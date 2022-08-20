Рашисти завдали удару по п’ятиповерхівці та приватним будинкам у Вознесенську. Відомо про 7 поранених, з них троє дітей, - Миколаївська ОВА. ФОТО

Сьогодні, 20 серпня, російські окупанти завдали удару по місту Вознесенськ Миколаївської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Віталій Кім.

"Сьогодні рашисти обстріляли місто Вознесенськ. Влучили у п'ятиповерховий будинок та приватні будинки. На 13.00 відомо про сімох поранених, з них троє дітей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі одну дитину зараз оперують.

