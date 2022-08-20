Розблокування портів для експорту металу та руди - гарний спосіб покращити валютний баланс, - експерт
Наразі Україна потерпає від дефіциту валюти, через що курс долара постійно підвищується. Щоб змінити ситуацію та збалансувати бюджет, необхідно стимулювати експорт, і насамперед - розблокувати морські порти для експорту металу і руди, які до війни давали багато валютної виручки.
Про це заявив головний аналітик ГМК Центру Андрій Тарасенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми маємо проблеми з дефіциту валюти в країні. Через це з’являються дуже суперечливі ініціативи - наприклад, введення податку на імпорт, або заборона на оприлюднення курсу валют на табло обмінних пунктів. Насправді ж, вирішити дефіцит валюти можна шляхом стимулювання експорту", - зауважив експерт.
Він висловив переконання, що відновлення експорту допоможе Україні покращити стан економіки та відновити резерви.
"Розблокування портів для експорту металу підтримає економіку, адже до війни металургія займала близько 10% ВВП, а це досить відчутна частина економіки. У цьому сенсі розблокування портів для експорту для металу і руди - це дуже гарний спосіб покращити валютний баланс в Україні", - резюмував аналітик.
Раніше заступник міністра економіки Тарас Качка повідомив, що Україна закликала міжнародних партнерів поширити угоду про "зерновий коридор" на інші товари, зокрема на метал.
У свою чергу в Українському союзі промисловців та підприємців (УСПП) заявили: відновлення експорту металопродукції стане потужним джерелом надходження валюти, яке допоможе укріпити курс гривні.
У свою чергу голова Федерації металургів України Сергій Біленький розповів, що відновлення експорту металу та руди через порти забезпечить щомісячний притік у країну мінімум 600 мільйонів доларів. Крім цього, це допоможе відновити виробництво у секторі ГМК, який наразі потерпає від серйозної кризи.
угу, особливо економіку рашки, бо так зване розблокування можливо лише в обмін на зняття певних санкцій з рашкостану.У підсумку зауважу- що і т.з."зернова" угода і будь-які інші у майбутньому- це і є прихована торгівля на крові українців