Розблокування портів для експорту металу та руди - гарний спосіб покращити валютний баланс, - експерт

Наразі Україна потерпає від дефіциту валюти, через що курс долара постійно підвищується. Щоб змінити ситуацію та збалансувати бюджет, необхідно стимулювати експорт, і насамперед - розблокувати морські порти для експорту металу і руди, які до війни давали багато валютної виручки.

Про це заявив головний аналітик ГМК Центру Андрій Тарасенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми маємо проблеми з дефіциту валюти в країні. Через це з’являються дуже суперечливі ініціативи - наприклад, введення податку на імпорт, або заборона на оприлюднення курсу валют на табло обмінних пунктів. Насправді ж, вирішити дефіцит валюти можна шляхом стимулювання експорту", - зауважив експерт.

Він висловив переконання, що відновлення експорту допоможе Україні покращити стан економіки та відновити резерви.

"Розблокування портів для експорту металу підтримає економіку, адже до війни металургія займала близько 10% ВВП, а це досить відчутна частина економіки. У цьому сенсі розблокування портів для експорту для металу і руди - це дуже гарний спосіб покращити валютний баланс в Україні", - резюмував аналітик.

Раніше заступник міністра економіки Тарас Качка повідомив, що Україна закликала міжнародних партнерів поширити угоду про "зерновий коридор" на інші товари, зокрема на метал.

У свою чергу в Українському союзі промисловців та підприємців (УСПП) заявили: відновлення експорту металопродукції стане потужним джерелом надходження валюти, яке допоможе укріпити курс гривні.

У свою чергу голова Федерації металургів України Сергій Біленький розповів, що відновлення експорту металу та руди через порти забезпечить щомісячний притік у країну мінімум 600 мільйонів доларів. Крім цього, це допоможе відновити виробництво у секторі ГМК, який наразі потерпає від серйозної кризи.