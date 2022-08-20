Витік радіації на ЗАЕС буде порушенням статті 5 статуту НАТО, - британський депутат Еллвуд

Голова спецкомітету з оборони палати громад Великої Британії Тобіас Еллвуд заявив, що у разі витоку радіації через можливу атаку РФ на Запорізьку АЕС, НАТО має задіяти статтю 5 свого статуту.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Будь-яке навмисне пошкодження, що спричинить потенційний витік радіації на українському ядерному реакторі, стане порушенням статті 5 НАТО", - зазначив Еллвуд.

Заяву британського парламентаря підтримав член палати представників Конгресу США Адам Кінзінгер.

"Дійсно, це навіть не підлягає дискусії. Будь-який витік радіації вбиватиме людей у країнах НАТО. Це автоматично задіює статтю 5", - написав у твіттері Кінзінгер.

Згідно зі статтею 5 статуту, у разі збройного нападу на будь-яку з держав НАТО, усі інші члени Альянсу вважатимуть цей акт нападом на них усіх.