-то.
20.08.2022 07:25 Відповісти
не накличте біду, бо саме за Вашим унітазом можуть завітати непрохані буряти або інші "абітатєлі расєйскай ґлубінкі"
показати весь коментар
Все значительные евреи, включая раввина свалили на Киев
20.08.2022 07:40 Відповісти
И дальше
И дальше

20.08.2022 07:41
терехов - это то, кричало, что проспекту мясника жукова быть?
20.08.2022 07:31 Відповісти
Не хочу здатися цинічним, але заради зменшення обстрілів радив би тєрєхову перейменувати усі вулиці міста: вул. жукова №1, вул. жукова №17, вул. жукова №831, вул. жукова №8752 тощо... гадаю, пуйлу це сподобається.
20.08.2022 09:21 Відповісти
Коли вже той московський завод "Авангард" роздовбають, який виготовляє ракети С300 та С400?!
20.08.2022 08:11 Відповісти
 
 