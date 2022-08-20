Особовий склад противника деморалізований через постійні переноси термінів ротації та обман з виплатами, - Генштаб

Керівництво російських окупантів, які воюють в Україні, постійно переносить терміни їхньої ротації та обманює їх з обіцяними виплатами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації та обманом з обіцяними виплатами. Це призводить до відмов окупантів від участі в бойових діях", - йдеться у зведенні.

