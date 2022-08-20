Шойгу про причини нападу: Київ взяв курс на вступ до НАТО. Це створило загрози безпеці Росії
Міністр оборони країни-агресора РФ Сергій Шойгу твердить, що рішення про вторгнення нібито було прийнято через загрози безпеці Росії, створені Україною.
Про це він заявив на засіданні Першого Міжнародного антифашистського конгресу, що відбувається в Підмосков’ї, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Протягом восьми років київський режим чинив кричущі злочини щодо громадян ДНР і ЛНР. Загинули тисячі ні в чому не винних людей, включаючи дітей. Одночасно розпочалося військове освоєння української території Північноатлантичним альянсом. Київ взяв курс на вступ до НАТО. Все це створило неприйнятні загрози безпеці Росії", - сказав Шойгу.
За його словами, "на цьому фоні в лютому Верховний головнокомандувач (Путін. - Ред.) ухвалив єдине правильне рішення про проведення спеціальної військової операції".
Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що Росія нібито не нападала на Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чим його подібність до пуйла? - абсолютна неосвіченість і дурість, завдяки якій йому засрали мізки ненауковою білібердою типу арійської раси та магічних предметів і культів. У раші те саме - концепція руського міра, славянскага єдінства, поєднання псевдохристиянських дій з чаклунськими діями народів Сибіру та Байкалу. На виході: те що творили гітлерівці - бліда копія злочинів рашистів. Це - сатанізм без маски.
Придумай что-нибудь новое: в тайных биолабораториях укронацистов разрабатывался штамм оленьей чумы - отваливаются рога, и ты боялся заразиться....
Боже, яке нкончене! (с)
- Бе-бе-бе-бе-е-е-е!
Хотя судя по переписи насэлэния в 2021г...которое почему то Засекретили.. в концлагере нет и 100 млн
🦍🦍🦍 Поголовья
Тож даю зсилку на інший ресурс: https://site.ua/volodimir.pavlovich/pricini-viini-i0xj8wl
А головна небезпека для орди - якщо Україна вступить в ЄС й НАТО то через короткий час може стати процвітаючою, цивілізованою європейською державою, а саме цього вони допустити не можуть.
Тому й будуть бомбити Україну поки населення кремля не здохне.
Я собі так думаю.
А скільки дітей ви вбилив Чечні,Грузії,Біслані?
"...Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать"