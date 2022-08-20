В Енергодар доправили 25 тис. таблеток йоду на випадок аварії на ЗАЕС

Місцева влада Запорізької області доставила до окупованого Енергодара таблетки йоду, які мають захистити щитовидну залозу містян в разі витоку радіації.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"В Енергодар з обласного резерву через перерозподіл доставлено 25 000 таблеток калію йодиту - препарату, що здатен захистити щитовидну залозу від накопичення радіоізотопів йоду в разі забруднення місцевості внаслідок аварії на атомних реакторах", - написав він.

Орлов наголосив, що зараз радіаційний фон на АЕС та в місті відповідає нормі, і для профілактики препарат приймати не потрібно. Це слід робити лише за командою.

Також читайте: Витік радіації на ЗАЕС буде порушенням статті 5 статуту НАТО, - британський депутат Еллвуд

"Сподіваюся, що команди щодо прийому цього препарату ви ніколи не отримаєте. Але калій йодид повинен бути в аптечці кожної родини, що перебуває в Енергодарі", - написав Орлов.

З наступного тижня препарат можна буде отримати через сімейного лікаря.