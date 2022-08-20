Росія намагається посіяти недовіру та посварити народи України та Польщі, - польські спецслужби
Росія намагається вбити клин між українцями та поляками.
Про це заявив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, дезінформація "назавжди увійшла до репертуару інструментів", за допомогою яких Москва хоче впливати на інші країни.
"Ми однозначно маємо справу з класичною дезінформацією та пропагандою. Вони постійно присутні в нашому інформаційному просторі, і слід припускати, що це відбуватиметься й надалі - найближчими роками", - сказав він.
Чиновник пояснив, що російські пропагандисти у різний спосіб намагаються переконати поляків, що приймати біженців з України "дуже дорого для нашої країни, що це викликає багато проблем, що робить всю операцію вкрай безглуздою, а також небезпечною, тому що ми не знаємо, кого приймаємо під свій дах або хто житиме в безпосередній близькості з нами".
За словами Жарина, дезінформаційна діяльність проти українців "майже ідентична" й у зворотному напрямку, тобто Росія намагається переконати українців, що Польща "дуже небезпечна для іноземців".
Представник міністра-координатора спецслужб Польщі наголосив, що польсько-українське зближення "зачіпає російські інтереси, і тому вони намагаються розділити обидва народи".
"Ці спроби можна помітити на політичному та соціальному рівні, а також у наших повсякденних взаєминах. Такі дії зараз набагато чіткіші за інші, які РФ спрямовує проти Польщі", - резюмував Жарин.
Насправді дуже слабка система, порівнюючи з тим, що мав той же СРСР. Тоді за "привид комунізму" готові були повставати і в прямо протилежній ситуації - переслідування самих радянських пропагандистів.
АЛЕ КОЛИ В СЕЛО ПРИХОДЯТЬ ВОВКИ СУСІДИ ПОЗАБУВАЛИ ПОБУТОВУ ХЄРНЮ І СТАЮТЬ ПЛІЧ О ПЛІЧ.
як повбиваємо вовків, мо хто і згадає, хто на чию дружину дивився не так - може навіть за курку полаємося
але то буде після
зараз б'ємо вовків