Допомагали окупантам та патрулювали село на Київщині, двом чоловікам повідомлено про підозру
На Київщині викрито двох місцевих, які в окупації співпрацювали з ворогом.
Про це повідомляють на сторінці Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, повідомлено про підозру двом мешканцям Київщини за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
За даними слідства, підозрювані після окупації у лютому військовими РФ села Сидоровичі Вишгородського району Київської області почали співпрацювати з військовими держави-агресора. Вони допомагали окупантам орієнтуватися на місцевості та виконували різні їхні доручення. Також вони надавали їм інформацію стосовно місця роботи місцевих мешканців, адреси проживання та роду їх професійної діяльності.
Підозрювані зі зброєю здійснювали цілодобове патрулювання села з метою запобігання збору місцевими мешканцями інформації щодо місць розташування блокпостів збройних сил РФ. За це вони отримали гарантію особистої безпеки від представників країни-агресора. Досудове розслідування здійснюється Головним управлінням СБУ у Києві та Київській області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зрадниками виявились двоє мешканців Вишгородського району, які сприяли російським військам під час тимчасової окупації частини Київщини.
Озброєні чоловіки брали активну участь у так званих фільтраційних заходах, вишукуючи серед місцевих жителів українських патріотів, які чинили спротив загарбникам.
Також вони катували малолітнього хлопця за те, що він допомагав підрозділам ЗСУ виявляти техніку та місця дислокації окупантів.
Після звільнення Київщини пособники окупантів залишились на території регіону.
Щоб розвідувати і передавати ворогам інформацію про маршрути переміщення та місця базування західного озброєння, один зі зрадників виїхав до сусіднього регіону, де підписав контракт із ЗСУ, інший - хотів «призватись» від однієї з територіальних громад поблизу Києва.
Але співробітники СБУ ретельно стежили за кожним кроком ворожих агентів та своєчасно викрили їхні плани. ©
Это результат рашенской длительной пропаганды десятилетиями.
И если бы только рашенской. Тот же Квартал годами высмеивал все украинское
Теперь пожинаем "плоды"
Народ уже криком кричит уберите таких как Татаров и ему подобных из власти и никакого действия.
В Раде продолжают сидеть такие слуги как Бужанский, который мечтал сжигать "бандеровцев в газовых камерах
Чему удивлятся?