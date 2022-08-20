Особовий склад противника деморалізований через постійні переноси термінів ротації та обман з виплатами, - Генштаб
Керівництво російських окупантів, які воюють в Україні, постійно переносить терміни їхньої ротації та обманює їх з обіцяними виплатами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації та обманом з обіцяними виплатами. Це призводить до відмов окупантів від участі в бойових діях", - йдеться у зведенні.
что руским деньги не важны.
Они вполне могут жить с портретом Сталина и Дзержинского.
Коля перекати поле.
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!