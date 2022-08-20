Росія вчинила в Україні понад 29 тис. воєнних злочинів, - Офіс генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення українські правоохоронці зареєстрували 29 194 злочини агресії та воєнні злочини РФ. З них 1146 - за останній тиждень.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Кількість зареєстрованих злочинів агресії та воєнних злочинів РФ сягнула 29 194 (+1146 за останній тиждень).

Також зафіксовано 13 593 злочинів проти національної безпеки (+499).

"Жоден воєнний злочинець, колаборант чи зрадник не уникне відповідальності", - обіцяють в Офісі генпрокурора.

