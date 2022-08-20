Допомагали окупантам та патрулювали село на Київщині, двом чоловікам повідомлено про підозру

На Київщині викрито двох місцевих, які в окупації співпрацювали з ворогом.

Як зазначається, повідомлено про підозру двом мешканцям Київщини за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, підозрювані після окупації у лютому військовими РФ села Сидоровичі Вишгородського району Київської області почали співпрацювати з військовими держави-агресора. Вони допомагали окупантам орієнтуватися на місцевості та виконували різні їхні доручення. Також вони надавали їм інформацію стосовно місця роботи місцевих мешканців, адреси проживання та роду їх професійної діяльності.

Підозрювані зі зброєю здійснювали цілодобове патрулювання села з метою запобігання збору місцевими мешканцями інформації щодо місць розташування блокпостів збройних сил РФ. За це вони отримали гарантію особистої безпеки від представників країни-агресора. Досудове розслідування здійснюється Головним управлінням СБУ у Києві та Київській області.

