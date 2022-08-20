Сонячні ванни - не причина для росіян отримати візу, - глава МЗС Литви Ландсбергіс
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прокоментував видачу віз громадянам Росії та Білорусі.
Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ландсбергіс повідомив, що Литва й надалі видаватиме росіянам та білорусам візи з гуманітарних міркувань.
"Але сонячні ванни - це не гуманітарна причина", - пояснив він.
Топ коментарі
+10 anna konovalenko
показати весь коментар20.08.2022 09:38 Відповісти Посилання
+9 5 копійок
показати весь коментар20.08.2022 09:40 Відповісти Посилання
+7 Антип61
показати весь коментар20.08.2022 09:41 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сонячні ванни для мацкалів-Магадан..
тільки що обстріляли Дніпро..
Інші санкції, нажаль, нікчемні поки що.
І взагалі досвід Ірану, Кореї та ін. показують, що санкції не змінюють їхню політику, а навпаки