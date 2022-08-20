УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6571 відвідувач онлайн
Новини Війна
3 073 15

Особовий склад противника деморалізований через постійні переноси термінів ротації та обман з виплатами, - Генштаб

рф,орки,окупанти,арміярф,окупант,рашисти,рашист,орк

Керівництво російських окупантів, які воюють в Україні, постійно переносить терміни їхньої ротації та обманює їх з обіцяними виплатами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації та обманом з обіцяними виплатами. Це призводить до відмов окупантів від участі в бойових діях", - йдеться у зведенні.

Також читайте: Уперше від початку липня РФ не заявляла про захоплення нових територій, - ISW

Автор: 

армія рф (18838) виплати (1132) Генштаб ЗС (7317) ротація (82)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Перше судно з українським зерном, відправлене з України, Razoni, розвантажується в сирійському порту Тартус, контрольованому кацапами. Ми годуємо окупантів в Сирії.
показати весь коментар
20.08.2022 07:42 Відповісти
+10
Ми чуємо це з березня....
показати весь коментар
20.08.2022 07:47 Відповісти
+10
Кстати о зерне. Кто-то из зелени может назвать конкретную цифру , которую получит бюджет Украины ( именно государство , а не частная агрокорпорация) от этого вывоза ? То , что у арабов или африканцев подешевеет лепешка , меня как-то не греет. А то преподносят эти зерновые коридоры как огромную победу Украины, скромно умалчивая о снятии санкций с засрашки.
показати весь коментар
20.08.2022 08:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перше судно з українським зерном, відправлене з України, Razoni, розвантажується в сирійському порту Тартус, контрольованому кацапами. Ми годуємо окупантів в Сирії.
показати весь коментар
20.08.2022 07:42 Відповісти
********* вашу мать
показати весь коментар
20.08.2022 07:51 Відповісти
Кстати о зерне. Кто-то из зелени может назвать конкретную цифру , которую получит бюджет Украины ( именно государство , а не частная агрокорпорация) от этого вывоза ? То , что у арабов или африканцев подешевеет лепешка , меня как-то не греет. А то преподносят эти зерновые коридоры как огромную победу Украины, скромно умалчивая о снятии санкций с засрашки.
показати весь коментар
20.08.2022 08:20 Відповісти
Ми чуємо це з березня....
показати весь коментар
20.08.2022 07:47 Відповісти
Так командиры орков всегда придерживали выплаты с расчетом что эти лохи погибнут а их деньги можно будет прикарманить.
показати весь коментар
20.08.2022 07:52 Відповісти
Бояры пока хватает. А этот стратегический продукт они могут делать из нефти в промышленных масштабах.
показати весь коментар
20.08.2022 07:53 Відповісти
Як бояра закінчиться - не біда: є ще "тормозуха". Та й стєкломой ще ніхто не скасував.
показати весь коментар
20.08.2022 18:17 Відповісти
Так пришло время, их шапками закидать
показати весь коментар
20.08.2022 07:59 Відповісти
Проблема в том
что руским деньги не важны.
Они вполне могут жить с портретом Сталина и Дзержинского.
Коля перекати поле.
показати весь коментар
20.08.2022 07:59 Відповісти
А нам шо від того -- якби вони ломанулись в сторону рашки
показати весь коментар
20.08.2022 08:33 Відповісти
А у нас бодрий через ротації щодві години)
показати весь коментар
20.08.2022 08:33 Відповісти
Слышали уже, не верится! Как херачили по нам, так и херачат. Как продвигались метр за метром, так и продвигаются
показати весь коментар
20.08.2022 09:22 Відповісти
Мародерить, уже всё смародерили, дальше не пускают, а за родину, за сталина саранча не хочет воевать, путлер денег дай!... Нету денег? Ну держитесь...
показати весь коментар
20.08.2022 09:38 Відповісти
руSSкі терористи мають ротатуватись тільки в Українську Землю!

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
20.08.2022 11:34 Відповісти
Свіжа неприкрашена https://nv.ua/ukr/opinion/viyskoviy-ekspert-tom-kuper-pro-naygaryachishi-tochki-na-fronti-analiz-boyovih-diy-novini-ukrajini-50264411.html аналітика-зведення від Тома Купера - його блог в перекладі на НВ
показати весь коментар
20.08.2022 13:17 Відповісти
 
 