УКР
Окупанти скерували 4 ракети "Калібр" на Дніпропетровщину, ППО всі збила, - Резніченко (оновлено)

ппо

Окупанти вдарили чотирьома "Калібрами" по Дніпропетровщині, втім українська ППО збила всі цілі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Крутий початок суботи від наших військових. Наша ППО збила над Дніпропетровщиною всі 4 ракети "Калібр", які росіяни скерували на область. Слава нашим військовим", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Рашисти вдарили по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини, пошкоджено будинки, - Резніченко. ФОТО

Пізніше цей факт підтвердило Командування повітряних сил ЗСУ.

"20 серпня близько 10 години ранку на Дніпропетровщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено чотири крилаті ракети "Калібр", які окупанти випустили з акваторії Чорного моря. Крім того, близько 9.00 ранку, зенітники Повітряних Сил збили ще один ворожий БпЛА!", - йдеться у повідомленні.

Топ коментарі
+33
Слава ЗСУ , молодці👍🏼👊🏼👍🏼🙏🏼
20.08.2022 10:25 Відповісти
+23
Верим ЗСУ!
20.08.2022 10:25 Відповісти
+18
Слава ЗСУ!
20.08.2022 10:27 Відповісти
Ого!!!!
20.08.2022 10:24 Відповісти
похоже немецкий "Гепард" в действии
20.08.2022 10:29 Відповісти
Схоже, що без цих вонючих фріців обійшлось.
20.08.2022 10:38 Відповісти
Просто 4 відповіді від С 300. Залужний скинув похвалу і гордість за ранок
20.08.2022 10:53 Відповісти
Гепард максимум вертущку в паре км сбить может, или низколетящий самолет. Как шилка, только рлс лучше
20.08.2022 13:04 Відповісти
Верим ЗСУ!
20.08.2022 10:25 Відповісти
Слава ЗСУ , молодці👍🏼👊🏼👍🏼🙏🏼
20.08.2022 10:25 Відповісти
Слава ЗСУ!
20.08.2022 10:27 Відповісти
А осінню і ленд ліз прибуде. Тримайтесь і бережіть Україну
20.08.2022 10:32 Відповісти
Ага, особливо з германії. Уже завалили нас, дівати нікуди.
20.08.2022 10:39 Відповісти
Одна надія на Ізраїль...
20.08.2022 10:43 Відповісти
Маячня
20.08.2022 11:23 Відповісти
Усе досить просто,візьміть своє якщо німецьке не смакує
20.08.2022 11:01 Відповісти
если б русские напали на вас, взять своє у вас бы тоже не получилось. Так что не ерничайте
20.08.2022 16:44 Відповісти
Якби ти вчив історію, то знав би, що "Ленд-ліз", це взагалі не з германії.
20.08.2022 12:38 Відповісти
чому в Харкові і Миколаїві навіть спроб нема сбити?
20.08.2022 10:33 Відповісти
Мабуть тому, що по ним калібрами не гатять. А за с300 літаком не угонишся.
20.08.2022 10:41 Відповісти
Тому що відстань та час підльоту ракети дає досить мало часу нашому ПП/РО щоб зреагувати. Також Миколаїв та Харків обстрілювали з РСЗО(реактивні снаряди), які взагалі неможливо перехоплювати. У світі є тільки одна система, яка має успіх боротьби з ними - Ізраїльський "Залізний купол". Але він, на жаль, нам не сильно допоможе через ширину ділянки фронту.
20.08.2022 10:42 Відповісти
там чаще градами обстреливают и баллиситческими ракетами
крылатую ракету сбить проще, если обнаружить
20.08.2022 10:43 Відповісти
Ось пишуть...десь там у Криму щось "пукнуло" . Приїздить у Миколаїв.... кожної ночі ...і на "пуки" якось не схоже...Бідне..нещасне місто....
20.08.2022 11:53 Відповісти
Якщо сбивають колибр то це не с-300 и не с-400 це вже Натовське ППО
20.08.2022 10:38 Відповісти
Якраз калібр можна й з кулемета збити, якщо над головою летітиме.
20.08.2022 10:42 Відповісти
Калібр легко збивати.. це дозвуковий літачок безпілотним.ось Кінжал та Іскандер набагато важче.це балістична надзвукова ракета
20.08.2022 11:01 Відповісти
віримо і маємо надію !!!
20.08.2022 10:41 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
20.08.2022 10:53 Відповісти
повага. успіхів.
20.08.2022 11:29 Відповісти
Вчера в Запорожье было слышно около 15 взрывов, инфы ноль, мы, что проклятые? 😡
20.08.2022 13:50 Відповісти
держитесь! вы не проклятые! все с вами!
20.08.2022 16:45 Відповісти
 
 