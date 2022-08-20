2 515 22
На Хмельниччині судитимуть чоловіка, що склав план наступу на обласний центр та інформував ворога про переміщення ЗСУ
У Хмельницькій області правоохоронці розслідували справу ворожого пособника та інформатора.
Про це повідомили на сторінці Офісу Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у Хмельницькій області прокуратура скерувала до суду справу щодо місцевого мешканця, що інформував ворога про місця дислокації ЗСУ.
Слідством встановлено, що підозрюваний надсилав представнику РФ фото та відео розташування та переміщення військовослужбовців та техніки Збройних сил України. Він також склав план наступу на Хмельницький та найвигідніший маршрут руху для окупантів.
Кримінальну справу розгляне суд. У разі доведення вини підозрюваного, йому загрожує довічне позбавлення волі за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).
Вот скажите, под чем он был?
Чем нужно так обдолбаться, чтоб к себе домой Бучу звать?
воно явно обдолбане було, або по життю Господом ображене
Планувати, щоб у твоє ТИХЕ СПОКІЙНЕ НАРАЗІ місто вдерлися ті, що їдять алабаїв і гвалтують немовлят?
там не те, що клепки нема, там совість у протизачаточному стані.
я не знаю тої кари, на яку це заслуговує
у нашому карному кодексі її просто немає.
посадити пожиттєво?
то країна його буде пожиттєво утримувати.
НАХІБА?
хібащо зай розміновує поля, що замінували його працедавці.
ПОЖИТТЄВО
полів багато, мін безліч...
неповадно так поступати в своїй краіні 😡
але зрадник мовчав
За вікном на горісі зеленому
вітер ноги гойдав."