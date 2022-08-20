У День незалежності Естонії прем’єр Каллас закликала світ допомагати Україні, що бореться за свободу та демократію

Очільниця уряду Естонії закликала до підтримки та допомоги Україні.

Про це повідомила у соцмережах прем'єр Естонії Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Естонії відзначають День відновлення незалежності. 31 рік тому радянська окупація закінчилася, і ми знову приєдналися до вільного світу. Ми знаємо ціну свободи та цінність демократії. Ми всі маємо допомагати тим, хто зараз за це бореться, особливо Україні", - наголосила Каллас.

Естонія святкує День відновлення незалежності 20 серпня. Цього дня у 1991 році Верховною Радою Естонської Республіки було прийнято постанову "Про незалежність Естонської Республіки".

У Таллінні урочисті заходи з нагоди Дня відновлення незалежності розпочалися з поминальної церемонії біля каменю 20 серпня на схилі пагорба Тоомпеа за участю спікера Рійгікогу Юрі Ратас, президента Алара Каріса та прем'єр-міністра Каї Каллас.

