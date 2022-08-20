УКР
У Швейцарії захисний статус отримали понад 60 тисяч українських біженців, з них понад 17 тисяч дітей

Наразі українці отримали право на проживання в країні протягом одного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Swissinfo.

За даними Державного секретаріату з питань міграції (SEM), що кількість заяв на набуття захисного статусу S зросла до 62 142. Щодоби фахівці реєструють понад 100 заяв.

Такий спеціальний захисний статус активували навесні 2022 року вперше з моменту його запровадження після війн в Югославії у 1990-х роках. Люди, що отримують такий статус отримують посвідку на проживання на один рік.

Право на проживання можуть пролонгувати до тих пір, поки особи наражаються на серйозну небезпеку у разі повернення. Біженці можуть привезти із собою членів сім'ї. Крім того, якщо обставини складуться так, що уряд і після п'яти років не скасує тимчасовий захист, власники статусу S отримують звичайну швейцарську посвідку на проживання категорії B.

Біженці з України, що отримали статус S можуть одразу почати працювати, а діти – ходити до школи. Зареєстровано найбільше українців у кантоні Цюріх – 10 925 осіб, у Берні (7 418), у Во (5 511), у Женеві мешкає 3 538 біженців. У кантоні Фрібург - 2132 громадянина, у кантоні Валі – 2 045, у кантоні Невшатель – 1 149 та в Юрі – 463. Із 33 645 осіб працездатного віку (від 18 до 64 років) зі статусом S, вже знайшли роботу 3 375 осіб.

Держсекретаріат з питань міграції повідомив, що зареєстровано 17 263 українських дітей віком від 4 до 17 років. Серед них 3 162 малюки віком від нуля до 3 років, 12 648 дітей віком від 4 до 13 років, 2 336 – від 14 до 15 років та 2 279 – підлітки від 16 до 17 років.

Бєнядіктова теж отримала
показати весь коментар
20.08.2022 11:16 Відповісти
Тобто як мінімум 43 тисячі бездітних жінок втікло... Р - рівні права з боку "лібералів" і Г - гендерна функція з боку "консерваторів"...
показати весь коментар
20.08.2022 11:24 Відповісти
Жах, Україна втрачає молоде покоління...
Крім війни нас чекає катастрофічна демографічна ситуація!
показати весь коментар
20.08.2022 11:33 Відповісти
Одним словом - прихисток у Швейцарії знаїшли близько 30 тис самотніх жінок😅. чі з 43 тис дорослих там тис 10-15 чоловіків більшість з котрих виїхала через рашку та Крим
показати весь коментар
20.08.2022 11:38 Відповісти
думаю я не один хто так вважає, але мало хто скаже, шо сексуальні відносини не оминуть їх там боком. самі ж захочуть того. і не треба перебувати в ілюзіях якшо хтось в них перебуває.

ох і можу собі уявити які шлюборозлучні процеси почнуться після війни... абагато туди виїхало просто так, коричтуючись халявою. живу на Львівщині і бачу таких нахлюбніків своїх родичів.
показати весь коментар
20.08.2022 13:32 Відповісти
Трохи розбавлять похмурих швейцарців. Але, якщо серйозно, то тут вже такий вінегрет із мусульман та інших.... Я зараз у Цюріху, вже надивився.....
показати весь коментар
20.08.2022 13:58 Відповісти
 
 