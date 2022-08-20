Шойгу про причини нападу: Київ взяв курс на вступ до НАТО. Це створило загрози безпеці Росії

Міністр оборони країни-агресора РФ Сергій Шойгу твердить, що рішення про вторгнення нібито було прийнято через загрози безпеці Росії, створені Україною.

Про це він заявив на засіданні Першого Міжнародного антифашистського конгресу, що відбувається в Підмосков’ї, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Протягом восьми років київський режим чинив кричущі злочини щодо громадян ДНР і ЛНР. Загинули тисячі ні в чому не винних людей, включаючи дітей. Одночасно розпочалося військове освоєння української території Північноатлантичним альянсом. Київ взяв курс на вступ до НАТО. Все це створило неприйнятні загрози безпеці Росії", - сказав Шойгу.

За його словами, "на цьому фоні в лютому Верховний головнокомандувач (Путін. - Ред.) ухвалив єдине правильне рішення про проведення спеціальної військової операції".

Також читайте: РФ готує свій ОПК до тривалої війни в Україні, - ISW

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що Росія нібито не нападала на Україну.