Лоукостер Wizz Air через критику призупиняє відновлення рейсів з Москви до Абу-Дабі, - Reuters

Європейський лоукостер Wizz Air відкладає на невизначений термін відновлення рейсів з Москви до Абу-Дабі через масштабну критику та заклики до бойкоту компанії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

У своїй заяві про відкладення поновлення рейсів компанія не згадує критику в соціальних мережах, аргументуючи своє рішення "обмеженням в ланцюжку постачання галузі".

Також авіакомпанія заявила, що рейсом буде керувати її підприємство з Абу-Дабі, яке є зареєстрованим перевізником в Об’єднаних Арабських Еміратах і працює відповідно до правил країни Перської затоки.

Раніше у Wizz Air заявили про відновлення рейсів між Абу-Дабі та Москвою у жовтні. З 27 лютого вона призупинила всі свої рейси до Росії після її вторгнення в Україну.