Влада Португалії рада бачити туристів з РФ: Треба покарати військову машину, а не народ

Влада Португалії виступає проти заборони на в’їзд російських туристів до Євросоюзу.

Про це заявили в міністерстві закордонних справ країни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

В Лісабоні розділили громадян країни-окупанта РФ, які здебільшого підтримують війну проти України, та армію РФ, і заявили, що "основна мета санкцій має полягати в тому, щоб покарати російську військову машину, а не російський народ".

Крім Португалії, проти загальної заборони виступають Кіпр, Греція та Німеччина: канцлер Олаф Шольц заявив, що "це війна не російського народу, а Путіна".

Пр цьому деякі країни вже відмовляють чи обмежують видавання російських віз. Серед них окремою групою стоять країни Балтії та Польща, які знають, що таке радянська окупація.

Фінляндія, яка має найдовший в Європі кордон з Росією, з 1 вересня скоротить кількість заяв на отримання російської туристичної візи до 10% від звичайних 1000 заявок на день. Данія запровадить візові обмеження для громадян РФ, якщо не буде погодженої відповіді ЄС. Не проти цього Чехія та Бельгія.