Українська ППО знищила три ворожі БПЛА оперативно-тактичного рівня, - Командування Повітряних сил
Протягом доби підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ знищено три російські БПЛА.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
"Протягом доби 19 серпня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України на південно-східному напрямку знищено три російські безпілотники оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.
відсутність логіки запоребриків як кармічний взаємозв'язок замішаний на покоцанном сруськом язикє