Росія намагається посіяти недовіру та посварити народи України та Польщі, - польські спецслужби

Росія намагається вбити клин між українцями та поляками.

Про це заявив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, дезінформація "назавжди увійшла до репертуару інструментів", за допомогою яких Москва хоче впливати на інші країни.

"Ми однозначно маємо справу з класичною дезінформацією та пропагандою. Вони постійно присутні в нашому інформаційному просторі, і слід припускати, що це відбуватиметься й надалі - найближчими роками", - сказав він.

Читайте: Росія поширює фейк про міфічний конфлікт між військовим і політичним керівництвом України, щоб розсварити українців, - Маляр

Чиновник пояснив, що російські пропагандисти у різний спосіб намагаються переконати поляків, що приймати біженців з України "дуже дорого для нашої країни, що це викликає багато проблем, що робить всю операцію вкрай безглуздою, а також небезпечною, тому що ми не знаємо, кого приймаємо під свій дах або хто житиме в безпосередній близькості з нами".

За словами Жарина, дезінформаційна діяльність проти українців "майже ідентична" й у зворотному напрямку, тобто Росія намагається переконати українців, що Польща "дуже небезпечна для іноземців".

Дивіться: Лікарі та перехожі ловлять у Варшаві агресивного росіянина: "Я люблю Путіна!". ВIДЕО

Представник міністра-координатора спецслужб Польщі наголосив, що польсько-українське зближення "зачіпає російські інтереси, і тому вони намагаються розділити обидва народи".

"Ці спроби можна помітити на політичному та соціальному рівні, а також у наших повсякденних взаєминах. Такі дії зараз набагато чіткіші за інші, які РФ спрямовує проти Польщі", - резюмував Жарин.

біженці (1981) дезінформація (356) Польща (9017) росія (68043)
+17
Росія це завжди робила! Терористи НКВД перевдягались в форму воїнів УПА на вбивали поляків й тиражували що це українці зробили! Перевдягались в форму Армії Крайової й вбивали українців! Україна за 30 років не спромоглась це висвітлити адекватно в книгах історії! Країною 30 років управляли російські гниди!
20.08.2022 11:58 Відповісти
+8
Ми знаємо, хто нам друзі.
20.08.2022 12:01 Відповісти
+7
Да это везде по всем странам идёт такая пропаганда с беженцами. На нормальных людей она не действует. У нас в самом начале пошло, вон они по барам-ресторанам-казино сидят, вон у них крузаки и бабло по карманам. Ясное дело, что мажорная крутизна первая бьет в глаза. А потом глаза приспосабливаются. И видно уже других людей, с детьми и без машин. С минимумом денег. Которые ищут работу, потому что не хотят жить на дотации. Хрень в общем все эти попытки. Пройденный уже этап)
20.08.2022 12:00 Відповісти
20.08.2022 11:58 Відповісти
Абсолютно точно!
20.08.2022 12:00 Відповісти
да между Польшей и Украиной много трагедий страниц о которых не хочется даже шепотом.... но мы пройдем этот путь ибо то ИСТОРИЯ.. а вот в вопросах Украина и Польша в отношениях с Россией вопросов куда больше --тем более до сих по замалчиваемых...
20.08.2022 12:44 Відповісти
Українці і поляки - слов'яни. А кацапи чужі _ це угрофіни. Я не вважаю що угрофіни погані ,але кацапня відхрещується від своїх предків і кричить що вони слов'яни. Про це їхні історики писали , такі як Ключевський .Соловйов , Костомаров що московити і українці різні народи. Нам сілезські німці ближче ніж кацапня - воне теж відносяться до слов'ян. Так що що би між Україною і Польщею не було - це в минулому . Ми брати і розберемось самі без лаптєногих.
20.08.2022 16:15 Відповісти
"Росія це завжди робила!" И будет продолжать это всегда
20.08.2022 12:03 Відповісти
І Ющенко був кацапською гнидою?
20.08.2022 12:12 Відповісти
в Україні путін та раZZія пишуться з малої літери...
20.08.2022 12:39 Відповісти
Да это везде по всем странам идёт такая пропаганда с беженцами. На нормальных людей она не действует. У нас в самом начале пошло, вон они по барам-ресторанам-казино сидят, вон у них крузаки и бабло по карманам. Ясное дело, что мажорная крутизна первая бьет в глаза. А потом глаза приспосабливаются. И видно уже других людей, с детьми и без машин. С минимумом денег. Которые ищут работу, потому что не хотят жить на дотации. Хрень в общем все эти попытки. Пройденный уже этап)
20.08.2022 12:00 Відповісти
Якщо так подивитися, єдина модель, коли працює російська пропаганда -повний інформаційний контроль, заборона усіх інших думок з переслідуваннями незгодних. Усе, у будь-яких інших випадках - поразка за поразкою.
Насправді дуже слабка система, порівнюючи з тим, що мав той же СРСР. Тоді за "привид комунізму" готові були повставати і в прямо протилежній ситуації - переслідування самих радянських пропагандистів.
20.08.2022 12:12 Відповісти
Ми знаємо, хто нам друзі.
20.08.2022 12:01 Відповісти
Та вони цим займаються 350 років. Він що, тільки зараз про це дізнався?
20.08.2022 12:01 Відповісти
Дуже добре , що поляки починають це розуміти .
20.08.2022 12:02 Відповісти
Це завжди було., росії аби тільки народи стравлювати!А тут була ще й якась особиста "рєвность".., робили чорну справу, стравлювали народи України і Польщі..Вбивали то тих, то інших, переодягнувшись..(і зараз переодягаються теж, типу, то ми самі себе..)Але показали своє справжнє обличчя ще задовго до 14-го..Сволота брехлива
20.08.2022 12:10 Відповісти
з сусідом можна чубитися за те, як він глянув на твою жінку або чого він облизується на твою доньку
АЛЕ КОЛИ В СЕЛО ПРИХОДЯТЬ ВОВКИ СУСІДИ ПОЗАБУВАЛИ ПОБУТОВУ ХЄРНЮ І СТАЮТЬ ПЛІЧ О ПЛІЧ.
як повбиваємо вовків, мо хто і згадає, хто на чию дружину дивився не так - може навіть за курку полаємося
але то буде після
зараз б'ємо вовків
20.08.2022 12:15 Відповісти
Порівняння так собі, не в 3,14зду, от с таким сусідом зараз і воюємо, який положив око на твою дружину та доньку, на твою землю твоє майно....
20.08.2022 14:00 Відповісти
На фб вовсю это идёт !!! Боты под видом поляков, в польских группах активно пишут , что украинцы в 43 году жестоко убивали поляков. Призывают прекратить помогать украинцам и Украине.
20.08.2022 12:23 Відповісти
Вона усе своє існування цим займається.
20.08.2022 13:22 Відповісти
 
 