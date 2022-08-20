Окупанти скерували 4 ракети "Калібр" на Дніпропетровщину, ППО всі збила, - Резніченко (оновлено)

Окупанти вдарили чотирьома "Калібрами" по Дніпропетровщині, втім українська ППО збила всі цілі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Крутий початок суботи від наших військових. Наша ППО збила над Дніпропетровщиною всі 4 ракети "Калібр", які росіяни скерували на область. Слава нашим військовим", - йдеться у повідомленні.

Пізніше цей факт підтвердило Командування повітряних сил ЗСУ.

"20 серпня близько 10 години ранку на Дніпропетровщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено чотири крилаті ракети "Калібр", які окупанти випустили з акваторії Чорного моря. Крім того, близько 9.00 ранку, зенітники Повітряних Сил збили ще один ворожий БпЛА!", - йдеться у повідомленні.