В окупованому Мелітополі потужні вибухи. Попередньо, влучання в російську військову базу, - мер Федоров
Сьогодні вночі прогриміли потужні вибухи у Мелітополі, які чуло все місто.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередніми даними, влучне попадання в одну з російських військових баз, яку рашисти вже вкотре намагаються відновити в районі аеродрому", - йдеться у повідомленні.
За словами Федорова, колаборанти одразу ж відзвітували перед "старшим братом", що спрацювала їхня ППО.
"Так спрацювала, що дим іде досі. Проте, якщо у росармії така ППО, ЗСУ точно дістануть їх якомога швидше. Збираємо більш детальну інформацію", - додав він.
Топ коментарі
+19 Andrii Pushkarchuk
показати весь коментар20.08.2022 07:18 Відповісти Посилання
+6 Олег Кущ #490032
показати весь коментар20.08.2022 07:10 Відповісти Посилання
+4 govtva
показати весь коментар20.08.2022 07:08 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як казав мій сусід - навіщо свині млинці пекти вона дерть і так поїсть!
открывайте , я вам хлопок принесла..........))))