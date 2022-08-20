Удар рашистів по Вознесенську: 9 людей постраждало, з них 4 - важкопоранені діти, - Кім
Унаслідок удару рашистів по Вознесенську зросла кількість постраждалих. Четверо дітей - важкопоранені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"На 13.30. 9 поранених, з них 4 дітей. Діти всі тяжкі. Вік від 3 до 17 років", - йдеться у повідомленні.
Кім додав, що одна з постраждалих, дівчинку, евакуюють у Миколаїв.
"Дівчинку перевозять у Миколаїв. Уламок вирвав око", - зазначив він.
