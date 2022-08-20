УКР
1 398 14

Розблокування портів для експорту металу та руди - гарний спосіб покращити валютний баланс, - експерт

метал

Наразі Україна потерпає від дефіциту валюти, через що курс долара постійно підвищується. Щоб змінити ситуацію та збалансувати бюджет, необхідно стимулювати експорт, і насамперед - розблокувати морські порти для експорту металу і руди, які до війни давали багато валютної виручки.

Про це заявив головний аналітик ГМК Центру Андрій Тарасенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми маємо проблеми з дефіциту валюти в країні. Через це з’являються дуже суперечливі ініціативи - наприклад, введення податку на імпорт, або заборона на оприлюднення курсу валют на табло обмінних пунктів. Насправді ж, вирішити дефіцит валюти можна шляхом стимулювання експорту", - зауважив експерт.

Він висловив переконання, що відновлення експорту допоможе Україні покращити стан економіки та відновити резерви.

"Розблокування портів для експорту металу підтримає економіку, адже до війни металургія займала близько 10% ВВП, а це досить відчутна частина економіки. У цьому сенсі розблокування портів для експорту для металу і руди - це дуже гарний спосіб покращити валютний баланс в Україні", - резюмував аналітик.

Раніше заступник міністра економіки Тарас Качка повідомив, що Україна закликала міжнародних партнерів поширити угоду про "зерновий коридор" на інші товари, зокрема на метал.

У свою чергу в Українському союзі промисловців та підприємців (УСПП) заявили: відновлення експорту металопродукції стане потужним джерелом надходження валюти, яке допоможе укріпити курс гривні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Криза у галузі ГМК чинить тиск на платіжний баланс, курс гривні та зайнятість, - економісти

У свою чергу голова Федерації металургів України Сергій Біленький розповів, що відновлення експорту металу та руди через порти забезпечить щомісячний притік у країну мінімум 600 мільйонів доларів. Крім цього, це допоможе відновити виробництво у секторі ГМК, який наразі потерпає від серйозної кризи.

валюта (2567) металургія (1285) експорт (4652) метал (596) обмін валюти (870)
Топ коментарі
+8
Скорее ето хороший способ показать всему миру и в первую очередь Европе что война уже закончилась давайте снимайте санкции с РФ и начинаем торговать
показати весь коментар
20.08.2022 11:03 Відповісти
+7
Ради того чтобы торговать зерном, с РФ сняли санкции с банков, на торговлю продовольствием и удобрениями. Какие еще санкции вы предложите снять с Рашки ради торговли металлом? давайте уже тогда капитуляцию подписывайте, садите в Киеве Януковоща и Кабздырова и будем дружить с рашистами опять
показати весь коментар
20.08.2022 11:23 Відповісти
+6
zе-гниды
показати весь коментар
20.08.2022 11:06 Відповісти
Ага,в Маріуполі, Мелітополі і Бердянську. Розпаковуйте, Хаймерси вам в допомогу
показати весь коментар
20.08.2022 10:54 Відповісти
Просто кто то очень хитро пытается усадить Украину за стол переговоров под разными предлогами.
показати весь коментар
20.08.2022 11:28 Відповісти
А хто Єрмаку заборонить. Вони вже вирішили у Кремлі.
показати весь коментар
20.08.2022 11:47 Відповісти
Що ти мелеш? ***** по національності мордвин.
показати весь коментар
20.08.2022 11:34 Відповісти
Економічні торги з окупантом ні до чого доброго не призведуть...
показати весь коментар
20.08.2022 11:16 Відповісти
Питання тільки в тому, що отримає взамін рашка за розблокування. Нефігова така стратегія - блокувати й захоплювати, щоб потім шантажувати й завдяки цьому отримувати якісь плюшки, на кшталт відміни санкцій.
показати весь коментар
20.08.2022 11:19 Відповісти
Нам, українцям, капец. Суть цієї і багатьох інших новин від опи, вр, уряду, гпу і решти шобли
показати весь коментар
20.08.2022 11:21 Відповісти
Дехто ще не зрозумів, що вони зрадники.
показати весь коментар
20.08.2022 11:45 Відповісти
"Розблокування портів для експорту металу підтримає економіку

угу, особливо економіку рашки, бо так зване розблокування можливо лише в обмін на зняття певних санкцій з рашкостану.У підсумку зауважу- що і т.з."зернова" угода і будь-які інші у майбутньому- це і є прихована торгівля на крові українців
показати весь коментар
20.08.2022 11:35 Відповісти
Тількі треба відмовитися від санкцій Московії та від надії отримати з неї репарації.
показати весь коментар
20.08.2022 11:43 Відповісти
 
 