Новини Війна
Російські окупаційні війська продовжили обстрілювати прикордоння Сумської області. На міні підірвався "ЗІЛ", водій загинув, - ДПСУ

сумщина

Ворог завдав вогневого ураження із застосуванням мінометів. Під ворожим вогнем опинилися Краснопільська, Білопільська та Шалигинська громади.

Як передає  Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДПСУ.

"Уранці противник з російського населеного пункту Тьоткіно у двох випадках обстріляв територію Білопільської громади з мінометів, нараховано біля десятка вибухів. Також двічі за добу окупанти накривали територію Краснопільської громади мінометним вогнем, всього прилетіло більше десятка мін 120-мм калібру. Вогонь вівся з російських населених пунктів Теребріно та Старосілля.

Крім цього, на території цієї ж громади сталася трагічна подія – на польовій дорозі на міні підірвався автомобіль "ЗІЛ", який рухався по узбіччю дороги. Водій загинув на місці", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Зазначається, що по Шалигинській громаді в ході ворожого обстрілу росіяни випустили понад двадцять снарядів та за попередніми даними зафіксовано близько 40 прильотів РСЗВ, внаслідок яких була пошкоджена цивільна інфраструктура. Постраждалих немає.

Держприкордонслужба ДПСУ (6448) обстріл (31060) Сумська область (4263)
І як завжди, без відповіді....
20.08.2022 11:11 Відповісти
Да. И это будет так еще долго. К сожалению.
20.08.2022 12:16 Відповісти
Кацапи звіріють з кожним днем , - це у ху@ла почались ломки перед смертю 😠
20.08.2022 11:16 Відповісти
Ці "ломки" вже півроку.....
20.08.2022 11:32 Відповісти
нет, все гораздо хуже. Так устроено всё население кацапии - половина нас ненавидит, и хотела бы нас уничтожить, а половине просто *****. В теткино на "урале" каждый день приезжают три калмыцко-башкирских туловища, становятся на пустыре возле церкви Покрова Святой Богородицы, и прямо из кузова не спеша за десять минут выпускают пять ящиков мин 120 мм в сторону Рыжевки. Потом не спеша собираются и едут на соседнюю улицу в магАзин "красное&белое", затариваются бухлом, и едут назад в Рыльск в общагу авторемонтного завода, где их поселили, и там их уже ожидают местные *****, в глазах которых они выглядят денежными героями. Назавтра всё повторится снова.
20.08.2022 12:51 Відповісти
це така гра, скільки смертей і руйнувань має стати, щоб їм відповісти? треба хвалитися не тим скільки хаймерсів зберегли, а скільки життів та будинків.
20.08.2022 11:41 Відповісти
пока нечем, и некому.
20.08.2022 12:09 Відповісти
 
 