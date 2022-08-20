363 дитини загинуло в Україні через агресію РФ, понад 718 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 20 серпня 2022 року 1081 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 363 дитини загинули та понад 718 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 377, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41.

19 серпня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом с. Шевченківське Запорізької області отримала поранення 8-річна дівчинка. Стало відомо, що 12 серпня під час обстрілу військами РФ м. Краматорськ Донецької області було поранено 12-річну дівчинку. Також стало відомо про загибель 9-річної дівчинки 27 травня внаслідок обстрілу окупантами житлових будинків в с. Велике Артакове Миколаївської області", - йдеться у повідомленні.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.