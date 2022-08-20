УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6571 відвідувач онлайн
Новини Війна
7 900 16

В окупованому Мелітополі потужні вибухи. Попередньо, влучання в російську військову базу, - мер Федоров

Сьогодні вночі прогриміли потужні вибухи у Мелітополі, які чуло все місто.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, влучне попадання в одну з російських військових баз, яку рашисти вже вкотре намагаються відновити в районі аеродрому", - йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, колаборанти одразу ж відзвітували перед "старшим братом", що спрацювала їхня ППО.

"Так спрацювала, що дим іде досі. Проте, якщо у росармії така ППО, ЗСУ точно дістануть їх якомога швидше. Збираємо більш детальну інформацію", - додав він.

Читайте також: У Мелітополі російські окупанти готують диверсію: мінують теплоцентралі та котельні, - мер Федоров

Автор: 

вибух (4629) Мелітополь (779) Федоров Іван (654)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Кацапи, не приживетесь ви на Вкраїні милій. Ні прийдешні, ні завезені Кобою. ******** всенькі на свою кацапію, хто не хоче, то ми допоможемо першим добривами залишитись, а другим зібрати валізи.
показати весь коментар
20.08.2022 07:18 Відповісти
+6
Мамлакат Нахунгова придет за вами. Бойтесь, черти
показати весь коментар
20.08.2022 07:10 Відповісти
+4
Взрыв не лицензионного самогонного аппарата.
показати весь коментар
20.08.2022 07:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Взрыв не лицензионного самогонного аппарата.
показати весь коментар
20.08.2022 07:08 Відповісти
Коцапи горілку не женуть , вони бражку хлебчуть .
Як казав мій сусід - навіщо свині млинці пекти вона дерть і так поїсть!
показати весь коментар
20.08.2022 07:50 Відповісти
То є так, вони дійсно у своїх дярєвнях бражку п'ють. Причому зранку починають.
показати весь коментар
20.08.2022 08:29 Відповісти
І від малого і до старого
показати весь коментар
20.08.2022 12:27 Відповісти
Хімарс удень поспав добре, відпочинок, тепер вночі за роботу!
показати весь коментар
20.08.2022 08:09 Відповісти
Мамлакат Нахунгова придет за вами. Бойтесь, черти
показати весь коментар
20.08.2022 07:10 Відповісти
Відомий хлопкороб )))
показати весь коментар
20.08.2022 07:27 Відповісти
запомнилась аж до сегодня, другая особа, турсуной ахунова. и именно один эпизод по телеку на каком то сьезде, скорее всего 25м, её пионэрка узбекская приветствовала. "....буду нашей турсуной....". уже тогда от этих слов аж передёрнуло, есть же неисправимые дебилы, с децтва мечтающие быть подневольным скотом. до этого обьектом стёба были "наші п'ятисотенниці"- демченко та гнатенко.
показати весь коментар
20.08.2022 08:45 Відповісти


открывайте , я вам хлопок принесла..........))))
показати весь коментар
20.08.2022 10:13 Відповісти
Крассавчик, откуда ты ее выкопал
показати весь коментар
20.08.2022 12:12 Відповісти
Сколько же они говна туда натянули за полгода....
показати весь коментар
20.08.2022 07:13 Відповісти
Кацапи, не приживетесь ви на Вкраїні милій. Ні прийдешні, ні завезені Кобою. ******** всенькі на свою кацапію, хто не хоче, то ми допоможемо першим добривами залишитись, а другим зібрати валізи.
показати весь коментар
20.08.2022 07:18 Відповісти
В Севастополе штаб чф горит…хех)
показати весь коментар
20.08.2022 08:56 Відповісти
фотки даваааааай!!!!!!
показати весь коментар
20.08.2022 10:16 Відповісти
Мелібаєвка
показати весь коментар
20.08.2022 10:22 Відповісти
Все классно получилось, у меня есть предложение подякувати нашему дружбану за те, що він старався і зробив. А ми зараз дивимось и ржем. Лайки
показати весь коментар
20.08.2022 12:29 Відповісти
 
 