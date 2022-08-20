Сонячні ванни - не причина для росіян отримати візу, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував видачу віз громадянам Росії та Білорусі.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ландсбергіс повідомив, що Литва й надалі видаватиме росіянам та білорусам візи з гуманітарних міркувань.

"Але сонячні ванни - це не гуманітарна причина", - пояснив він.

