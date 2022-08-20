Уночі росіяни завдали масованого ракетного удару по Миколаєву. Під обстрілами і населені пункти області, - ОВА

Уночі, 20 серпня, орієнтовно о 03:00 Миколаїв вкотре зазнав масованого ракетного обстрілу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

"Попередньо відомо, що ворог завдав удару по місту ракетами типу С-300. Попередньо без постраждалих. Інформація щодо пошкоджень уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Також ворог обстрілював і села Миколаївської області.

"У Миколаївському районі протягом дня ворог обстрілював Первомайську громаду. Орієнтовно о 14:00 касетними снарядами обстріляно смт Первомайське. Дві людини зазнали поранень. О 17:20 та 19:20 влучення були за межами с. Костянтинівка, переважно по відкритим територіям. Постраждалих немає.

У Баштанському районі зранку, 19 серпня, орієнтовно о 08:00 були обстріли с. Червона Долина Широківської громади. Внаслідок чого пошкоджено житловий будинок. Близько 22:00 19 серпня та сьогодні, 20 серпня, о 02:00 були обстріли с. Широке. Пошкоджено три житлових будинки. Також вчора, 19 серпня, близько 22:00 були обстріли с. Поляна. Влучання були переважно по відкритим територіям. Постраждалих немає", - зазначають у ОВА.Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.