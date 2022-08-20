На Хмельниччині судитимуть чоловіка, що склав план наступу на обласний центр та інформував ворога про переміщення ЗСУ

У Хмельницькій області правоохоронці розслідували справу ворожого пособника та інформатора.

Про це повідомили на сторінці Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Хмельницькій області прокуратура скерувала до суду справу щодо місцевого мешканця, що інформував ворога про місця дислокації ЗСУ.

Слідством встановлено, що підозрюваний надсилав представнику РФ фото та відео розташування та переміщення військовослужбовців та техніки Збройних сил України. Він також склав план наступу на Хмельницький та найвигідніший маршрут руху для окупантів.

Кримінальну справу розгляне суд. У разі доведення вини підозрюваного, йому загрожує довічне позбавлення волі за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).

