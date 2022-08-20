УКР
На Хмельниччині судитимуть чоловіка, що склав план наступу на обласний центр та інформував ворога про переміщення ЗСУ

У Хмельницькій області правоохоронці розслідували справу ворожого пособника та інформатора.

Про це повідомили на сторінці Офісу Генерального прокурора

Як зазначається, у Хмельницькій області прокуратура скерувала до суду справу щодо місцевого мешканця, що інформував ворога про місця дислокації ЗСУ.

Слідством встановлено, що підозрюваний надсилав представнику РФ фото та відео розташування та переміщення військовослужбовців та техніки Збройних сил України. Він також склав план наступу на Хмельницький та найвигідніший маршрут руху для окупантів.

Кримінальну справу розгляне суд. У разі доведення вини підозрюваного, йому загрожує довічне позбавлення волі за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).

армія рф державна зрада колабораціонізм Офіс Генпрокурора Хмельницька область
Таких потвор потрібно привселюдно знищувати , щоби іншим було
неповадно так поступати в своїй краіні 😡
20.08.2022 11:19 Відповісти
Ото надо каждый день распечатывать этот план и заставлять его сжирать этот план каждый день
20.08.2022 11:15 Відповісти
Шибанутое кнегуру.
Вот скажите, под чем он был?
Чем нужно так обдолбаться, чтоб к себе домой Бучу звать?
20.08.2022 11:16 Відповісти
Він мабуть думав що його чіпати не будуть, а видадуть медаль "Прєдатєль пєрвой стєпєні" а ще діжку варення і кошик печива...
показати весь коментар
20.08.2022 11:20 Відповісти
це падло Гайдара не читало.
воно явно обдолбане було, або по життю Господом ображене
Планувати, щоб у твоє ТИХЕ СПОКІЙНЕ НАРАЗІ місто вдерлися ті, що їдять алабаїв і гвалтують немовлят?
там не те, що клепки нема, там совість у протизачаточному стані.
я не знаю тої кари, на яку це заслуговує
у нашому карному кодексі її просто немає.
посадити пожиттєво?
то країна його буде пожиттєво утримувати.
НАХІБА?
хібащо зай розміновує поля, що замінували його працедавці.
ПОЖИТТЄВО

полів багато, мін безліч...
показати весь коментар
20.08.2022 11:37 Відповісти
Знищуємо ... ((
20.08.2022 11:55 Відповісти
Також 5 рочків дадуть?
20.08.2022 11:22 Відповісти
Откутузить нового кутузова на оба глаза. А на парашу можно ходить и по обонянию.
20.08.2022 11:22 Відповісти
Судитимуть, як державного зрадника та масового вбивцю?
20.08.2022 11:23 Відповісти
який жах, як можна бути такою потворою
20.08.2022 11:23 Відповісти
нафеньхуа його судити - шо мотузка скiнчилася?
20.08.2022 11:25 Відповісти
"За боївку наварено, змелено,

але зрадник мовчав

За вікном на горісі зеленому

вітер ноги гойдав."
20.08.2022 11:33 Відповісти
И конечно он был из стаи зеленожопых слуг народа!
20.08.2022 11:43 Відповісти
Ще й план склав, дебіл з манією величі, як його кумир.
20.08.2022 11:57 Відповісти
А де засідання суду і о котрій годині?
20.08.2022 12:08 Відповісти
Воно не підсудне, цого в лікарню потрібно. Певно це нащадок виведених з Німеччини недоПАбедителей
20.08.2022 12:09 Відповісти
І скільки цього колоборанського бидла ? а все тому що досить вільно почувалась і почуваєтся п'ята колона вони відчули свою безкарність,під час війни за зраду треба повернути смертну кару.
20.08.2022 12:10 Відповісти
Невідомо кого піймали,невідомо кого судили - ні ПІП,ні посади,ні віку...Це зрада Батьківщини,це зрада ВСІХ НАС і ми маємо право на громадський осуд мерзеного масового вбивці,хіба ні?В Ізраїлі особливо упоротим терористам знищують житло - нам можна було би їх сім'ї виселяти з населених пунктів - хай шукають собі дах де-інде.А то ще годуй покидька роками...
20.08.2022 13:02 Відповісти
Пані Науменко,ви що не чули що роблять кадировці при натяку на убогість їхнього дона?Так,так-саме те що ви пропонуєте.Може не потрібно мавпити що попало.Згідно наших законів-Державний зрадник,крім пожиттєвого "одержує" ще й конфіскацію всього майна.Цікаво,а чи наклала "доблєстная" прокуратура арешт на все майно?Думаю що він все продає брату,свату,внуку...
20.08.2022 13:56 Відповісти
с такой статьёй заключения будут заканчиваться досрочно. Или придется отдельную зону делать.
20.08.2022 13:10 Відповісти
Або хворий чи АДСтавной ахфіцєр з артучилища))
20.08.2022 13:57 Відповісти
 
 