Українська ППО знищила три ворожі БПЛА оперативно-тактичного рівня, - Командування Повітряних сил

Протягом доби підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ знищено три російські БПЛА.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

"Протягом доби 19 серпня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України на південно-східному напрямку знищено три російські безпілотники оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.



