УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6831 відвідувач онлайн
Новини
2 189 10

Сонячні ванни - не причина для росіян отримати візу, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував видачу віз громадянам Росії та Білорусі.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ландсбергіс повідомив, що Литва й надалі видаватиме росіянам та білорусам візи з гуманітарних міркувань.

"Але сонячні ванни - це не гуманітарна причина", - пояснив він.

Також читайте: У МЗС Литви закликали країни ЄС зупинити дію вже виданих довгострокових віз росіян до завершення війни в Україні

Автор: 

віза (749) Литва (2562) росія (68043) візовий режим (362) Ландсбергіс Габріелюс (216)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Сцуккі!!
Сонячні ванни для мацкалів-Магадан..
тільки що обстріляли Дніпро..
показати весь коментар
20.08.2022 09:38 Відповісти
+9
Є гарящіє тури на сонячний Магадан. Велкам.
показати весь коментар
20.08.2022 09:40 Відповісти
+7
Нехай тут засмагають. До хрусткої скоринки.
показати весь коментар
20.08.2022 09:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сцуккі!!
Сонячні ванни для мацкалів-Магадан..
тільки що обстріляли Дніпро..
показати весь коментар
20.08.2022 09:38 Відповісти
Є гарящіє тури на сонячний Магадан. Велкам.
показати весь коментар
20.08.2022 09:40 Відповісти
Нехай тут засмагають. До хрусткої скоринки.
показати весь коментар
20.08.2022 09:41 Відповісти
хай в себе на болотах ванни приймають орки
показати весь коментар
20.08.2022 09:44 Відповісти
Дом отдыха " Мыс Шмидта" солнце стоит круглый летний день.
показати весь коментар
20.08.2022 09:44 Відповісти
Правільна-єсть радниє Зажопінськ Задріщінськ Мухасранськ...і всьо ета в радном свінарнікє...
показати весь коментар
20.08.2022 09:45 Відповісти
Оце була б найдієвіша санкція. З лютого про це кажу. Депортувати всіх запоребрік.
Інші санкції, нажаль, нікчемні поки що.
І взагалі досвід Ірану, Кореї та ін. показують, що санкції не змінюють їхню політику, а навпаки
показати весь коментар
20.08.2022 10:01 Відповісти
Бурят після сонячної ванни
показати весь коментар
20.08.2022 10:23 Відповісти
На южном берегу моря Лаптевых тоже солнышко светит. Вот там пускай и принимают эти ванны.
показати весь коментар
20.08.2022 10:54 Відповісти
Є Осетія там був чудовий відпочинок поки руський мир не прийшов тепер руїни Є Абхазія там також було добре відпочивати поки росіяни не звільнили руїни Далі Грузія Просто деяким діячам потрібно побачити що залишається після російських простих громадян Світ не хоче вчитися на чужому досвіду танцюємо на граблях
показати весь коментар
20.08.2022 13:37 Відповісти
 
 