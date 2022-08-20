Окупаційна влада Севастополя заявила про вибух у штабі Чорноморського флоту РФ. ВІДЕО+ФОТО

У штабі Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі стався вибух. Містяни почули сильний хлопок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві телеграм-канали.

За попередньою інформацією, о 8:17 в районі Штабу ЧФ РФ у Севастополі пролунав сильний хлопок. Чекаємо на офіційну інформацію", - йдеться у повідомленні.

Місцеві пабліки повідомляють про дим, що здіймається над штабом.

Пізніше цю інформацію підтвердив так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

"Перебуваю у штабі флоту. 25 хвилин тому на дах прилетів безпілотник. На жаль, збитий не був, хоч над бухтою працювали стрілецькою зброєю. Ішов низько. Жертв немає", - зауважив він.

Развожаєв також повідомив, що підходи та під'їзди до штабу флоту перекриті поліцією і закликав містян у найближчі години залишатися вдома. Втім, він запевняє, що дах штабу ЧФ РФ нібито "не зазнав серйозних руйнувань".

Згодом так званий "губернатор" різко змінив версію того, що сталося. За його словами, безпілотник нібито таки збили "прямо над штабом флоту", а він упав на дах і загорівся.

"Враження не відбулося", - запевняє він.