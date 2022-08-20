Загарбники планують розгорнути так звані "добровольчі" підрозділи на Півдні України, - ISW
На Півдні України в цілому і в Херсоні, зокрема, загарбники мають намір розгорнути так звані "добровольчі" підрозділи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Недавні українські удари по російській військовій і транспортній інфраструктурі в Криму і Херсонській області, імовірно, знижують впевненість Росії в безпеці їхніх тилових районів.
За даними Інституту, "українські удари викликають резонанс в російському інформаційному просторі, попри те, що ці повідомлення були, ймовірно, роздуті".
Як повідомляв ISW 18 серпня, російські джерела переважно повідомляли і поширювали неправдиві або перебільшені повідомлення, що вказують на паніку в Росії.
Російська влада помітно посилює заходи безпеки в Криму, що вказує на зростаючу стурбованість російської влади і цивільного населення щодо загрози українських ударів по тилових районах, які раніше вважалися безпечними.
Ситуація на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) 19 серпня майже не змінилася попри заяви Міноборони Росії від 18 серпня про те, що українські війська влаштують провокацію на ЗАЕС 19 серпня.
PS: Надіюсь, що зараз мене в демократичній Україні, заблокують!!
Насіння в кишені, не забудьте, кинути.
Коли люфтваффе бомбило вночі бритів, стало питання про наводку. Знайшли. Німці використовували наведення за допомогою сигналу локаторів. І шо? почали встановлювати свої локатори, так сказати первісні РЕБ і бити по локаторах наводки а арту винесли на берег моря по трасах польотів. Втрати люфтваффе були надмірні. Арта проти крилатих ракет застосовувалась із новими американськими снарядами, половина ракет була збита артою. Подібні снаряди у німецьких гарматних ЗСУ. Половину ФАУ 1 була випущена з літаків ФВ морського базування. Оборона теж була комплексною. Аеродроми, винищувачі над морем, арта над берегом а цілі визначались локаторами, якими було всіяно все узбережжя. Тому і зараз з успіхом лупцюють по локаторах ПВО і РЕБам всіх мастей та вузлах звязку.