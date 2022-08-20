Витік радіації на ЗАЕС буде порушенням статті 5 статуту НАТО, - британський депутат Еллвуд
Голова спецкомітету з оборони палати громад Великої Британії Тобіас Еллвуд заявив, що у разі витоку радіації через можливу атаку РФ на Запорізьку АЕС, НАТО має задіяти статтю 5 свого статуту.
Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Будь-яке навмисне пошкодження, що спричинить потенційний витік радіації на українському ядерному реакторі, стане порушенням статті 5 НАТО", - зазначив Еллвуд.
Заяву британського парламентаря підтримав член палати представників Конгресу США Адам Кінзінгер.
"Дійсно, це навіть не підлягає дискусії. Будь-який витік радіації вбиватиме людей у країнах НАТО. Це автоматично задіює статтю 5", - написав у твіттері Кінзінгер.
Згідно зі статтею 5 статуту, у разі збройного нападу на будь-яку з держав НАТО, усі інші члени Альянсу вважатимуть цей акт нападом на них усіх.
ведь атака кацапами украинских атомных станций была вполне очевидна еще до войны, на стадии угроз!!! следовательно, уже тогда можно было, с уверенностью инициировать 5-ую статью в отношении защиты Украины!!
и ничего не делатьи перенесли эти навыки на военное время, весьма активно действовали с 14го года сильно не шифруясь, ведь уже тогда можно было без проблем всех посадить до конца жизни согласно действующего законодательства и подыскать\обучить профессионалов. а ждать от кого-то, чтобы решали чьи-то проблемы, причем за свой счет, это несколько наивно.
больно то как орет *****..
а ты вали нах с Зап.АЭС и проблем тебе не будет....
"Это действительно даже не обсуждается. Любая утечка убьет людей в странах НАТО, это автоматическая статья 5", - написал член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер.
бульбашкігазікі
Сьогоднішній зебіл, ти не знаєш хто тут за кого.
Ось дивіться,коли почалась перша світова? 28 липня 1914.Складаємо цифри 28+7+19+14=68
Тепер розглянемо дату другої світової, 1 вересня 1939.Складаємо 1+9+19+39=68
А тепер третя світова. 24+2+20+22=
Яка цифра вийшла?Отож...
Логика железная красно
Пузых баранов.. ..шут оказался агрессором...
Мама..держите меня семеро...
И кроме того, там есть сс*вая венгрия и иже с ним, которые наложат вето.
Ну все как всегда, в общем.
Россия тоже не захочет ликвидировать аварию на чужой территории.
Никто не хочет создавать "грязную бомбу".
Но действия России приближают нас к этому событию.
Сейчас у них в планах только переключение поставок эл. энергии на Крым, но война-штука не предсказуемая.
В коммюнике кремлевской пресс-службы сказано лишь, что "президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку" и что "с российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие". В тот же день постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС мог бы состояться в начале сентября. "Какой-то связи с суверенитетом и территориальной целостностью Украины это не имеет. МАГАТЭ выполняет сугубо технический мандат, маршрут движения миссии на ЗАЭС никак не затрагивает суверенитет Украины", - цитирует Ульянова "Интерфакс-Украина".
Оккупанты требование демилитаризации ЗАЭС отвергают. Они заявляли, что ВСУ якобы планировали "инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС" в дни визита Гутерриша в Украину. "Конечной целью провокации является создание зоны отчуждения до 30 километров, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение вооруженных сил России в ядерном терроризме", - заявили в Минобороны РФ. Москва обвиняет ВСУ в обстрелах станции и угрожает полной остановкой ЗАЭС.