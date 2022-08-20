УКР
Шойгу про причини нападу: Київ взяв курс на вступ до НАТО. Це створило загрози безпеці Росії

Міністр оборони країни-агресора РФ Сергій Шойгу твердить, що рішення про вторгнення нібито було прийнято через загрози безпеці Росії, створені Україною.

Про це він заявив на засіданні Першого Міжнародного антифашистського конгресу, що відбувається в Підмосков’ї, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Протягом восьми років київський режим чинив кричущі злочини щодо громадян ДНР і ЛНР. Загинули тисячі ні в чому не винних людей, включаючи дітей. Одночасно розпочалося військове освоєння української території Північноатлантичним альянсом. Київ взяв курс на вступ до НАТО. Все це створило неприйнятні загрози безпеці Росії", - сказав Шойгу.

За його словами, "на цьому фоні в лютому Верховний головнокомандувач (Путін. - Ред.) ухвалив єдине правильне рішення про проведення спеціальної військової операції".

Також читайте: РФ готує свій ОПК до тривалої війни в Україні, - ISW

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що Росія нібито не нападала на Україну.

росія (68043) Шойгу Сергій (632)
Топ коментарі
+65
У оленевода бред. Срочно нужны хаймерсы. Они избавляют от бреда с гарантией.
20.08.2022 12:13 Відповісти
+54
Всьо. Тепер жопа фінам та шведам. Чи туди полізти усеретесь, кацапи?
20.08.2022 12:13 Відповісти
+44
Головна помилка - це Курс Богдана Хмельницького на зближення з православними дикунами.
20.08.2022 12:15 Відповісти
про загрозу недоучка-художник говорив правду. Але йому не слід було уподібнюватися сталіну і лізти до сусідів. І якщо Австрія і Чехія йому зійшли з рук, бо не було спротиву, то похід на Францію, бомбардування Лондона, розділ Польщі поставили його в один ряд із справжнім агресором. І чомусь ********* забувають, що на території України в сорок першому були не тільки німецькі війська, а були і італійці, і румуни, і угорці ніби-то.
Чим його подібність до пуйла? - абсолютна неосвіченість і дурість, завдяки якій йому засрали мізки ненауковою білібердою типу арійської раси та магічних предметів і культів. У раші те саме - концепція руського міра, славянскага єдінства, поєднання псевдохристиянських дій з чаклунськими діями народів Сибіру та Байкалу. На виході: те що творили гітлерівці - бліда копія злочинів рашистів. Це - сатанізм без маски.
20.08.2022 13:53 Відповісти
Він що хворий? Ні, він оленевод из росії.
20.08.2022 13:20 Відповісти
Брехлива рашистська ****.За його словами, "на цьому фоні в лютому Верховний головнокомандувач (Путін. - Ред.) ухвалив єдине правильне рішення про проведення спеціальної військової операції Починаючи з 2008 року, брехлива рашистська **** готовила війну з Україною. Грузія і Чечня теж мабуть були окуповані і зруйновані з десятками тисяч вбитих рашистами , через загрозу .???
20.08.2022 13:21 Відповісти
По факту Україна, після 24/02.22р. - вже в НАТО, якщо не повноцінно, то, принаймі, у військовому блоці цього військово-політичного союзу.
20.08.2022 13:23 Відповісти
тільки НАТО не в курсах))
20.08.2022 13:32 Відповісти
шо, не знає стільки зброї дає нам безкоштовно? І не підозрює - стільки із 2014 року було проведено спільних навчань і скільки зараз вчиться наших воїнів на їх території.
20.08.2022 13:56 Відповісти
****, олень тувинский, мы всё это уже слышали.
Придумай что-нибудь новое: в тайных биолабораториях укронацистов разрабатывался штамм оленьей чумы - отваливаются рога, и ты боялся заразиться....
20.08.2022 13:33 Відповісти
Шизофренічна нісенітниця. Насправді все просто: у путіна особиста люта ненависть до України, бо вона йому як кістка у горлі.
20.08.2022 13:33 Відповісти
///Першого Міжнародного антифашистського конгресу///

Боже, яке нкончене! (с)
20.08.2022 13:34 Відповісти
До нападу россії Україну ще не так швидко прийняли б до НАТО, а тепер бандитів вигонем і в НАТО. Це, як кажуть, рашисти зробили собі медвежью услугу.
20.08.2022 13:37 Відповісти
И тогда оленевод привел в Украину орду козлов.
20.08.2022 13:39 Відповісти
ложь
20.08.2022 13:47 Відповісти
Ложь у них каждый раз когда они открывают рот, ничего удивительного.
20.08.2022 14:09 Відповісти
Міністр оборони країни-агресора РФ Сергій Шойгу твердить:
- Бе-бе-бе-бе-е-е-е!
20.08.2022 13:49 Відповісти
Оленеводы крупного рогатого Скота и фамилия их Шариковы...Насчитыаает 145 миллионов скотов огромное стадо...
Хотя судя по переписи насэлэния в 2021г...которое почему то Засекретили.. в концлагере нет и 100 млн

🦍🦍🦍 Поголовья
20.08.2022 13:59 Відповісти
Я публікував на форумі про справжні причини війни. Але на форумі, якщо статті не розкрученого автора, то швидко зникають. І в профіль автора чомусь не попадають.
Тож даю зсилку на інший ресурс: https://site.ua/volodimir.pavlovich/pricini-viini-i0xj8wl
20.08.2022 14:01 Відповісти
що то таке реклама - вже більше 200 переглядів додалося
20.08.2022 16:43 Відповісти
ну що я скажу - відвідуваність цензора не накручена ( чи в міру накручена). бо по зсилці прийшло більше трьохсот читачів. з 18 тисяч переглядів ніби й не багато. Але все ж...
20.08.2022 20:44 Відповісти
От пентюх, гутарили про Украину, а Швецию с Финляндией проморгали ))
20.08.2022 14:06 Відповісти
Тобто вступ Фінляндії - це не загроза. А курс України на зближення з НАТО - це не аби яка загроза безпеці кацапщини? Я правильно зрозумів?
20.08.2022 14:07 Відповісти
А что там Финляндия? Швеция? Не делают угрозу или это другое?
20.08.2022 14:07 Відповісти
Как можно такую куйню нести ? И таким образом мы убиваем , мирных граждан , детей, стариков , все что живое. Чисто мразь...
20.08.2022 14:18 Відповісти
Тупа совкова тварь, яка мразота небезпека може бути від НАТО? ВИРОДОК на кого вони напали після війни другої світової??брехлива кацапська потвора несе бред для такого ж тупого совкового скотобидла як і сам
20.08.2022 14:22 Відповісти
Гівняні оправдання свої агресії проти нас, правду ці совкові виродки кончені ніколи не скажуть
20.08.2022 14:25 Відповісти
Совковий кацапоїд це завжди подвійні стандарти і брехня брехня брехня
20.08.2022 14:26 Відповісти
А списочек участников т.н. конгресса я бы сохранил....
20.08.2022 14:39 Відповісти
Небезпека для орди від НАТО - в основному лапша для лохів. Є деяка проблема в тому, що орда не зможе вільно творити свої забаганки відносно сусідів, а це їх сильно бісить. А ще їм дуже прикро, що мало хто хоче вступати в союз з деградуючою московською імперією.
А головна небезпека для орди - якщо Україна вступить в ЄС й НАТО то через короткий час може стати процвітаючою, цивілізованою європейською державою, а саме цього вони допустити не можуть.
Тому й будуть бомбити Україну поки населення кремля не здохне.

Я собі так думаю.
20.08.2022 14:42 Відповісти
підарас шойгу,а скільки дітей загинуло за 8 років в дирляндії?
А скільки дітей ви вбилив Чечні,Грузії,Біслані?
20.08.2022 14:56 Відповісти
Я так розумию шо всі хто побачуть Шойгу- мають бити его промиж очи чи ноги- чім заменется бо в него к руки а це загроза...
20.08.2022 15:25 Відповісти
Горячка. Супер белая.
20.08.2022 15:28 Відповісти
Шоб ти здох,гнида кацапська. Бажано,разом з ******.
20.08.2022 15:34 Відповісти
касапський ублюдок, бреше як дихає. В 2013 році Україна була демілітаризована, 90% українців позитивно ставились до росії і для більшості НАТО було якщо не лайливим словом, то принаймі чимось не потрібним. І що - це зупинило росію?.. Навпаки, росія окупувала Крим і почала війну на Донбасі. Бо орки знову мріють про імперію.
"...Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать"
20.08.2022 15:39 Відповісти
а как же угнетенные народы бамбаса? эта версия уже не в моде?
20.08.2022 16:23 Відповісти
алєнь є алень,що с убогіх візмєш.
20.08.2022 17:17 Відповісти
Росія без України ніщо, як сказала Матвієнко- цвяхи не вміють робити, а всі конструкторські бюро знаходяться в Україні. Озброєння, яким вони хваляться спроектовані в Україні, донедавна наші люди перевіряли їхні ядерні ракети, бо вони українського проектування. Вони тазики самі не зможуть зробити, тому тримаються так за Україну. Та й історія, яку вони присвоюють собі, грає немаловажну роль. Ліниві, п'яниці, злодії, вбивці, грабіжники- оце її суть.
20.08.2022 17:24 Відповісти
Б У Р Я Т И Н О !!!
20.08.2022 20:13 Відповісти
Тупий оленевод!
20.08.2022 20:57 Відповісти
дібілоїд
20.08.2022 21:30 Відповісти
Мерзость
21.08.2022 00:40 Відповісти
