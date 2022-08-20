УКР
Витік радіації на ЗАЕС буде порушенням статті 5 статуту НАТО, - британський депутат Еллвуд

нато

Голова спецкомітету з оборони палати громад Великої Британії Тобіас Еллвуд заявив, що у разі витоку радіації через можливу атаку РФ на Запорізьку АЕС, НАТО має задіяти статтю 5 свого статуту.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Будь-яке навмисне пошкодження, що спричинить потенційний витік радіації на українському ядерному реакторі, стане порушенням статті 5 НАТО", - зазначив Еллвуд.

Заяву британського парламентаря підтримав член палати представників Конгресу США Адам Кінзінгер.

"Дійсно, це навіть не підлягає дискусії. Будь-який витік радіації вбиватиме людей у країнах НАТО. Це автоматично задіює статтю 5", - написав у твіттері Кінзінгер.

Також читайте: Росія демонструє повну зневагу до безпеки українських ядерних об’єктів, - Пентагон

Згідно зі статтею 5 статуту, у разі збройного нападу на будь-яку з держав НАТО, усі інші члени Альянсу вважатимуть цей акт нападом на них усіх.

Топ коментарі
+15
забавно, как совеременное западное общество разучилось думать на несколько шагов вперёд!
ведь атака кацапами украинских атомных станций была вполне очевидна еще до войны, на стадии угроз!!! следовательно, уже тогда можно было, с уверенностью инициировать 5-ую статью в отношении защиты Украины!!
20.08.2022 13:37 Відповісти
+13
про загрозу окупантів як блеф нам розповідала зе-влада , а потім бац і 24 лютого ! тож не треба не дооцінювати кацапів .
20.08.2022 13:54 Відповісти
+10
Перспективи страшні. росія домовляється з Китаєм про спільні дії. В одночас шантажує ЄС підірвати АЕС. В мене таке відчуття,що цей старий довбень на прикінці життя вирішив погратись у світову війнушку. Тому,моє скромне бачення: об'явити державу росія якскоріше терористичною,а лисого шукати по всіх кутках планети,як Бен Ладена. Бо дограємось всім світом.
20.08.2022 13:55 Відповісти
забавно, как совеременное западное общество разучилось думать на несколько шагов вперёд!
ведь атака кацапами украинских атомных станций была вполне очевидна еще до войны, на стадии угроз!!! следовательно, уже тогда можно было, с уверенностью инициировать 5-ую статью в отношении защиты Украины!!
20.08.2022 13:37 Відповісти
забавно, как современное украинское общество отучилось видеть дальше своего носа. ведь всяческие кроты-диверсанты-шпионы, полезные идиоты а также те, кто привык жить на широкую ногу за бюджетный счет и ничего не делать и перенесли эти навыки на военное время, весьма активно действовали с 14го года сильно не шифруясь, ведь уже тогда можно было без проблем всех посадить до конца жизни согласно действующего законодательства и подыскать\обучить профессионалов. а ждать от кого-то, чтобы решали чьи-то проблемы, причем за свой счет, это несколько наивно.
20.08.2022 16:02 Відповісти
прочитал слово "витік", і енстікнт сказал не втік. жаль шо не втік наш боневтік
20.08.2022 13:38 Відповісти
Йому стици зразу пропонували почесний звал. Та куди ж він без Карабаса-Бені?
20.08.2022 13:44 Відповісти
***** прямо у фраку прилетел напильник с надждаком.. и колючками по бокам
больно то как орет *****..
а ты вали нах с Зап.АЭС и проблем тебе не будет....
20.08.2022 14:14 Відповісти
На жаль, на жаль, Тобіас Еллвуд не наділений повноваженнями вирішувати, що порушує Статут НАТО, а чи що не порушує...
20.08.2022 13:39 Відповісти
В США тоже заявили, что радиационная провокация РФ на Запорожской АЭС будет считаться нападением на НАТО

"Это действительно даже не обсуждается. Любая утечка убьет людей в странах НАТО, это автоматическая статья 5", - написал член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер.
20.08.2022 13:44 Відповісти
і Адам Кинзингер також без цих повноважень.
20.08.2022 13:55 Відповісти
И много там утекло радиации? где цифры падлы? Не вытекло там ничо не нагнетайте. Мне еще шашлыки мариновать вечьором!!!
20.08.2022 13:39 Відповісти
Маринуй в газованій мінеральній воді. Буде самий смак.
20.08.2022 13:43 Відповісти
тоді краще у пиві? там теж бульбашкі газікі
20.08.2022 13:44 Відповісти
Реєстрація 20 серпня 2022.
Сьогоднішній зебіл, ти не знаєш хто тут за кого.
20.08.2022 13:51 Відповісти
Да, сразу видно, что новенький - вся страна знает, кто тут за кого.
20.08.2022 13:58 Відповісти
слыш ты орковское говно, не хочешь поблевать маразмом гдето на некрофорумах своих сорокасемихромосомных собратьев ?
20.08.2022 14:40 Відповісти
Забудь, тут одні пороходрочери. Чмо вище в коментах взагалі всюди вбачає фразу "боневтік" ще і тішиться своїй недорозвиненості. Я був здивований коли порівняв скільки ботів в коментах 5 каналу і тут. Різниця просто вражає, все тому що тих хто не розганяє зраду на цензорі відразу в бан. Ви всі клоуни тут. Порох політичний труп, йому вже ніколи не бути президентом і він сам у цьому винен. Ви дуже схожі на ватанів які голосували за яника, тоді переміг Ющенко і вони почали казати що це не їхній президент. Це називається демократія, більшість вибрала Зе, тому проковтніть те що у вас в роті після пороха та закрийте ******.
20.08.2022 17:05 Відповісти
По работе был у вас в Запорожье, на улице Винтера жил в свое время. на том маленьком берегу. Там тихо, спокойно, на большой земле жопа)
20.08.2022 13:49 Відповісти
Они не могут физически потушить ЗАЭС. ну хоть убейся об стену, ну ни как... так что забейте и успокойтесь, а все угрозы оккупантов то блеф
20.08.2022 13:43 Відповісти
про загрозу окупантів як блеф нам розповідала зе-влада , а потім бац і 24 лютого ! тож не треба не дооцінювати кацапів .
20.08.2022 13:54 Відповісти
це для реактора є проблемой, але на задньому дворі стоять бочки з ядерними відходами, в яких протікає ядерна реакція і іх там багато. це і є сама головна небезпека.
20.08.2022 15:25 Відповісти
Час вже чавити засрашку фашисько-нациську усім світом!
20.08.2022 13:44 Відповісти
Перспективи страшні. росія домовляється з Китаєм про спільні дії. В одночас шантажує ЄС підірвати АЕС. В мене таке відчуття,що цей старий довбень на прикінці життя вирішив погратись у світову війнушку. Тому,моє скромне бачення: об'явити державу росія якскоріше терористичною,а лисого шукати по всіх кутках планети,як Бен Ладена. Бо дограємось всім світом.
20.08.2022 13:55 Відповісти
третя світова по факту вже йде з 24/02.22
20.08.2022 13:56 Відповісти
Не згоден з вашою думкою.
20.08.2022 14:13 Відповісти
Вы абсолютно правы, точная дата с 24.02.2014.
20.08.2022 14:21 Відповісти
Чому так думаєте?А глобалісти,які дуже ******* символізм,підказують нам,що Третя світова почалась 24.02.22
Ось дивіться,коли почалась перша світова? 28 липня 1914.Складаємо цифри 28+7+19+14=68
Тепер розглянемо дату другої світової, 1 вересня 1939.Складаємо 1+9+19+39=68
А тепер третя світова. 24+2+20+22=
Яка цифра вийшла?Отож...
20.08.2022 15:49 Відповісти
Хйло готов отправлять сотни тысяч молодых на убой (они, в принципе, и не против), но сам почему-то на тот свет не спешит. значит, правильно говорят, что за лишний час жизни старики готовы отдать все на свете. бункер не спасет.
20.08.2022 15:50 Відповісти
Хмм...
20.08.2022 13:57 Відповісти
Захватив в чужой стране ядерный объект крыса мавзолейная шантажом хочет стать миротворцем...типа это жертва виновата...як казав бульбафюрер лукашеску...Украина хотела напасть и на рабZeю и на белорашу...
Логика железная красно

Пузых баранов.. ..шут оказался агрессором...
Мама..держите меня семеро...
20.08.2022 14:10 Відповісти
1 вересня закінчується ультиматум Азербайджану по Карабаху, 1 вересня закінчується строк виконання умов Косово, Московія вже припинила постачання газу німчурі, турки вже почали бити Асада, Китай оточив Тайвань .... скоріше за все 1 вересня стане офіційно датою початку світової війни
20.08.2022 14:10 Відповісти
Плешивого валить треба воно *******, і йому подихать всерівно скоро і за собою весь світ потягти може ця потвора
20.08.2022 14:12 Відповісти
Правий був Нємцов. Путлєр тики ********.
20.08.2022 14:13 Відповісти
таки*
20.08.2022 14:14 Відповісти
чорнобыль никто не захватывал, а сейчас хера руские говноеды свезли оружие на атомную электростанцию чужой страны и устраивают там всякое кукареку - мы ща всё подорвём
20.08.2022 14:37 Відповісти
То есть русские подорвут станцию, что развязать войну с НАТО - всё верно ?
20.08.2022 15:07 Відповісти
v polne - togda mozna bude skazatj sto proigrali voinu ne UA a NATO
20.08.2022 17:29 Відповісти
да какая им война с "НАТО", они войны с Украиной не унесут...
20.08.2022 20:31 Відповісти
Цю статтю можна було давно задіяти, якби зелений гундос не ставив ідіотських питань, на кшталт чому ми досі не в НАТО, а робив реальні кроки для реалізації того, що прописано в Конституції.
20.08.2022 14:37 Відповісти
И снова задаю вопрос - так кому, в конечном итоге, будет выгоден подрыв этой станции ?
20.08.2022 15:05 Відповісти
Конечно только параше. Они же во всем обвинят нас...
20.08.2022 15:22 Відповісти
во-первых, говорить правильные вещи и делать правильные вещи это две большие разницы. (а тут вообще в твиттере личное мнение, но - и то хорошо). а во-вторых, на ядерный терроризм ответ должен быть ядерным. хотя, если бы все было по-правильному, то и войны бы не было.
20.08.2022 15:45 Відповісти
направление мысли правильное, только боюсь, эти 2 чувака ничего не решают.
И кроме того, там есть сс*вая венгрия и иже с ним, которые наложат вето.
Ну все как всегда, в общем.
20.08.2022 16:16 Відповісти
Венгрия быстро поменяет свою точку зрения при попадании радиации на её территорию.
Россия тоже не захочет ликвидировать аварию на чужой территории.
Никто не хочет создавать "грязную бомбу".
Но действия России приближают нас к этому событию.
Сейчас у них в планах только переключение поставок эл. энергии на Крым, но война-штука не предсказуемая.
20.08.2022 16:22 Відповісти
https://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.285789.html Эмманюэль Макрон и ******* согласовали условия визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС , https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/08/19/entretien-telephonique-avec-le-president-de-la-federation-de-russie-m-vladimir-poutine-2 сообщает пресс-служба Елисейского дворца. Последний согласился, чтобы визит инспекторов МАГАТЭ состоялся в кратчайшие сроки согласно плану, одобренному Украиной и ООН: делегация прибудет на ЗАЭС через территорию, контролируемую украинскими властями. Уважение украинского суверенитета - "абсолютно необходимое, легитимное и обязательное" условие визита, подчеркивают в пресс-службе французского президента. "Не может быть и речи о том, чтобы, признав российскую оккупацию ряда украинских территорий свершившимся фактом, международное сообщество или МАГАТЭ придали хоть малейшую форму легитимности этой оккупации, отправившись (на ЗАЭС. - Ред.) через Россию", - сказал газете Le Monde один из советников Макрона. Конкретную дату визита в Париже не назвали, отметив, что предварительно должна быть достигнута договоренность о временном прекращении огня в зоне, прилегающей к ЗАЭС.
В коммюнике кремлевской пресс-службы сказано лишь, что "президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку" и что "с российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие". В тот же день постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС мог бы состояться в начале сентября. "Какой-то связи с суверенитетом и территориальной целостностью Украины это не имеет. МАГАТЭ выполняет сугубо технический мандат, маршрут движения миссии на ЗАЭС никак не затрагивает суверенитет Украины", - цитирует Ульянова "Интерфакс-Украина".
Оккупанты требование демилитаризации ЗАЭС отвергают. Они заявляли, что ВСУ якобы планировали "инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС" в дни визита Гутерриша в Украину. "Конечной целью провокации является создание зоны отчуждения до 30 километров, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение вооруженных сил России в ядерном терроризме", - заявили в Минобороны РФ. Москва обвиняет ВСУ в обстрелах станции и угрожает полной остановкой ЗАЭС.
20.08.2022 16:30 Відповісти
А Петров и Боширов не в счет уже?
20.08.2022 17:01 Відповісти
і шо?зроБЛЯТЬ а та-та!Всім зрозуміло,шо рашапараша підлягає ліквідації,це без варіантів.
20.08.2022 18:31 Відповісти
оце правильно
20.08.2022 21:26 Відповісти
пора вводить на 160 SOAP USAF ,***** вырезать тихо
20.08.2022 21:38 Відповісти
Наши войска должны прекратить обстреливать Аэс иначе мы тут подохнем в Марганце, за этих обстрелов в городе все больше пророссийских настроений.
21.08.2022 00:12 Відповісти
 
 