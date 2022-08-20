В Енергодар доправили 25 тис. таблеток йоду на випадок аварії на ЗАЕС
Місцева влада Запорізької області доставила до окупованого Енергодара таблетки йоду, які мають захистити щитовидну залозу містян в разі витоку радіації.
Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.
"В Енергодар з обласного резерву через перерозподіл доставлено 25 000 таблеток калію йодиту - препарату, що здатен захистити щитовидну залозу від накопичення радіоізотопів йоду в разі забруднення місцевості внаслідок аварії на атомних реакторах", - написав він.
Орлов наголосив, що зараз радіаційний фон на АЕС та в місті відповідає нормі, і для профілактики препарат приймати не потрібно. Це слід робити лише за командою.
"Сподіваюся, що команди щодо прийому цього препарату ви ніколи не отримаєте. Але калій йодид повинен бути в аптечці кожної родини, що перебуває в Енергодарі", - написав Орлов.
З наступного тижня препарат можна буде отримати через сімейного лікаря.
Як думаєш, цього на Заході не знають?
водоснабжение и електроснабжение ЗАЕС , начнёт нагреваться вода в реакторе , после чего наступает пи@ ец всим сподиванням , поэтому лучше помолчим , так как для этого есть специалисты профессионалы !!
В коммюнике кремлевской пресс-службы сказано лишь, что "президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку" и что "с российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие". В тот же день постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС мог бы состояться в начале сентября. "Какой-то связи с суверенитетом и территориальной целостностью Украины это не имеет. МАГАТЭ выполняет сугубо технический мандат, маршрут движения миссии на ЗАЭС никак не затрагивает суверенитет Украины", - цитирует Ульянова "Интерфакс-Украина".
Оккупанты требование демилитаризации ЗАЭС отвергают. Они заявляли, что ВСУ якобы планировали "инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС" в дни визита Гутерриша в Украину. "Конечной целью провокации является создание зоны отчуждения до 30 километров, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение вооруженных сил России в ядерном терроризме", - заявили в Минобороны РФ. Москва обвиняет ВСУ в обстрелах станции и угрожает полной остановкой ЗАЭС.