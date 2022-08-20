УКР
Влада Португалії рада бачити туристів з РФ: Треба покарати військову машину, а не народ

Влада Португалії виступає проти заборони на в’їзд російських туристів до Євросоюзу.

Про це заявили в міністерстві закордонних справ країни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

В Лісабоні розділили громадян країни-окупанта РФ, які здебільшого підтримують війну проти України, та армію РФ, і заявили, що "основна мета санкцій має полягати в тому, щоб покарати російську військову машину, а не російський народ".

Крім Португалії, проти загальної заборони виступають Кіпр, Греція та Німеччина: канцлер Олаф Шольц заявив, що "це війна не російського народу, а Путіна".

Пр цьому деякі країни вже відмовляють чи обмежують видавання російських віз. Серед них окремою групою стоять країни Балтії та Польща, які знають, що таке радянська окупація.

Також читайте: Сонячні ванни - не причина для росіян отримати візу, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Фінляндія, яка має найдовший в Європі кордон з Росією, з 1 вересня скоротить кількість заяв на отримання російської туристичної візи до 10% від звичайних 1000 заявок на день. Данія запровадить візові обмеження для громадян РФ, якщо не буде погодженої відповіді ЄС. Не проти цього Чехія та Бельгія.

Топ коментарі
+47
А хто обрав Путіна?
Хто платить податки на армію РФ?
Хто йде служити в армію РФ?
Хто працює на ВПК РФ?

Народ РФ - це і є військова машина РФ!!! Без цього ніякої війни не було б.
20.08.2022 10:10 Відповісти
+41
они не хотят понимать, что это одно и то же. Видимо, из-за расстояния все туго доходит.
20.08.2022 10:06 Відповісти
+27
після роботи в три зміни
по виробнитстку снарядів
та колючого дроту
нарід мацкаліі повинен
"атдахнуть "в Португаліі
20.08.2022 10:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
они не хотят понимать, что это одно и то же. Видимо, из-за расстояния все туго доходит.
20.08.2022 10:06 Відповісти
Єври не пахнуть
20.08.2022 10:13 Відповісти
кацапы едут папить партвишка
20.08.2022 10:31 Відповісти
Справа не у відстані,тому що до Німеччини значно ближче,справа в грошах і цинізмі - вони чудово розуміють що "мордорська військова машина" це і є кацапське стадо.
20.08.2022 10:15 Відповісти
Хочеться запитати у португальців , а військову машину рф очолює хто
не кацапи ?
Хто конкретно вбиває украінців , не кацапи ?
20.08.2022 10:53 Відповісти
эта плахие кацапы. А в португалию поедут токо харошие
20.08.2022 16:47 Відповісти
https://inosmi-ru.translate.goog/20160315/235714059.html?_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc Архив Митрохина : сеть КГБ в Португалии
....
Среди «главных целей» резидентуры на тот год числились «пропаганда идеалов неприсоединения; укрепление отношений Португалии с развивающимися странами; обеспечение более тесных политических и экономических связей [Португалии] с социалистическими странами, в частности, создание опорных для советского дела идей в международных делах».

Уже в 1979 году объектами оперативной работы спецслужб резидентуры КГБ в Лиссабоне были база НАТО, радио Free Europe и посольства трех португалоязычных африканских государств (Анголы, Мозамбика и Гвинеи-Бисау). Также называются менее значимые цели, такие как офисы президента и премьер-министра республики, внедрение в парламентские круги, сбор информации в рамках профсоюзов, средств массовой информации, левых и «прокитайских» организаций.
...
Распространенный в жаргоне советских спецслужб термин «активные мероприятия» подразумевал целый ряд подрывных действий с целью ослабить Запад, а также позиции Соединенных Штатов в глазах европейской общественности, провоцировать расхождения между западными союзниками или влиять на ход событий мирового значения.

В программе португальской резидентуры КГБ за 1980 год предусматривалась, например, реализация «активных мероприятий» по «компрометированию Главного Противника [на жаргоне советских спецслужб - Соединенных Штатов]». Другие меры были направлены на «попытки оборвать связи Португалии со странами НАТО» или «замедлить процесс интеграции в ЕЭС». В записях КГБ не без гордости сообщается о проведенных «27 важных беседах, выступлении в парламенте, организации трех встреч, пяти выступлений на публичных мероприятиях, одного кинопоказа и трех газет».

Эти «активные мероприятия», которым обучают на специальных курсах в школах КГБ, проводились с использованием различных методов: чистой пропаганды, дезинформации, манипулирования СМИ, фальсификации официальных документов, проникновения в церкви, партии и другие организации. В крайних случаях, они могли включать в себя «специальные действия», предполагающие ту или иную степень насилия.
...
некоторые примеры «активных мероприятий» этого типа. «Во время избирательной кампании 1976 года лиссабонская резидентура запустила операции "Койлебра" и "Фадо" [по печати] брошюр, которые помогали укрепить позиции PCP на парламентских выборах», - сообщает одна из записей. Еще одна операция под кодовым названием «Праза» была нацелена на «предотвращение вступления Португалии и Испании в ЕЭС путем усиления напряженности в отношениях между двумя странами и Францией/ Италией».
...
Еще одно мероприятие лиссабонской резидентуры КГБ, также в начале 1981 года, было направлено на создание движения рабочих и профсоюзов против НАТО и США, а также против нахождения в стране ядерного оружия. Эта операция («Прилив») стартовала конференцией по вопросу разоружения и европейской безопасности под председательством бывшего президента Республики Франсишку да Кошта Гомеша (Francisco da Costa Gomes, кодовое имя: «Рыцарь»). Конференция была организована под прикрытием Португальского совета мира и сотрудничества - португальской ассоциации, входящей в состав Всемирного совета мира, в то время близкого Москве.
20.08.2022 11:46 Відповісти
За кацапськими грошима рученята аж трусяться.
20.08.2022 13:07 Відповісти
Той хто так думає-просто дебіл...
20.08.2022 10:07 Відповісти
и поверьте, доказать им ничего невозможно. Мы так насмерть поругались с евр. партнерами, которые пригласили нас и кацапов приехать. Мол, то ж харошие кацапы приедут, чего вы?
20.08.2022 16:48 Відповісти
після роботи в три зміни
по виробнитстку снарядів
та колючого дроту
нарід мацкаліі повинен
"атдахнуть "в Португаліі
20.08.2022 10:07 Відповісти
Гавно к гавну,- Закон дерьмопритяжения 🤔🧐😁
20.08.2022 10:07 Відповісти
ну й правильно. наші усяким невзоровим громадянства видають, і так і не заборонили вїзд россіянам, а португальці повинні заробіток втрачати?
20.08.2022 10:08 Відповісти
зними хрестик, або....
20.08.2022 10:11 Відповісти
Недалекоглядно, нажаль. Якщо цих осіб в країні більш нід 20% вони починають відкрито вчити корінних мешканців как нужно жить па правильнаму. Уроди.
20.08.2022 10:10 Відповісти
А хто обрав Путіна?
Хто платить податки на армію РФ?
Хто йде служити в армію РФ?
Хто працює на ВПК РФ?

Народ РФ - це і є військова машина РФ!!! Без цього ніякої війни не було б.
20.08.2022 10:10 Відповісти
Ну і тупііііііі! Стадо за народ вважають!
20.08.2022 10:10 Відповісти
Ні, вони не тупі, просто дуже жадібні.
20.08.2022 13:09 Відповісти
Цікавий феномен - чим далі країна від кацапії, тим більше її там *******. Португальці не задавали собі питвння чому це так?
20.08.2022 10:10 Відповісти
щось Австралія не вкладається в твою логіку
20.08.2022 11:59 Відповісти
Цікаво якби їх з моря кацапи обстріляли, яку б вони тоді заспівали?
20.08.2022 10:12 Відповісти
Португальці раді бачити туристів з РФ.... Джерело:

А вони відповіли: А ми Партугалію ради билі би відеть в составе рассеи....
20.08.2022 10:12 Відповісти
20.08.2022 10:20 Відповісти
20.08.2022 10:31 Відповісти
Бидло шарій! Це ти штолє?
20.08.2022 10:34 Відповісти
Португалия создаёт ядерное оружие? Где вы это в статье вычитали?
20.08.2022 10:28 Відповісти
Как всегда, кацап, или кто ты там- прикацапленный, соврет и недорого... Выбор- милитаризация, обнищание или разоружение, поддержка и гарантии других стран, это Украина сама себе создала такие условия? Ну и само собой- рогатое обязательно напишет "все вокруг" хотя всех вокруг и поблизости не валяется))
20.08.2022 10:33 Відповісти
Не треба так над суржиком знущатись, пиши вже на кацапській/рідній мові
20.08.2022 10:35 Відповісти
Що залишиться з московської військової машини коли з неї забрати "народ"???
20.08.2022 10:13 Відповісти
Ідіоти...
20.08.2022 10:13 Відповісти
Слиняві курви.
20.08.2022 10:14 Відповісти
Ще одні турки
20.08.2022 10:14 Відповісти
Туристичне бабло важливіше. Бабло буде завжди циніше поки війна не прийде до тебе до дому. Цинічно але це так. Їм плювати вбивають не вбивають, геноцид не геноцид, аби на 5-10% більше було прибутку від туристів
20.08.2022 10:14 Відповісти
Просто им давно бомбы на голову не сыпались. А так бы после бомбежки могли бы росийского летчика у себя принимать в гостях. Не он же бомбил города а самолет.
20.08.2022 10:15 Відповісти
Ще одні турки
20.08.2022 10:15 Відповісти
Гроші -- від туризму Португалія має 10 млд євро.
20.08.2022 10:15 Відповісти
Валерия Новодворская: Проблема в народе, а не в Путине. Путин - это зеркало, в котором отражается народная душа.
20.08.2022 10:17 Відповісти
Нічого дивного.Росія купила португальского холуя при ООН Гутєриша , а відтак більшість португалів стають такими ж прорашистськими холуями.
20.08.2022 10:18 Відповісти
Сподіваюся, що велика українська діаспора в Португалії забезпечить гарячий прийом для росіянських туристів.
20.08.2022 10:18 Відповісти
..ну шо ж, португальці, - кацапи-людожери ********** розслаблені булки
20.08.2022 10:19 Відповісти
Росію і Португалією раніше багато що поєднувало. До сьогодні старі люди говорять, що Сталін допоміг відновити індустрію,яка потім все таки погасла. Щодо простих то ніхто і ніколи не любив руських. Там було чітке розділення де українець, а де алкаш-руський. До речі, логістику построїла іменно Португалія .Я португалка
20.08.2022 10:20 Відповісти
Интересно что они скажут когда марионеточное правительство начнёт закрывать португальские школы и открывать русские.
20.08.2022 10:20 Відповісти
Звичайно, гроші ж не пахнуть.
Тих, хто радіє вбивствам жінок, дітей, літніх в Україні, тих, хто відправляє грабувати, гвалтувати, мародерити в Україну. в Португалії раді бачити як туристів
20.08.2022 10:20 Відповісти
Им не народ чей-то нужен , а доходы . Делают видимость , что до них не доходит , что в Украине зверствует именно часть этого народа . А другая часть этого народа , сидя на расеюшке , гордится и одобряет .
20.08.2022 10:21 Відповісти
Нам бы их в чем то упрекать. У нас 8 лет шла война и визовый режим даже с рашистами не вводили и торговлю не прекращали. А сейчас даже несмотря на то что Баларашка засыпает наши города ракетными ударами мы не разорвали с Бульбофюрером дипломатические отношения и не вводим против нее визовый режим. чего вы хотите тогда от стран которые за тысячи километров от Рашки находятся?
20.08.2022 10:22 Відповісти
Валерия Новодворская: Проблема в народе, а не в Путине. Путин - это зеркало, в котором отражается народная душа.
20.08.2022 10:22 Відповісти
Вони хочуть рускіх свиней на своїїх територіях, які настільки тупі що не в змозі за все життя вивчити іншої мови?
20.08.2022 10:22 Відповісти
Не тільки португальці, а й італійці раді бачити у Венеції та Римі свинособак з московських болот. Любов їхньої влади до ***** зробила свою справу.
20.08.2022 10:24 Відповісти
недружній крок до нас, не чекав від країни такого
20.08.2022 10:28 Відповісти
многие в мире и европейцы в частности, так и не хотят понять, что как 21 июля 1941 года разделило людей на живых и мёртвых, так и 24 февраля 2022 года, разделило население планеты вообще на Людей и русских.
20.08.2022 10:28 Відповісти
А что произошло 21 июля 1941 года?

гитлер напал на сталина 22 июня 1941 года. А Вторая Мировая война началась 1 сентября 1939 года.
20.08.2022 10:38 Відповісти
Та ясно сидіти в крайній точці європи і розказувати про народ тут ні прі чьом,дурний може.От в нас народ причьом,вибирав всяких яників і далі по списку і тепрер сам вирішує свою дурну помилку,правда тепер кров"ю((ну так воно є якщо думати хуже не будет.А тут виявляється москальня ні в чому не винна що в них такий дибіл сидить при владі,акуєть.Тоість наші люди боряться і з кучмами ,яниками і з куйлами.а вони нісчасніє люді что оні могут сделать,ето же режим в них такой,ну прічем тут люді!!!Спитайте в поляків і країн балтії як їм зараз,бо вони наступні.Може їм теж так гарно про расен говорити і позапускати всякої швалі,ну це ж не путін приїхав а простиє люді!Не можу таких дегенератів слухати!!
20.08.2022 10:29 Відповісти
Більше детально зможуть пояснити різницю між відпочиваючим у Португалії кацапський садистом-гвалтівником з Бучі і кацапською воєнною машиною?
20.08.2022 10:32 Відповісти
Безхребетні тварі! До тих пір поки не заскиглить кацапський плебс толку від санкцій не буде. Кацапські тварини повинні сидіти за дротом, а не роз'їзджами по Європам. Коли вам впадуть ракети на голову тоді ви по іншому будете відноситись до кацапської біомаси!!!!
20.08.2022 10:35 Відповісти
Як там співали совети: "вышли мы ВСЕ из народа". Військова машина хіба не з того ж самого "народа"?
20.08.2022 10:39 Відповісти
20.08.2022 10:41 Відповісти
Стесняюсь спросить у португальцев,трудно жить без мозгов?
20.08.2022 10:40 Відповісти
pecunia non olet
20.08.2022 11:36 Відповісти
Починати потрібно з себе, тобто з нашої влади, а потім вже претензії до інших країн, які ********** рашинське бабло і для них війна десь далеко, а не поряд.
20.08.2022 10:40 Відповісти
То вони не слухали рашистських соловьов і кісельов, які мріють про межі расеї від ЛІСАБОНУ до Сахаліну, чи то Аляски...
20.08.2022 10:41 Відповісти
Приймайте і побільше, пізніше не будете знати, як здихатися! Хотелі ще цілі поки що стоять? А в басейнах вода чиста, а розбитих склянок не має на дні басейну? Спитайте в турків, вони розкажуть, що таке " руссотурісто"!!!
20.08.2022 10:42 Відповісти
страны с активным туризмом явно будут сопротивляться отмене виз
хотя могут оставить только турестические
20.08.2022 10:45 Відповісти
Це заява політичної верхівки, яку легко купити
20.08.2022 10:45 Відповісти
гроші зароблені або вкрадені на війні витрачати на відпочинок в Португалії , це звісно для миру у всьому світі ...
20.08.2022 10:46 Відповісти
Португальці не розуміють що цей народ привів до влади рашистів і цей народ підтримує війну в Україні, вбивство дітей і мирного населення!
20.08.2022 10:48 Відповісти
tuparilie portugalci , chtob vi utanuli v ruskij mir
20.08.2022 10:49 Відповісти
А Іспанія не має ніяких запитань до Португалії, можливо іспанські Санчеси зайдуть на якісь португальські території для визволення. А ми тим іспацям які залишаться в Іспанії організуємо тури у Североморськ.
20.08.2022 10:49 Відповісти
Нет простого народа , каждая тварь в параше отвечает за свою власть , это они ее создали и лелеяли , а убивают нас тоже их представители , а не их власть!
20.08.2022 11:04 Відповісти
Зараз можете тішитись, але щоби потім не плакали.
«У нас такой обычай: где едят, там и мерзят, у кого живут, того и ругают.» М. Салтыков-Щедрин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
20.08.2022 11:16 Відповісти
Влада Португалії добре розуміє, що саме рос. народ є двигуном військової машини але не може відмовитися від рос. туристів, тому що туристична галузь Португалії, разом з сільськогосподарською ,є одною з найважливіших, які заробляють гроші для держави...
20.08.2022 11:23 Відповісти
Кацапи добре витратилися на "некорумпованих" португальських політиканів.
20.08.2022 11:24 Відповісти
Так народ и есть один из главных компонентов военной машины.
Их народ штурмовал Попасную и Северодонецк, превратил в руины Харьков, убивал мирных наших граждан в Буче и в Ирпене, их народ нажимал на кнопки пуска Калибров, Искандеров и Кинжалов.
20.08.2022 11:25 Відповісти
Они реально не понимают что происходит. Послушайте что наши живущие в Испании или Португалии говорят...
20.08.2022 11:27 Відповісти
А на Кіпрі який вереск здійнили - як же вони на свої ДАЧІ будуть їздити.
"Діаспора" 50т - це офіційно зереєстрованих, а рідня, вилупки, гості тощо.
І ще вони складають 25% туристів.
Окупанти Кіпра! Але гроші не тхнуть, нажаль

https://www.politico.eu/article/cyprus-greece-germany-oppose-ban-russia-tourist-visa/
20.08.2022 11:41 Відповісти
Прости Господи, но хочется процитировать кацапскую унылую лошадь - дебилы, бл*. По ощущениям, минимум около 3/4 кацапов хотят, чтобы Украина перестала сопротивляться. Это стало ясно по одному из их уличных опросов, когда двоих молодых быдланов спросили, они "за" или "против" войны, они сказала, что "против", но на уточняющие вопросы разразились откровениями о "распоясавшихся хохлах", то есть, они не против войны как нападения на Украину, они против войны как действий ВСУ по обороне Украины.

Деньги не пахнут не только для Турции.
20.08.2022 12:05 Відповісти
Ті хто були проти х.йловської политик вже виїхали з московії або мертві.Там залишились тільки падєльнікі ху.ла які і будуть туристами.
20.08.2022 12:06 Відповісти
Нехай дивляться більше медіа контенту з України та уявляють як це буде виглядати в них вдома.
Запросити вбивць до себе, щоб заробити зайві 30фублей, це дуже вдалий бізнес
20.08.2022 12:17 Відповісти
Коли живеш багато років сито-п'яно,мізки запливають жиром і втрачають властивість мислити.Схоже багато хто в Європі перетворились на ідіотів!
20.08.2022 13:53 Відповісти
Портодурні! Коли до вас привалить 100 тисячпітсот кац&пів та засруть і обригають все навкруги на десятки кілометрів, згвалтують декілька місцевих, та наб'ють пику кожному третьому португалу, то тоді я хочу побачити радість на ваших обличчях!
20.08.2022 13:54 Відповісти
нацисты значит были хорошие, только гитлер плохой?
20.08.2022 14:16 Відповісти
 
 