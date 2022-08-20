Влада Португалії рада бачити туристів з РФ: Треба покарати військову машину, а не народ
Влада Португалії виступає проти заборони на в’їзд російських туристів до Євросоюзу.
Про це заявили в міністерстві закордонних справ країни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
В Лісабоні розділили громадян країни-окупанта РФ, які здебільшого підтримують війну проти України, та армію РФ, і заявили, що "основна мета санкцій має полягати в тому, щоб покарати російську військову машину, а не російський народ".
Крім Португалії, проти загальної заборони виступають Кіпр, Греція та Німеччина: канцлер Олаф Шольц заявив, що "це війна не російського народу, а Путіна".
Пр цьому деякі країни вже відмовляють чи обмежують видавання російських віз. Серед них окремою групою стоять країни Балтії та Польща, які знають, що таке радянська окупація.
Фінляндія, яка має найдовший в Європі кордон з Росією, з 1 вересня скоротить кількість заяв на отримання російської туристичної візи до 10% від звичайних 1000 заявок на день. Данія запровадить візові обмеження для громадян РФ, якщо не буде погодженої відповіді ЄС. Не проти цього Чехія та Бельгія.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не кацапи ?
Хто конкретно вбиває украінців , не кацапи ?
....
Среди «главных целей» резидентуры на тот год числились «пропаганда идеалов неприсоединения; укрепление отношений Португалии с развивающимися странами; обеспечение более тесных политических и экономических связей [Португалии] с социалистическими странами, в частности, создание опорных для советского дела идей в международных делах».
Уже в 1979 году объектами оперативной работы спецслужб резидентуры КГБ в Лиссабоне были база НАТО, радио Free Europe и посольства трех португалоязычных африканских государств (Анголы, Мозамбика и Гвинеи-Бисау). Также называются менее значимые цели, такие как офисы президента и премьер-министра республики, внедрение в парламентские круги, сбор информации в рамках профсоюзов, средств массовой информации, левых и «прокитайских» организаций.
...
Распространенный в жаргоне советских спецслужб термин «активные мероприятия» подразумевал целый ряд подрывных действий с целью ослабить Запад, а также позиции Соединенных Штатов в глазах европейской общественности, провоцировать расхождения между западными союзниками или влиять на ход событий мирового значения.
В программе португальской резидентуры КГБ за 1980 год предусматривалась, например, реализация «активных мероприятий» по «компрометированию Главного Противника [на жаргоне советских спецслужб - Соединенных Штатов]». Другие меры были направлены на «попытки оборвать связи Португалии со странами НАТО» или «замедлить процесс интеграции в ЕЭС». В записях КГБ не без гордости сообщается о проведенных «27 важных беседах, выступлении в парламенте, организации трех встреч, пяти выступлений на публичных мероприятиях, одного кинопоказа и трех газет».
Эти «активные мероприятия», которым обучают на специальных курсах в школах КГБ, проводились с использованием различных методов: чистой пропаганды, дезинформации, манипулирования СМИ, фальсификации официальных документов, проникновения в церкви, партии и другие организации. В крайних случаях, они могли включать в себя «специальные действия», предполагающие ту или иную степень насилия.
...
некоторые примеры «активных мероприятий» этого типа. «Во время избирательной кампании 1976 года лиссабонская резидентура запустила операции "Койлебра" и "Фадо" [по печати] брошюр, которые помогали укрепить позиции PCP на парламентских выборах», - сообщает одна из записей. Еще одна операция под кодовым названием «Праза» была нацелена на «предотвращение вступления Португалии и Испании в ЕЭС путем усиления напряженности в отношениях между двумя странами и Францией/ Италией».
...
Еще одно мероприятие лиссабонской резидентуры КГБ, также в начале 1981 года, было направлено на создание движения рабочих и профсоюзов против НАТО и США, а также против нахождения в стране ядерного оружия. Эта операция («Прилив») стартовала конференцией по вопросу разоружения и европейской безопасности под председательством бывшего президента Республики Франсишку да Кошта Гомеша (Francisco da Costa Gomes, кодовое имя: «Рыцарь»). Конференция была организована под прикрытием Португальского совета мира и сотрудничества - португальской ассоциации, входящей в состав Всемирного совета мира, в то время близкого Москве.
по виробнитстку снарядів
та колючого дроту
нарід мацкаліі повинен
"атдахнуть "в Португаліі
Хто платить податки на армію РФ?
Хто йде служити в армію РФ?
Хто працює на ВПК РФ?
Народ РФ - це і є військова машина РФ!!! Без цього ніякої війни не було б.
А вони відповіли: А ми Партугалію ради билі би відеть в составе рассеи....
Тих, хто радіє вбивствам жінок, дітей, літніх в Україні, тих, хто відправляє грабувати, гвалтувати, мародерити в Україну. в Португалії раді бачити як туристів
гитлер напал на сталина 22 июня 1941 года. А Вторая Мировая война началась 1 сентября 1939 года.
хотя могут оставить только турестические
«У нас такой обычай: где едят, там и мерзят, у кого живут, того и ругают.» М. Салтыков-Щедрин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
Их народ штурмовал Попасную и Северодонецк, превратил в руины Харьков, убивал мирных наших граждан в Буче и в Ирпене, их народ нажимал на кнопки пуска Калибров, Искандеров и Кинжалов.
"Діаспора" 50т - це офіційно зереєстрованих, а рідня, вилупки, гості тощо.
І ще вони складають 25% туристів.
Окупанти Кіпра! Але гроші не тхнуть, нажаль
https://www.politico.eu/article/cyprus-greece-germany-oppose-ban-russia-tourist-visa/
Деньги не пахнут не только для Турции.
Запросити вбивць до себе, щоб заробити зайві 30фублей, це дуже вдалий бізнес