Удар рашистів по Вознесенську: 9 людей постраждало, з них 4 - важкопоранені діти, - Кім

вознесенськ

Унаслідок удару рашистів по Вознесенську зросла кількість постраждалих. Четверо дітей - важкопоранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"На 13.30. 9 поранених, з них 4 дітей. Діти всі тяжкі. Вік від 3 до 17 років", - йдеться у повідомленні.

Кім додав, що одна з постраждалих, дівчинку,  евакуюють у Миколаїв.

"Дівчинку перевозять у Миколаїв. Уламок вирвав око", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали удару по п’ятиповерхівці та приватним будинкам у Вознесенську. Відомо про 7 поранених, з них троє дітей, - Миколаївська ОВА. ФОТО

діти (5322) Миколаївська область (2371) поранення (2847) Кім Віталій (473)
Здохніть виродки!!!!
20.08.2022 13:59 Відповісти
На что рассчитывают те, кто хотя бы детей не вывозит из прифронтовых районов?
20.08.2022 14:40 Відповісти
Боже, бережи і поможи постраждалим
20.08.2022 14:43 Відповісти
Яка ж це огидна і мерзена ця нациська росія і ваш дибільний "русский мир",ви суки з дітьми воюєте ?що б ви всі виздихали.
20.08.2022 15:21 Відповісти
 
 