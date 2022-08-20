УКР
Лоукостер Wizz Air через критику призупиняє відновлення рейсів з Москви до Абу-Дабі, - Reuters

Європейський лоукостер Wizz Air відкладає на невизначений термін відновлення рейсів з Москви до Абу-Дабі через масштабну критику та заклики до бойкоту компанії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

У своїй заяві про відкладення поновлення рейсів компанія не згадує критику в соціальних мережах, аргументуючи своє рішення "обмеженням в ланцюжку постачання галузі".

Також авіакомпанія заявила, що рейсом буде керувати її підприємство з Абу-Дабі, яке є зареєстрованим перевізником в Об’єднаних Арабських Еміратах і працює відповідно до правил країни Перської затоки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лоукостер Wizz Air відновлює польоти до Москви

Раніше у Wizz Air заявили про відновлення рейсів між Абу-Дабі та Москвою у жовтні. З 27 лютого вона призупинила всі свої рейси до Росії після її вторгнення в Україну.

+14
Лошары. Вот надо было обязательно зашквариться, что бы понять ********** топ-менеджмента своей компании.
20.08.2022 13:04 Відповісти
+13
В Чернобаевку пусть рейсы запускают
20.08.2022 12:56 Відповісти
+7
нахрена раисянам самолеты, им не одна страна мира визы не дает
20.08.2022 13:23 Відповісти
В Чернобаевку пусть рейсы запускают
20.08.2022 12:56 Відповісти
Ще можуть відкрити екстримальні тури до Донецька (ДАП), у Харків, Саки, Миколаїв, Маріуполь...
Та й до будь-якого міста центральної, східної чи південної України. Зате який гешефт буде на страховці!!!
20.08.2022 13:35 Відповісти
Лошары. Вот надо было обязательно зашквариться, что бы понять ********** топ-менеджмента своей компании.
20.08.2022 13:04 Відповісти
dumali shto sha zarabotajut.....a tam , akazalas , deneg net no derzhutsa poka
20.08.2022 13:09 Відповісти
Так гроші ж не пахнуть порохом чи гниючою плоттю. Та й крові на них не видко, якщо не придивлятися. А після коронавірусу запахи не розрізняються, та й ускладнення на зір можливі...

Нічого особистого - лише бізнес (с)
20.08.2022 13:38 Відповісти
всьо, тепер тільки веблюди
20.08.2022 13:19 Відповісти
Верблюди на верблюдах не вміють їздити
20.08.2022 14:29 Відповісти
нахрена раисянам самолеты, им не одна страна мира визы не дает
20.08.2022 13:23 Відповісти
попадалось недавно видео кацапской блошершой blondinka drive. она там до увсирачки радовалась выданной визе в сша на 2 года. получается,дают???
20.08.2022 14:19 Відповісти
росіянам не потрібно попередньо оформляти візу в ОАЕ.
Віза оформляється в аеропорту на 90 днів і являє собою штамп в паспорті, який ставиться безкоштовно для туристів з Росії
20.08.2022 14:48 Відповісти
На ще вишенку на тортi
Об'єднані Арабські Емірати ввели візові вимоги для громадян України. Як повідомили в Посольстві України в Абу-Дабі, з 1 березня 2022 року громадяни України повинні попередньо отримувати візи для в'їзду на територію ОАЕ.
20.08.2022 14:59 Відповісти
Щодо рашистів - правда, щодо нас - ні. Українцям видають візу при прильоті на 30 днів безкоштовно з подальшим платним продовженням до 1 року (спец віза для країни, в якій йде війна)
20.08.2022 15:09 Відповісти
Просто я знаю, що раніше в українців був безвіз з ОАЕ, а потім його скасували. Тему не відстежував.
20.08.2022 15:32 Відповісти
в начале войны эти С*ки действительно ввели нам визовый режим, потом включили заднюю
20.08.2022 16:21 Відповісти
я был в шоке тогда..не русским ввели визы, а нам. С*ки арабские
20.08.2022 16:20 Відповісти
Лоукостер УкрБайрактар Air відновлення рейсів - за маршрутом ,з Криму до *****.
Під час польоту безкоштовно пригощають фiрмовим блюдом - Бавовной / пiд хлапкi пасажиров /
...жрiть суки
20.08.2022 13:34 Відповісти
Никогда Россия так плохо не жила как при Зеленском...
20.08.2022 13:42 Відповісти
А мені Wizz досі кошти за скасований рейс (на жовтень 2022) не повертає. За рейс туди, повернув, а на зворотній - ні.
Обидва рейси скасували 25.03
20.08.2022 14:04 Відповісти
Мудачьйо алчне
20.08.2022 14:28 Відповісти
ОАЕ думають про себе і свою країну. Чому?
У порівнянні з першим півріччям 2021 року туристичний потік в Дубай з РФ виріс на 47% і склав 309 тис.осіб. Росія увійшла в ТОП-5 ключових ринків і обігнала за кількістю туристів в Дубаї США, Францію і Німеччину.
20.08.2022 14:54 Відповісти
Ще один приклад про "джаст бізнес" та "гроші не пахнуть".
Сподіваюсь, Ви їх засуджуєте?
20.08.2022 15:10 Відповісти
Скажiмо, я їх розумiю.
20.08.2022 15:28 Відповісти
если бы все, поступали так, как те, кого вы розумієте, этот мир давно прекратил бы свое существование.
Ибо СП2 тоже немцам немало стоил, а греться надо, и у всех свои потери. Но есть люди, которые понимают, а есть ара*ские, китайские и индусские с*ки.
20.08.2022 16:24 Відповісти
В Англії на Бі-Бі-Сі, є журналіст Едвард Лукас. Він страшний русофоб і шукає цю тему по всьому світу. Звичайно він не міг обійти тему віз для росіян. Він поїхав в курортне містечко Конті в Італії, де ******* відпочивати росіяни, так як там є готель вихідця з Раші. По приїзду він здивувався, що пляж забитий росіянами, які явно не економлять гроші. Але ще більше його обурило, що весь хард хард ворк - українці. Він поговорив з офіціанткою, дивуючись, чому українці їдуть обслуговувати росіян. Вона відповіла, що в готель і на пляж беруть тих, хто володіє російською мовою, а знайти роботу без знання італійської, вкрай важко.
20.08.2022 15:25 Відповісти
венгерские евробл*ди. Пока русские не начнут им сбрасывать бомбы на головы - ничего не дойдет.
20.08.2022 16:25 Відповісти
У Виззов, как всегда, крестик в трусы не проходит
20.08.2022 18:04 Відповісти
 
 