Окупаційна влада Севастополя заявила про вибух у штабі Чорноморського флоту РФ. ВІДЕО+ФОТО

У штабі Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі стався вибух. Містяни почули сильний хлопок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали.

За попередньою інформацією, о 8:17 в районі Штабу ЧФ РФ у Севастополі пролунав сильний хлопок. Чекаємо на офіційну інформацію", - йдеться у повідомленні.

Місцеві пабліки повідомляють про дим, що здіймається над штабом.

Пізніше цю інформацію підтвердив так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

Також читайте: Містяни "слышат хлопки". Зберігаємо спокій, - окупаційна влада Севастополя. ВIДЕО

Окупаційна влада Севастополя заявила про вибух у штабі Чорноморського флоту РФ 01
Окупаційна влада Севастополя заявила про вибух у штабі Чорноморського флоту РФ 02

"Перебуваю у штабі флоту. 25 хвилин тому на дах прилетів безпілотник. На жаль, збитий не був, хоч над бухтою працювали стрілецькою зброєю. Ішов низько. Жертв немає", - зауважив він.

Развожаєв також повідомив, що підходи та під'їзди до штабу флоту перекриті поліцією і закликав містян у найближчі години залишатися вдома. Втім, він запевняє, що дах штабу ЧФ РФ нібито "не зазнав серйозних руйнувань".

Згодом так званий "губернатор" різко змінив версію того, що сталося. За його словами, безпілотник нібито таки збили "прямо над штабом флоту", а він упав на дах і загорівся.

"Враження не відбулося", - запевняє він.

вибух (4629) Севастополь (562) Чорноморський флот рф (633)
Топ коментарі
+93
А тепер уявіть собі ситуацію, коли б за три роки, влада не побудувала сотні кілометрів доріг, а побудувала на 10% цих грошей, якусь тисячу ракет: нептун, сапсан, вільха. Чи полізли б кацапи з широкомасштабною війною в Україну?!!!
20.08.2022 09:04 Відповісти
+68
Тому й при Пороху не лізли і витратили мільярди доларів на виборчу кампанію Zе
20.08.2022 09:06 Відповісти
+62
Добрає утра кацапскіє свіньї...
20.08.2022 09:00 Відповісти
"хлопок" українською буде "виляск"
20.08.2022 13:27 Відповісти
РабZeянского флота в Черном море по факту нет...его потопили сами крысы путлера...адмирал Нахимов топил его тоже славно ну очень давно...можно спеть песенку по сраный Варяг....
20.08.2022 13:44 Відповісти
ЗеКодломойский предупредил Генштаб Украины чтобы без его разрешения Крыс путлера не мочили в сортире...,если ослушаются то генерал Залужный будет уволен...
Странный Наполеон...не дЕрмак в Украине......
20.08.2022 13:51 Відповісти
инфа от самого Залужного?
20.08.2022 19:33 Відповісти
Когда в городе много ваты-она рано или поздно загорится или сдетонирует. Капитан очевидность.
20.08.2022 13:56 Відповісти
"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз. Для ума..." (с)
20.08.2022 14:47 Відповісти
Кацапские выродки, бегите из украинского Крыма! Вам кырдык!
20.08.2022 14:49 Відповісти
Забирайте свої ночви , корита і галоші, пинзлюйте в московію. Там!! ваше місце.
20.08.2022 15:53 Відповісти
20.08.2022 17:07 Відповісти
Жертв нет....
Ага, на крейсере "Москва" жертв тоже не было: кто-то просто утонул, кто-то просто дымом от сигареты поперхнулся....
20.08.2022 17:49 Відповісти
однажды герман геринг сказал гитлеру --- ..ни одна бомба не упадет на рейх .. как же он ошибался --- совпадение . не думаю как говорят пропогандоны ***** бункерного
20.08.2022 19:54 Відповісти
Севастопль, Севастополь - так приступен для врагов!
Севастополь, Севастопль - гордость русских-мyд@koв!
20.08.2022 19:58 Відповісти
Вот что пишут ватосми

И вот теперь нападение повторено, но в куда более мощном варианте. В темноте пятничного вечера примерно в 21.30 над Севастополем, по предварительным данным, появились уже сразу несколько вражеских летательных аппаратов.

Горожане грохот пушечных выстрелов поначалу приняли за салют. По телефону автору этих строк одна из жительниц улицы Надежды Островской микрорайона на берегах Стрелецкой бухты рассказывала, что толпы недоумевающих людей высыпали на балконы и во дворы. Все спрашивали друг у друга: «По какому поводу такой салют? Вроде ж не праздник?».

Как не праздник? Праздник!
20.08.2022 21:18 Відповісти
21.08.2022 00:17 Відповісти
