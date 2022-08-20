В окупованому Мелітополі потужні вибухи. Попередньо, влучання в російську військову базу, - мер Федоров

Сьогодні вночі прогриміли потужні вибухи у Мелітополі, які чуло все місто.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, влучне попадання в одну з російських військових баз, яку рашисти вже вкотре намагаються відновити в районі аеродрому", - йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, колаборанти одразу ж відзвітували перед "старшим братом", що спрацювала їхня ППО.

"Так спрацювала, що дим іде досі. Проте, якщо у росармії така ППО, ЗСУ точно дістануть їх якомога швидше. Збираємо більш детальну інформацію", - додав він.

