Для збиття чотирьох ворожих "Калібрів" на Дніпропетровщині нами застосовано лише 4 ракети С300, - Залужний
Захисники українського неба для збиття 4 ворожих ракет типу "Калібр" застосували лише 4 ракети комплексу С300.
Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"В районі м.Дніпро збито 4 ракети "Калібр". Нами застосовано лише 4 ракети комплексу С300", - зазначив Залужний.
Топ коментарі
+28 U A #508723
показати весь коментар20.08.2022 11:27 Відповісти Посилання
+26 Василий Воробец
показати весь коментар20.08.2022 11:26 Відповісти Посилання
+16 Gen Bate
показати весь коментар20.08.2022 11:35 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А вот то, чем мы их сбивает и они не могут идентифицировать это вооружение-мы сами об этом рассказываем
Следи за хронологией подаваемой информации и не будет у тебя проблем с попаданием в позорные ситуации😂
Перед початком війни ці клістрони СБУ зняла з наших локаторі тим самим вивівши їх з ладу.....По чієму наказу було це зроблено ?