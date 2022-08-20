Російські окупаційні війська продовжили обстрілювати прикордоння Сумської області. На міні підірвався "ЗІЛ", водій загинув, - ДПСУ

Ворог завдав вогневого ураження із застосуванням мінометів. Під ворожим вогнем опинилися Краснопільська, Білопільська та Шалигинська громади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДПСУ.

"Уранці противник з російського населеного пункту Тьоткіно у двох випадках обстріляв територію Білопільської громади з мінометів, нараховано біля десятка вибухів. Також двічі за добу окупанти накривали територію Краснопільської громади мінометним вогнем, всього прилетіло більше десятка мін 120-мм калібру. Вогонь вівся з російських населених пунктів Теребріно та Старосілля.

Крім цього, на території цієї ж громади сталася трагічна подія – на польовій дорозі на міні підірвався автомобіль "ЗІЛ", який рухався по узбіччю дороги. Водій загинув на місці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що по Шалигинській громаді в ході ворожого обстрілу росіяни випустили понад двадцять снарядів та за попередніми даними зафіксовано близько 40 прильотів РСЗВ, внаслідок яких була пошкоджена цивільна інфраструктура. Постраждалих немає.