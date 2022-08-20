Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 44 900 осіб, 234 літаки, 197 гелікоптерів, 1 907 танків та 4 212 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 20 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 44 900 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.08 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 44900 (+200) осіб ліквідовано,
танків - 1907 (+8) од,
бойових броньованих машин - 4212 (+17) од,
артилерійських систем - 1018 (+2) од,
РСЗВ - 266 (+0) од,
засоби ППО - 141 (+0) од,
літаків - 234 (+0) од,
гелікоптерів - 197 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 803 (+8),
крилаті ракети - 190 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3137 (+7) од,
спеціальна техніка - 97 (+3).
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Сіверськ. Попри заяви/очікування різних експертів (які стверджували, що Залужний просив у Зеленського дозволу повністю піти з району на північний схід від Слов'янська та Бахмута), лінія фронту там уже кілька тижнів виглядає стабільною. Звісно ж, росіяни постійно зондують ґрунт і проводять «розвідку боєм», але у 10-ї гірничострілецької та двох бригад ПТ, схоже, немає проблем із утриманням їх на місці. На південь все трохи інакше.
Бахмут. Почнімо із Соледара… Більшу частину останніх 4−5 тижнів росіяни продиралися через підступи до цього села, сильно укріпленого батальйоном 80-ї десантно-штурмової бригади. Я вже давно збився з рахунку, як часто вони оголошували його захопленим. 17 серпня з'ясувалося, що вони - а це: щонайменше одна БТГ ПВК - лише зараз, «нарешті», вийшли на південно-східну околицю, де бої точаться у районі житлових будинків. Українські позиції на південь у Бахмутському (утримувані одним із українських добровольчих загонів) також зазнають сильного тиску.
Близько двох тижнів тому в Бахмуті 58 мотострілецькому полку вдалося зупинити наступ росіян на східну околицю міста.
На південь 72-га механізована бригада перебуває під сильним тиском у Зайцевому та Кодемі вже як мінімум тиждень. Думаю, росіяни заявляли про взяття Зайцева вже 4−5 разів, але насправді захист однієї тільки Вершини залишається для них серйозною проблемою. Іншими словами: перспективи швидкого наступу росіян на Бахмут і далі зараз дуже мізерні.
Лінія контролю. Утримання старих ліній фронту в районі Донецька не було для українців «розвагою» за останні кілька тижнів. Росіяни обстрілювали та штурмували такі місця, як Нью-Йорк, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Мар'їнка тощо дійсно «як божевільні». Перші два досі тримаються. Проблема в тому, що росіяни вбивають між ними клин: минулого тижня вони захопили Новоселівку Другу, а згодом взяли Опитне.
Далі на південь північні Піски тим часом видаються нічийною територією (тобто 56-та механізована бригада була нарешті витіснена звідти), але атаки на Водяне та Невельське були відбиті.
Не менш тривожна ситуація в Новомихайлівці: оскільки росіяни захопили Солодке, тепер це місце атакують не з одного, а одразу з двох напрямків (сходу та півдня). Більше того, сепаратисти, напевно, вийшли на дорогу, що сполучає Новомихалівку з Павлівкою, далі на південний захід. Іншими словами: виявляється, вони проходять через найкращі українські укріплення у цьому районі.
Цей сектор утримує українська 53 механізована бригада, яка зазнала значних втрат ще наприкінці лютого-початку березня. Звісно, це велике формування (чотири мехбати, принаймні один танковий батальйон, а зенітна частина навіть експлуатує Тунгуски), але воно перебуває в постійних боях вже шість місяців і жодного разу не було значно посилено (настільки, що я сумніваюся, що у нього є М777 або достатньо БПЛА). Інакше кажучи: настав час для Генштабу розпочати «робити щось там» - замість того, щоб ігнорувати цю область у своїх звітах.
Південне Запоріжжя. Новин особливо немає - якщо не вважати того, що росіяни мінують підходи до всіх сіл уздовж лінії фронту.
Мелітополь. Російські штаби та склади в місті обстрілюються з такою регулярністю, і ЗС РФ зазнають таких втрат, а їхнє військове керівництво настільки впевнене у своїй здатності зберегти контроль над містом, що тим часом поширює брошури з порадами про те, як пережити удари HIMARS.
Херсон. Українська артилерія, тим часом посилена шведськими FH77, так сильно обстрілює росіян, що, як повідомляє розвідка, всі останні вцілілі мости через Дніпро вибиті, а 49-а САА і XXII АК вже тим часом відвели свій штаб на східний бік… і що всі контратаки росіян на українському «Білогірському плацдармі» (на південь від Давидова Броду) були відбиті з великими втратами. Але, своєю чергою, українцям теж не вдавалося закріпитися протягом 3−4 тижнів.
https://medium.com/@x_TomCooper_x/ukraine-war-18-august-2022-99fbe48cccb9
