Уночі росіяни завдали масованого ракетного удару по Миколаєву. Під обстрілами і населені пункти області, - ОВА

миколаїв

Уночі, 20 серпня, орієнтовно о 03:00 Миколаїв вкотре зазнав масованого ракетного обстрілу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

"Попередньо відомо, що ворог завдав удару по місту ракетами типу С-300. Попередньо без постраждалих. Інформація щодо пошкоджень уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Також ворог обстрілював і села Миколаївської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Миколаєві прогриміли потужні вибухи, - Сєнкевич

"У Миколаївському районі протягом дня ворог обстрілював Первомайську громаду. Орієнтовно о 14:00 касетними снарядами обстріляно смт Первомайське. Дві людини зазнали поранень. О 17:20 та 19:20 влучення були за межами с. Костянтинівка, переважно по відкритим територіям. Постраждалих немає.

У Баштанському районі зранку, 19 серпня, орієнтовно о 08:00 були обстріли с. Червона Долина Широківської громади. Внаслідок чого пошкоджено житловий будинок. Близько 22:00 19 серпня та сьогодні, 20 серпня, о 02:00 були обстріли с. Широке. Пошкоджено три житлових будинки. Також вчора, 19 серпня, близько 22:00 були обстріли с. Поляна. Влучання були переважно по відкритим територіям. Постраждалих немає", - зазначають у ОВА.Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

А я бывал по роботе в Николаеве, хороший уютный город и ваты намного меньше чем в Мариуполе. Слияние речек Ингул и Буг то ваще красота, куча кораблей, и город с красивой архитектурой... жаль, очень жаль, что *********** его ровняют с землей
20.08.2022 08:45 Відповісти
Как человек, проживший 6 лет в Николаеве, скажу что ваты там предостаточно. Но это начиная от 35+ в основном, а так молодежь да, почти поголовно патриотическая
20.08.2022 09:30 Відповісти
Вже мали б відкинути кацапню за Дніпро, але ж зерно.
20.08.2022 08:51 Відповісти
а де розрекламований супутник Притули?
він же має покінчити з обстрілами наших міст
чи це очередне марнотрацтво народних грошей?
20.08.2022 08:58 Відповісти
Це тільки якби що небудь написати?
20.08.2022 09:02 Відповісти
Родственники возле моста Варваровского живут, говорят что орки третий день подряд пытаются его уничтожить, как мы Антоновский
20.08.2022 09:28 Відповісти
Наші війска стояли і Криму , тепер там на тих самих місцях стоять кацапи, коли ятам служив в Криму було 3 бригади ПВо, чого наші генералали бл... Не в..ьє.буть по ним, того що вже зробили, це пиль, в Севастополі такі склади с совка стоять що Саки це гараж, і Неїжмама і все ВМСУ про це знають бл...
20.08.2022 12:42 Відповісти
 
 