УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6803 відвідувача онлайн
Новини Війна
14 975 36

Для збиття чотирьох ворожих "Калібрів" на Дніпропетровщині нами застосовано лише 4 ракети С300, - Залужний

калібр

Захисники українського неба для збиття 4 ворожих ракет типу "Калібр" застосували лише 4 ракети комплексу С300.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"В районі м.Дніпро збито 4 ракети "Калібр". Нами застосовано лише 4 ракети комплексу С300", - зазначив Залужний. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти скерували 4 ракети "Калібр" на Дніпропетровщину, ППО всі збила, - Резніченко

Автор: 

ракети (4184) Залужний Валерій (747) Дніпропетровська область (4290)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
20.08.2022 11:27 Відповісти
+26
Це супер!!!
показати весь коментар
20.08.2022 11:26 Відповісти
+16
а клістрони ті, що проходять у кримінальній справі пороху, як не законно завезені з Росії?
показати весь коментар
20.08.2022 11:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це супер!!!
показати весь коментар
20.08.2022 11:26 Відповісти
А треба щоб ТРИ..
показати весь коментар
20.08.2022 12:51 Відповісти
Ларочка-оралочка,а ти зовсім рахувати не вмієш? Чи тобі ото аби щось ляпнути? А чого ж таки тоді не ОДНА?😂😂😂. Або ні-зовсім без ППО
показати весь коментар
20.08.2022 15:56 Відповісти
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
20.08.2022 11:27 Відповісти
Ниче не путаете? Калибр летит на высоте 50метров от земли. а С-300 предназначена для сбивания высоко летящих целеей таких как Искандер.
показати весь коментар
20.08.2022 11:30 Відповісти
Можливо, тролiнг кацапiв. Щоб не розкривати карти.
показати весь коментар
20.08.2022 11:38 Відповісти
Это при подлёте к цели, а основное время она летит значительно выше
показати весь коментар
20.08.2022 11:56 Відповісти
В wiki написано що С-300ПМУ1 може уражати цілі на висоті 0,01-27 км https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-300
показати весь коментар
20.08.2022 11:58 Відповісти
Точно, Залужний все плутає, треба тебе в генштаб, щоб навчив там всіх.
показати весь коментар
20.08.2022 12:10 Відповісти
Йому нiКоли, таксуЭ на змiнi....
показати весь коментар
20.08.2022 12:55 Відповісти
Не знаю, це були Калібри чи ні, аде вони летіли на висоті метрів 300 і це бачили тисячі мешканців Дніпра!
показати весь коментар
20.08.2022 14:29 Відповісти
Вот нахрена вы рассказываете что и каким образом сбили? Зато чем уничтожаете вражеские цели нам не говорят, хотя рашисты об етом прекрасно знают находя у себя обломки ракет
показати весь коментар
20.08.2022 11:32 Відповісти
Ти подумай, що ти зморозив. Як москалі збирают обломки в районі міста Дніпро?
показати весь коментар
20.08.2022 11:46 Відповісти
Чё грубишь то? Он имел ввиду,что нам не рассказывают,чем мы их бьём. К примеру как начали лупить их ПВО,а кацапы выложили обломки Харм,а мы и не знали,что у нас есть такое вооружение. Т.е. делают тайну,хотя для кацапни это не тайна. Тогда смысл этой тайны.

А вот то, чем мы их сбивает и они не могут идентифицировать это вооружение-мы сами об этом рассказываем
показати весь коментар
20.08.2022 12:18 Відповісти
Русня ***** 18d9ce45 и Valter Valter, ви як Бiба i Бобо-два довбойоба...якi вiрять у всю муйню,що кацапи пишуть i викладають ..Типовi виборцi ЗЕ-леного лайна...
показати весь коментар
20.08.2022 13:02 Відповісти
Ларочка-оралочка,ещё скажи,что русня не выложила обломки Харма до того как наши признали,что они таки у нас есть.

Следи за хронологией подаваемой информации и не будет у тебя проблем с попаданием в позорные ситуации😂
показати весь коментар
20.08.2022 15:49 Відповісти
особисто мені, нехай хоч з рогатки збивають, аби тільки збивали...і я так думаю, ЗСУ говорять те, що потрібно говорити, значить в них є якийсь план....звичайним людям потрібно вірити і сподіватись на ЗСУ, а не сунути кругом носа, щоб задовільнити свою цікавість....закінчиться війна (дай Бог пошвидше) і тоді все взнаєм
показати весь коментар
20.08.2022 13:16 Відповісти
а клістрони ті, що проходять у кримінальній справі пороху, як не законно завезені з Росії?
показати весь коментар
20.08.2022 11:35 Відповісти
Клістрони ті пішли на створення мільйоної ботоферми.
показати весь коментар
20.08.2022 11:47 Відповісти
це реально круто
показати весь коментар
20.08.2022 11:37 Відповісти
эТо победа интеллекта над ватой... ВЕдь это результат корректировки софтов
показати весь коментар
20.08.2022 11:41 Відповісти
Добра новина для жителів Дніпра, а от до нас, у Миколаїв, вночі вчергове прилетіло 10 ракет, що вдарили по місту. Як завжди, всі ракети долетіли до цілей, жодна не вражена ППО. І так щоночі. Миколаївці сплять уривками сподіваючись лише на захист Господа, бо на ППО надії , на жаль, жодної...
показати весь коментар
20.08.2022 11:51 Відповісти
Харків так само.... Сумно це все....
показати весь коментар
20.08.2022 11:54 Відповісти
Ракети Смерчів і Ураганів ніяке ППО не збиває. Треба нищити пускові установки. А це може бути віддаль більше 100 км.
показати весь коментар
20.08.2022 12:05 Відповісти
Замалий час підльоту мабуть, для того, щоб вчасно зреагувати
показати весь коментар
20.08.2022 12:09 Відповісти
Яке тобi ППО потрiбно,щоб збивати "Упрагани"? Може пора вже починати думали ранiше,чем писати?
показати весь коментар
20.08.2022 13:08 Відповісти
Дякую Порошенко Петру Олексійовичу, що за його каденцію і його командою була відноволена система ППО і фактично ПРО. Якби не це, то усі міста перетворилися б у Маріуполь. Тільки один цей факт вартий безмежної вдячності.
показати весь коментар
20.08.2022 12:33 Відповісти
Ого, 100% попадання в ракети з ППО... Це круто, зазвичай для ППО норма 70-80%.
показати весь коментар
20.08.2022 13:04 Відповісти
Насправді можливо Буки?
показати весь коментар
20.08.2022 13:27 Відповісти
Красені! Віримо в ЗСУ!!!
показати весь коментар
20.08.2022 13:53 Відповісти
Залужный все рассказал. зачем?
показати весь коментар
20.08.2022 14:07 Відповісти
Без клістрона радіолокатор не працює тому їх при пороху купили мабуть в російських прапорщиків які зняли ці деталі з роійських локаторів....
Перед початком війни ці клістрони СБУ зняла з наших локаторі тим самим вивівши їх з ладу.....По чієму наказу було це зроблено ?
показати весь коментар
09.09.2022 01:23 Відповісти
 
 