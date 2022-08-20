УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7016 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
2 437 18

В Енергодар доправили 25 тис. таблеток йоду на випадок аварії на ЗАЕС

орки,енергодар,окупанти,заес,арміярф,окупант,аес,рашисти,рашист,орк

Місцева влада Запорізької області доставила до окупованого Енергодара таблетки йоду, які мають захистити щитовидну залозу містян в разі витоку радіації.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"В Енергодар з обласного резерву через перерозподіл доставлено 25 000 таблеток калію йодиту - препарату, що здатен захистити щитовидну залозу від накопичення радіоізотопів йоду в разі забруднення місцевості внаслідок аварії на атомних реакторах", - написав він.

Орлов наголосив, що зараз радіаційний фон на АЕС та в місті відповідає нормі, і для профілактики препарат приймати не потрібно. Це слід робити лише за командою.

Також читайте: Витік радіації на ЗАЕС буде порушенням статті 5 статуту НАТО, - британський депутат Еллвуд

"Сподіваюся, що команди щодо прийому цього препарату ви ніколи не отримаєте. Але калій йодид повинен бути в аптечці кожної родини, що перебуває в Енергодарі", - написав Орлов.

З наступного тижня препарат можна буде отримати через сімейного лікаря.

Автор: 

радіація (190) Енергодар (265) Запорізька АЕС (1459)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Довбні! Якщо атомка бахне , то треба замотуватися в біле простирадло і повільно повзти на кладовище! А чого повільно? А щоб не створювати паніки.. Ну економіка, втрати сім мільярдів в місяць.. Ну ви в курсі.
показати весь коментар
20.08.2022 14:17 Відповісти
+2
розгерметизуватися, як 4-й енергоблок ЧАЕС може. Зтими же наслідками. З радіацією в тисячі ренген в зоні ураження. З радіацією в десятки ренген - на відстані два-три кілометра від реактора. З рівнем радіації до 100мР/год на площі з радіусом десь в 100км. З радіоактивним зараженням площі радіусом понад тисячу-дві кілометрів. З неминучою смертю уражених якщо не одразу, то через тиждень-два в муках променевої хвороби (згадаємо пожежників, які гасили пожежу енергоблоку), чи через пару місяців, а то й пару років.

Як думаєш, цього на Заході не знають?
показати весь коментар
20.08.2022 14:46 Відповісти
+2
Пробачте, але я х*єю з цього світу. У них в Європі плешивий дрищ терроризує світ ядерною катастрофою, а обісцяні деграданти соплі жують. Вони взагалі розуміють, про що йдеться? Якесь й*бане "Не дивись вгору", ій богу!
показати весь коментар
20.08.2022 16:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так доведено: йод при радіації практично не допомагає.
показати весь коментар
20.08.2022 14:14 Відповісти
Довбні! Якщо атомка бахне , то треба замотуватися в біле простирадло і повільно повзти на кладовище! А чого повільно? А щоб не створювати паніки.. Ну економіка, втрати сім мільярдів в місяць.. Ну ви в курсі.
показати весь коментар
20.08.2022 14:17 Відповісти
Один вопрос, вы не устали БРЕД ПИСАТЬ? Какого ЧОРТА спрашивается? уже есть один ЧОРТ, зачем писать околесицу об ЗАЕС? Да ничего не случится с АЕС, чтобы орки не делали, даже если бы расстреливали с пушек по реактору, там система настолько прочная, что второго Чернобыля или Фукусимы не случится, никак, ВАЩЕ. Хватит пугалки распространять. Пригласите специалистов ,пусть вам цензору ликбез проведут, чтоб вы рты заткнули свои раз и на всегда.. Даже если авиа БОМБА упадёт, ничего не случится. картинка будет красивая для пропаганды и не более.
показати весь коментар
20.08.2022 14:17 Відповісти
Це вони, щоб паніки не було
показати весь коментар
20.08.2022 14:30 Відповісти
Послушайте уважаемые и не очень. ЗАЕС не может взорваться вообще никак, не от слова совсем, а ваще. Система автоматизированная настолько, что какое либо вмешательство ,всё отключается на неделю .мало того ,ядерное топливо, опускается в поддон, под реактор, периметр где стержень двумя кольцами охлаждения воды ,стены в два метра толщиной железобетон ,первый периметр, контур, а также и второй контур существует и сам пазл, бочка ,где стержень вставляется из стали разных сплавов толщиной 200 см. Даже если в упор будут расстреливать ,ничего не случится. отключится автоматически на неделю, любое телодвижение на станции, это отключение на неделю. Так что хватит страшилки писать. А вот то, что орки захватили и угрожают нужно использовать политически ,чтоб признать страну рф террористом ,вот и всё.
показати весь коментар
20.08.2022 14:31 Відповісти
розгерметизуватися, як 4-й енергоблок ЧАЕС може. Зтими же наслідками. З радіацією в тисячі ренген в зоні ураження. З радіацією в десятки ренген - на відстані два-три кілометра від реактора. З рівнем радіації до 100мР/год на площі з радіусом десь в 100км. З радіоактивним зараженням площі радіусом понад тисячу-дві кілометрів. З неминучою смертю уражених якщо не одразу, то через тиждень-два в муках променевої хвороби (згадаємо пожежників, які гасили пожежу енергоблоку), чи через пару місяців, а то й пару років.

Як думаєш, цього на Заході не знають?
показати весь коментар
20.08.2022 14:46 Відповісти
нет не может, технология другая и система защиты другая, не такая, как была в Чернобыле. Всё учтено, ещё раз там не один автономный контур воды. ДВА в одном борная кислота, и стержни не остаются в реакторе, а спускаются в поддон под реактор и затопляются водой.
показати весь коментар
20.08.2022 14:54 Відповісти
А расплавить стенки реактора сможет без охлаждения?
показати весь коментар
20.08.2022 14:46 Відповісти
Послушай , смитритель ты наш , как только русоФашисты перебъют
водоснабжение и електроснабжение ЗАЕС , начнёт нагреваться вода в реакторе , после чего наступает пи@ ец всим сподиванням , поэтому лучше помолчим , так как для этого есть специалисты профессионалы !!
показати весь коментар
20.08.2022 14:42 Відповісти
нет, не начнётся, там два контура воды, один контур с борной кислотой, которые никак связаны между собой и не смогут смешаться. это первое, и второе если происходит вмешательство то топливо вытекает поддон под реактор и на этом точка.
показати весь коментар
20.08.2022 14:45 Відповісти
ты не путай Чернобыль Фукусиму с Энергодаром . ЗАЕС это другое поколение и совершенно другие технологии.
показати весь коментар
20.08.2022 14:49 Відповісти
вода не начнётся нагреваться, во первых мощность минимальная сделана была подписанием указа зеленского ,чтобы поддержать зеленую ахметовскую энергетику, а если что-то происходит система автоматически отключает реактор на неделю до устранения неполадок, а если не устраняется то происходит автоматическая консервация.
показати весь коментар
20.08.2022 15:00 Відповісти
Ну так если так все гладенько пройдёт, то зачем тогда весь этот кипишь с МАгате Чего там вашингтон волнуется?
показати весь коментар
20.08.2022 16:05 Відповісти
Треба срочно поставити в русню бомби з усьго світу у виді коврових бомбувань та ракети для чого в світі НАТО ООН ЄС
показати весь коментар
20.08.2022 14:55 Відповісти
https://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.285789.html Эмманюэль Макрон и ******* согласовали условия визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС , https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/08/19/entretien-telephonique-avec-le-president-de-la-federation-de-russie-m-vladimir-poutine-2 сообщает пресс-служба Елисейского дворца. Последний согласился, чтобы визит инспекторов МАГАТЭ состоялся в кратчайшие сроки согласно плану, одобренному Украиной и ООН: делегация прибудет на ЗАЭС через территорию, контролируемую украинскими властями. Уважение украинского суверенитета - "абсолютно необходимое, легитимное и обязательное" условие визита, подчеркивают в пресс-службе французского президента. "Не может быть и речи о том, чтобы, признав российскую оккупацию ряда украинских территорий свершившимся фактом, международное сообщество или МАГАТЭ придали хоть малейшую форму легитимности этой оккупации, отправившись (на ЗАЭС. - Ред.) через Россию", - сказал газете Le Monde один из советников Макрона. Конкретную дату визита в Париже не назвали, отметив, что предварительно должна быть достигнута договоренность о временном прекращении огня в зоне, прилегающей к ЗАЭС.
В коммюнике кремлевской пресс-службы сказано лишь, что "президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку" и что "с российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие". В тот же день постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС мог бы состояться в начале сентября. "Какой-то связи с суверенитетом и территориальной целостностью Украины это не имеет. МАГАТЭ выполняет сугубо технический мандат, маршрут движения миссии на ЗАЭС никак не затрагивает суверенитет Украины", - цитирует Ульянова "Интерфакс-Украина".
Оккупанты требование демилитаризации ЗАЭС отвергают. Они заявляли, что ВСУ якобы планировали "инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС" в дни визита Гутерриша в Украину. "Конечной целью провокации является создание зоны отчуждения до 30 километров, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение вооруженных сил России в ядерном терроризме", - заявили в Минобороны РФ. Москва обвиняет ВСУ в обстрелах станции и угрожает полной остановкой ЗАЭС.
показати весь коментар
20.08.2022 16:36 Відповісти
Пробачте, але я х*єю з цього світу. У них в Європі плешивий дрищ терроризує світ ядерною катастрофою, а обісцяні деграданти соплі жують. Вони взагалі розуміють, про що йдеться? Якесь й*бане "Не дивись вгору", ій богу!
показати весь коментар
20.08.2022 16:58 Відповісти
до ***** той йод
показати весь коментар
20.08.2022 21:24 Відповісти
 
 