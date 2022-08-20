Збільшено перелік громад, що розташовані у районах проведення бойових дій чи в окупації, - Мінреінтеграції

Перелік громад збільшився з 321 до 323 громад з 9 областей України.

Наказом Мінреінтеграції затверджено оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати. Станом на 17.08.2022 року до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 323 громади у 9 областях.

Це територіальні громади Донецької (66), Харківської (56), Дніпропетровської (9), Луганської (37), Запорізької (54), Херсонської (49), Миколаївської (26), Сумської (21), Чернігівської (5) областей.

Усі внутрішньо переміщені особи з цих громад отримають грошову допомогу від держави. У відомстві інформують, що зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.

Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня в цьому переліку, у Міністерстві радять звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію.

