Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову і безуспішно намагалися наступати в районі Борщової та Ізюму, - Синєгубов

Цієї ночі ворог завдав ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури в м. Харків та Харківській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, близько 1 години ночі зафіксовано приліт 2 ракет в інфраструктурний об'єкт Слобідського району м. Харків. Пошкоджено будівлю. Попередньо - без постраждалих. Інформація уточнюється.

"Також цієї ночі зафіксовані ракетні удари по інфраструктурних об'єктах Харківського та Чугуївського районів області. Масштаби руйнувань уточнюються. Попередньо - без постраждалих", - зазначає Синєгубов.

За його словами, протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди. В Харківському районі обстріляний дачний кооператив.

"За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізовані з пораненнями 5 цивільних. В м. Харків госпіталізований 35-річний поранений чоловік. В Богодухівському районі поранена жінка 62 років. В Харківському - двоє чоловіків, 59 і 66 років. В Ізюмському районі під час роботи у полі на тракторі підірвався на міні 50-річний чоловік", - інформує Синєгубов.

Він також повідомляє, що на лінії зіткнення тривають запеклі бої. На Харківському напрямку ворог намагався прорвати нашу оборону в районі Борщової, але під вогнем наших захисників відступив з втратами.

В районі Ізюму окупанти пробували наступати поблизу Вірнопілля і Курульки, отримали відсіч і відступили.