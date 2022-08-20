На етикетках продуктів має бути українська мова, інакше продавати не можна, - Кабмін

Кабінет міністрів скасував дозвіл на продаж продуктів харчування з етикетками без української мови. Дозвіл запроваджували на початку повномасштабної війни, коли в Україні був дефіцит продуктів.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики і продовольства, інформує Цензор.НЕТ.

Зараз українські підприємства здатні повністю забезпечити потребу в продуктах, тому уряд вирішив повернути довоєнні вимоги до маркування.

Втім, це не означає, що імпортні продукти з іноземним маркуванням мають негайно зникнути з прилавків магазинів.

"Харчові продукти, ввезені на територію України з 9 березня по 1 грудня 2022 року, інформація про які викладена мовою, відмінною від державної, можуть перебувати в обігу до закінчення мінімального терміну придатності або граничного терміну споживання (дати "вжити до")", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Інфляція уповільнилася ненадовго, зростання цін прискориться, - Держстат. ІНФОГРАФІКА