У Новій Каховці директор одного з ліцеїв очолив створене окупантами "управління освіти військово-цивільної адміністрації Каховського району"

Освітянин з Нової Каховки співпрацює з окупаційною владою та агітує своїх колег.

Як зазначається, прокурори повідомили про підозру громадянину України, який на пропозицію окупантів погодився очолити псевдоорган – "управління освіти військово-цивільної адміністрації Каховського району".

За даними слідства, наприкінці червня 2022 року директор одного з ліцеїв Новокаховської міської ради почав співпрацювати з окупантами. Він здійснює перевірки навчальних закладів та інвентаризацію їх майна, призначає на посади керівників закладів освіти, які погодились підпорядковуватись окупаційній адміністрації.

Чоловік активно агітує освітян, які залишилися в місті, йти на співпрацю з окупантами. Псевдопосадовець підозрюється у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

