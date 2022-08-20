УКР
Українська ППО знищила три ворожі БПЛА оперативно-тактичного рівня, - Командування Повітряних сил

Протягом доби підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ знищено три російські БПЛА.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

"Протягом доби 19 серпня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України на південно-східному напрямку знищено три російські безпілотники оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.

Русня глузує, що на постаменті Родіна Мать в Киеві на щиту герб ссср. Мені соромно. А вам?
20.08.2022 09:49 Відповісти
Головне, що наша Мати Батьківщина, погрожує мечем кацапам, а герб замінимо.
20.08.2022 10:28 Відповісти
Героям слава !!!
20.08.2022 10:27 Відповісти
безпілотник vs самолет.. звідси, літак то пілотник (з пілотками, чи без )
відсутність логіки запоребриків як кармічний взаємозв'язок замішаний на покоцанном сруськом язикє
20.08.2022 18:32 Відповісти
 
 