Рашисти завдали удару по п’ятиповерхівці та приватним будинкам у Вознесенську. Відомо про 7 поранених, з них троє дітей, - Миколаївська ОВА. ФОТО

Сьогодні, 20 серпня, російські окупанти завдали удару по місту Вознесенськ Миколаївської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Віталій Кім.

Рашисти завдали удару по п’ятиповерхівці та приватним будинкам у Вознесенську. Відомо про 7 поранених, з них троє дітей, - Миколаївська ОВА 01

"Сьогодні рашисти обстріляли місто Вознесенськ. Влучили у п'ятиповерховий будинок та приватні будинки. На 13.00 відомо про сімох поранених, з них троє дітей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі одну дитину зараз оперують.

Рашисти завдали удару по п’ятиповерхівці та приватним будинкам у Вознесенську. Відомо про 7 поранених, з них троє дітей, - Миколаївська ОВА 02
Рашисти завдали удару по п’ятиповерхівці та приватним будинкам у Вознесенську. Відомо про 7 поранених, з них троє дітей, - Миколаївська ОВА 03

діти (5322) Миколаївська область (2371) обстріл (31060) Кім Віталій (473)
+15
Воевать против жилих домов путлер научился ещё на улице Гурьянова и Каширском шоссе...ничего нового...200-я армия мира пля...
20.08.2022 13:38 Відповісти
+5
20.08.2022 13:31 Відповісти
+5
Тільки одна думка- росіяни ПІДОРАСИ
20.08.2022 14:03 Відповісти
бывает...
20.08.2022 13:21 Відповісти
20.08.2022 13:24 Відповісти
Эх помню стоько лет голосовали на дурака, хоть бы пива кто за голос дал, не было ни гречки ни корупции лично в моем опыте. А тут прям, ****, квинтесенция, кто как галку поставил - то от снарядов ***** щас и отгребает. и это прекрасно
20.08.2022 13:26 Відповісти
дай бог всем здоровля
20.08.2022 13:27 Відповісти
А тобі розуму.
20.08.2022 13:44 Відповісти
Премия Дарвина (англ. Darwin Awards) - виртуальная антипремия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его.
20.08.2022 17:25 Відповісти
шоб робили якщо так залетіло в Севастополь або в Белгород саме не в воений обьект як наші цілять а по людях населенню в росіїї а то вони від беспілотніка та пво хлопків вже обісрались і готоі валіть
20.08.2022 13:27 Відповісти
20.08.2022 13:31 Відповісти
С другой стороны, вы уж меня извините, чем больше ***** на юго-востоке мобилизирует ваты и мы ее убьем тем лучше для будущего нашей Украины. Ибо даже те кто пойдут под дулами автоматов на священную украинскую землю колаборанты и ********. и смерть им!!!
20.08.2022 13:31 Відповісти
Чоловіче, іди похмелись. А що ******* ти гаразд, це видно здалеку. Тебе б у березні у Вознесенськ, подивитися на трою особисту звитягу.
20.08.2022 13:39 Відповісти
Воевать против жилих домов путлер научился ещё на улице Гурьянова и Каширском шоссе...ничего нового...200-я армия мира пля...
20.08.2022 13:38 Відповісти
кирпичный дом выстоял и раненные, панельная хрущовка сложилась бы с кучей жертв.
20.08.2022 14:00 Відповісти
Тільки одна думка- росіяни ПІДОРАСИ
20.08.2022 14:03 Відповісти
Хуже -РАШИСТЫ УБИЙЦЫ НЕЛЮДИ МОНСТРЫ- ПАЛАЧИ , Выродки рода человеческого‼️
20.08.2022 15:16 Відповісти
Чи можна московитів людьми називати??? Взагалі для них назва є???
20.08.2022 15:07 Відповісти
Зе їх так називає.
20.08.2022 17:05 Відповісти
 
 