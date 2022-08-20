УКР
Новини Війна
1 662 15

У Новій Каховці директор одного з ліцеїв очолив створене окупантами "управління освіти військово-цивільної адміністрації Каховського району"

херсонщина

Освітянин з Нової Каховки співпрацює з окупаційною владою та агітує своїх колег.

Про це повідомили на сторінці Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, прокурори повідомили про підозру громадянину України, який на пропозицію окупантів погодився очолити псевдоорган – "управління освіти військово-цивільної адміністрації Каховського району".

За даними слідства, наприкінці червня 2022 року директор одного з ліцеїв Новокаховської міської ради почав співпрацювати з окупантами. Він здійснює перевірки навчальних закладів та інвентаризацію їх майна, призначає на посади керівників закладів освіти, які погодились підпорядковуватись окупаційній адміністрації.

Чоловік активно агітує освітян, які залишилися в місті, йти на співпрацю з окупантами. Псевдопосадовець підозрюється у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

державна зрада (1775) колабораціонізм (1200) Офіс Генпрокурора (3455) Херсонська область (6249)
Топ коментарі
+4
А здача ЗАЕС це співпраця з ворогом, чи ето другоє?
показати весь коментар
20.08.2022 12:48 Відповісти
+4
А навіщо йому мордяку замилили? Народ повинен знати своїх "хероїв"
показати весь коментар
20.08.2022 12:57 Відповісти
+3
Думаю, даже первого собрания провести не успеет. Тема первого урока: ТТХ Химарса!
показати весь коментар
20.08.2022 12:43 Відповісти
Верховній Раді України слід невідкладно прийняти закон, який би передбачав процедуру позбавлення громадянства України за співпрацю з ворогом колаборантів і державних зрадників.
Внести зміни до законів, за якими судам на підставі клопотань слідчих або прокурорів, які супроводжують відповідні кримінальні провадження, проводити заочний розгляд справ про позбавлення громадянства України осіб, які обгрунтовано підозрюються у колаборації чи державній зраді.
У випадках наявності в матеріалах справи незаперечних доказів співпраці підозрюваних, обвинувачених з ворогом, що варіфіковані належним чином, судові рішення про позбавлення громадянства України цих суб'єктів виносити без проведення судових засідань у спрощеному порядку.
показати весь коментар
20.08.2022 12:46 Відповісти
то другоє, як це зебобіки самі на себе закони будуть підписувати))
показати весь коментар
20.08.2022 13:09 Відповісти
Не довго йому залишилось
показати весь коментар
20.08.2022 13:04 Відповісти
А вот был бы директор второй женой или мужем президента, после Ермака, до ничего бы ему не было.
показати весь коментар
20.08.2022 13:09 Відповісти
Из грязи в князи, типа социальный лифт, только всю жизнь теперь прийдется ходить с размытым ******
показати весь коментар
20.08.2022 13:10 Відповісти
Краще б з розбитим
показати весь коментар
20.08.2022 14:37 Відповісти
Цікаво, що він викладав? Чомусь вкрай прикольно дізнатись серед яких дисциплін найбільше колаборантів-колорадів. Що їх спонукає?!
показати весь коментар
20.08.2022 13:17 Відповісти
Ще не від дисципліни залежіть

Скоріш загальна проблема, що деиректорами шкіл часто стають шмати лайна

Яких цікавить тільки вигода
показати весь коментар
20.08.2022 13:51 Відповісти
Я не понимаю - у нас реально столько самоубийц на должностях в образовании? Может пора чистки устраивать? Кто учит наших детей???
показати весь коментар
20.08.2022 13:19 Відповісти
Цей освітянин - стопудово японський демон без обличчя "нопперапон" чи "зумберабо".
Лячно...
Лячно...
показати весь коментар
20.08.2022 14:35 Відповісти
Зверніть увагу, ні слова про те, що він звільнений з посади директора ліцею. Тобто, дотепер він отримує зарплату з бюджету України та йому йде трудовий стаж.
Маразму під назвою " там же наші люди " не має кінця.
Маразму під назвою " там же наші люди " не має кінця.
показати весь коментар
20.08.2022 16:32 Відповісти
Уже была информация что его уволили. Он перешел еще в мае или начале лета. И фамилию его называли, однофамилец министра обороны.
показати весь коментар
20.08.2022 16:47 Відповісти
 
 