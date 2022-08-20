УКР
Загарбники планують розгорнути так звані "добровольчі" підрозділи на Півдні України, - ISW

На Півдні України в цілому і в Херсоні, зокрема, загарбники мають намір розгорнути так звані "добровольчі" підрозділи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Недавні українські удари по російській військовій і транспортній інфраструктурі в Криму і Херсонській області, імовірно, знижують впевненість Росії в безпеці їхніх тилових районів.

За даними Інституту, "українські удари викликають резонанс в російському інформаційному просторі, попри те, що ці повідомлення були, ймовірно, роздуті".

Як повідомляв ISW 18 серпня, російські джерела переважно повідомляли і поширювали неправдиві або перебільшені повідомлення, що вказують на паніку в Росії.

Російська влада помітно посилює заходи безпеки в Криму, що вказує на зростаючу стурбованість російської влади і цивільного населення щодо загрози українських ударів по тилових районах, які раніше вважалися безпечними.

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) 19 серпня майже не змінилася попри заяви Міноборони Росії від 18 серпня про те, що українські війська влаштують провокацію на ЗАЕС 19 серпня.

Топ коментарі
+8
Предупреждаю, документы на жигули украинское военное руководство не выдает и не заверяет!
20.08.2022 07:45 Відповісти
+8
пусть разворачивают все что угодно. ВСУ пох кого мочить
20.08.2022 08:08 Відповісти
+5
Війна на Сході буде тривати роками, а орда поступово методично буде обживатися на Півдні. Їм Південь важливіше, ніж занюханий Донбас, навіть з тим літієм. Е/Е з ЗАЕС і вода до Криму + кавуни й хліб Запоріжжя + понти про "победу над бандеровцами" + "русский мир победил".

PS: Надіюсь, що зараз мене в демократичній Україні, заблокують!!
20.08.2022 08:08 Відповісти
Більше того, на мою думку, Крим ми не повернемо. Кошмарити можна. Тобто, завдавати шкоди базам, аеродромам, навіть топити кораблі. Але повернути...дуже сумніваюсь у цьому.
20.08.2022 08:49 Відповісти
Если россия проглотит сдачу Херсона, а потом и Донбасса, то из Крыма они сами убегут. А за ними убежит Кавказ и Татарстан, посыпется всё
20.08.2022 14:51 Відповісти
Ну так ти ж на дивані сидиш, "воїн" світла. Без тебе ніяк.
20.08.2022 09:14 Відповісти
"Не дождетесь!"
20.08.2022 10:10 Відповісти
А не пошел бы ты в лесок за трухиным, сепаратист?
20.08.2022 08:33 Відповісти
"друга армія куйла" змінює назву на "добровольчі підрозділи рашистського пса"
20.08.2022 08:43 Відповісти
Кацапи, як м'ясо не називай, а ви м'ясо.
Насіння в кишені, не забудьте, кинути.
20.08.2022 10:22 Відповісти
Повідомлення, ймовірно були роздуті. Чиї повідомлення. ЗСУ не повідомляли про удари, тільки було відео очевидців. Погодьтесь,що 200 метровий гриб диму не "роздуває повідомлення а конкретизує підрив. Там ще один експерд видав про незайманість Бельбека.
Коли люфтваффе бомбило вночі бритів, стало питання про наводку. Знайшли. Німці використовували наведення за допомогою сигналу локаторів. І шо? почали встановлювати свої локатори, так сказати первісні РЕБ і бити по локаторах наводки а арту винесли на берег моря по трасах польотів. Втрати люфтваффе були надмірні. Арта проти крилатих ракет застосовувалась із новими американськими снарядами, половина ракет була збита артою. Подібні снаряди у німецьких гарматних ЗСУ. Половину ФАУ 1 була випущена з літаків ФВ морського базування. Оборона теж була комплексною. Аеродроми, винищувачі над морем, арта над берегом а цілі визначались локаторами, якими було всіяно все узбережжя. Тому і зараз з успіхом лупцюють по локаторах ПВО і РЕБам всіх мастей та вузлах звязку.
20.08.2022 10:49 Відповісти
Війна на сході дйсно може тривати роками, дійсно росіяни можуть обживатися, але це те ж саме що відірвати від іншого шмат м'яса і пришити нитками до себе. Це м'ясо чуже тебе уб'є рано чи пізно. рф здохне і розвалиться на куски. Чим довше війна тим ц глибшій сраці москалі будуть в результаті
20.08.2022 10:51 Відповісти
 
 