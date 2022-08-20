У Новій Каховці директор одного з ліцеїв очолив створене окупантами "управління освіти військово-цивільної адміністрації Каховського району"
Освітянин з Нової Каховки співпрацює з окупаційною владою та агітує своїх колег.
Про це повідомили на сторінці Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, прокурори повідомили про підозру громадянину України, який на пропозицію окупантів погодився очолити псевдоорган – "управління освіти військово-цивільної адміністрації Каховського району".
За даними слідства, наприкінці червня 2022 року директор одного з ліцеїв Новокаховської міської ради почав співпрацювати з окупантами. Він здійснює перевірки навчальних закладів та інвентаризацію їх майна, призначає на посади керівників закладів освіти, які погодились підпорядковуватись окупаційній адміністрації.
Чоловік активно агітує освітян, які залишилися в місті, йти на співпрацю з окупантами. Псевдопосадовець підозрюється у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Внести зміни до законів, за якими судам на підставі клопотань слідчих або прокурорів, які супроводжують відповідні кримінальні провадження, проводити заочний розгляд справ про позбавлення громадянства України осіб, які обгрунтовано підозрюються у колаборації чи державній зраді.
У випадках наявності в матеріалах справи незаперечних доказів співпраці підозрюваних, обвинувачених з ворогом, що варіфіковані належним чином, судові рішення про позбавлення громадянства України цих суб'єктів виносити без проведення судових засідань у спрощеному порядку.
Скоріш загальна проблема, що деиректорами шкіл часто стають шмати лайна
Яких цікавить тільки вигода
Лячно...
Маразму під назвою " там же наші люди " не має кінця.