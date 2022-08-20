Лоукостер Wizz Air через критику призупиняє відновлення рейсів з Москви до Абу-Дабі, - Reuters
Європейський лоукостер Wizz Air відкладає на невизначений термін відновлення рейсів з Москви до Абу-Дабі через масштабну критику та заклики до бойкоту компанії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
У своїй заяві про відкладення поновлення рейсів компанія не згадує критику в соціальних мережах, аргументуючи своє рішення "обмеженням в ланцюжку постачання галузі".
Також авіакомпанія заявила, що рейсом буде керувати її підприємство з Абу-Дабі, яке є зареєстрованим перевізником в Об’єднаних Арабських Еміратах і працює відповідно до правил країни Перської затоки.
Раніше у Wizz Air заявили про відновлення рейсів між Абу-Дабі та Москвою у жовтні. З 27 лютого вона призупинила всі свої рейси до Росії після її вторгнення в Україну.
Та й до будь-якого міста центральної, східної чи південної України. Зате який гешефт буде на страховці!!!
Нічого особистого - лише бізнес (с)
Віза оформляється в аеропорту на 90 днів і являє собою штамп в паспорті, який ставиться безкоштовно для туристів з Росії
Об'єднані Арабські Емірати ввели візові вимоги для громадян України. Як повідомили в Посольстві України в Абу-Дабі, з 1 березня 2022 року громадяни України повинні попередньо отримувати візи для в'їзду на територію ОАЕ.
Під час польоту безкоштовно пригощають фiрмовим блюдом - Бавовной / пiд хлапкi пасажиров /
...жрiть суки
Обидва рейси скасували 25.03
У порівнянні з першим півріччям 2021 року туристичний потік в Дубай з РФ виріс на 47% і склав 309 тис.осіб. Росія увійшла в ТОП-5 ключових ринків і обігнала за кількістю туристів в Дубаї США, Францію і Німеччину.
Сподіваюсь, Ви їх засуджуєте?
Ибо СП2 тоже немцам немало стоил, а греться надо, и у всех свои потери. Но есть люди, которые понимают, а есть ара*ские, китайские и индусские с*ки.