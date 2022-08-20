УКР
1 244 14

З місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС може розпочатися відновлення безпеки на станції, - Зеленський

заес

На думку президента України Володимира Зеленського, з місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС може розпочатися відновлення безпеки на станції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"З цієї місії може розпочатися відновлення повної безпеки на ЗАЕС та в Енергодарі. І я вдячний усім, хто приєднався до цієї роботи та ініціативи", - сказав він.

При цьому президент попередив, якщо російський "шантаж радіацією продовжиться, то це літо може увійти в історію різних європейських країн як одне з найбільш трагічних за весь час".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія демонструє повну зневагу до безпеки українських ядерних об’єктів, - Пентагон

Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.

Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Путін збрехав Макрону щодо "системних обстрілів" ЗАЕС українськими військовими, - Maxar Technologies. ФОТО

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

+4
***** так просто об'єкт шантажу терористичним актом не віддасть.
Благі наміри ...
показати весь коментар
20.08.2022 14:37 Відповісти
+2
Чем может думать человек, когда он не учился, заместо точго, чтоб на парах сидеть в институте он колесил по РФ с КВЭНом? Мы что не понимаем, как достался спецшутнику диплом? И вот из таких грамотеев, поколений по всей стране с купленными дипломами, маемо то, що маемо. Себя вините в первую очередь,знания у деток должны были быть,а не бумажка об окончания ВУза ,чтобы родственникам и соседям хвастать.
показати весь коментар
20.08.2022 14:39 Відповісти
+2
А які думки можуть бути у президента.? Як плигати на сцені , або шось
інше ,щоб задовольнити публіку в залі.
показати весь коментар
20.08.2022 14:54 Відповісти
У свій час місія сліпих прокацапських спостерігачів від АБиСиЄ теж розглядалась як спосіб досягнення миру і безпеки в Лугандонії. Було вже вічне "ні миру, ні війни"-АТО, перейменоване в ООС тодішнім Верховним політичним імпотентом. Теперішній Верховний не лише нічого не може, так він ще й тупий, як пробка.
показати весь коментар
20.08.2022 15:27 Відповісти
якшо місія МАГАТЕ буде регулярно міняти памперси
показати весь коментар
20.08.2022 15:28 Відповісти
Шо ***** , еще не наигрались с ****** , магате шмагате . Весь Мир должен этого ******** поставить раком , пока он не выведет орков со станции . Даже в Совке не догадались хранить БК на Чернобыльской станции . Мир сошел с ума , Невзоров наверное прав , эта цивилизация не достойна будущего . Лицемерие политиков просто зашкаливает , сумасшедшая Гретта заставляет всех стоять на ушах . А бомбы в зале АЭС , это норма . Народ да вы просто ****** Или может быть все нормально и это только у меня паранойя .
показати весь коментар
20.08.2022 15:34 Відповісти
Крнечто не отдаст . Тут надо чтобы все политики Запада выдвинули ему ультиматум , или в течении 24-х часов , они отзывают всех орков и вывозят со стации все взрывоопасные вещества , персонал возвращается к нормальному режиму работы . Либо наносится превентивный удар с целью освобождения станции от орков
показати весь коментар
20.08.2022 15:44 Відповісти
"Боже, яке кончене!"
показати весь коментар
20.08.2022 16:20 Відповісти
https://graniru.org/Politics/World/Europe/Ukraine/m.285789.html Эмманюэль Макрон ******* согласовали условия визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС , https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2022/08/19/entretien-telephonique-avec-le-president-de-la-federation-de-russie-m-vladimir-poutine-2 сообщает пресс-служба Елисейского дворца. Последний согласился, чтобы визит инспекторов МАГАТЭ состоялся в кратчайшие сроки согласно плану, одобренному Украиной и ООН: делегация прибудет на ЗАЭС через территорию, контролируемую украинскими властями. Уважение украинского суверенитета - "абсолютно необходимое, легитимное и обязательное" условие визита, подчеркивают в пресс-службе французского президента. "Не может быть и речи о том, чтобы, признав российскую оккупацию ряда украинских территорий свершившимся фактом, международное сообщество или МАГАТЭ придали хоть малейшую форму легитимности этой оккупации, отправившись (на ЗАЭС. - Ред.) через Россию", - сказал газете Le Monde один из советников Макрона. Конкретную дату визита в Париже не назвали, отметив, что предварительно должна быть достигнута договоренность о временном прекращении огня в зоне, прилегающей к ЗАЭС.
В коммюнике кремлевской пресс-службы сказано лишь, что "президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку" и что "с российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие". В тот же день постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС мог бы состояться в начале сентября. "Какой-то связи с суверенитетом и территориальной целостностью Украины это не имеет. МАГАТЭ выполняет сугубо технический мандат, маршрут движения миссии на ЗАЭС никак не затрагивает суверенитет Украины", - цитирует Ульянова "Интерфакс-Украина".
Оккупанты требование демилитаризации ЗАЭС отвергают. Они заявляли, что ВСУ якобы планировали "инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС" в дни визита Гутерриша в Украину. "Конечной целью провокации является создание зоны отчуждения до 30 километров, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение вооруженных сил России в ядерном терроризме", - заявили в Минобороны РФ. Москва обвиняет ВСУ в обстрелах станции и угрожает полной остановкой ЗАЭС.
показати весь коментар
20.08.2022 16:24 Відповісти
Терористи захопили АЕС і МАГАТЕ вирішує чи безпечно працює АЕС? ситуація може змінитися кожної хвилини. Просто треба повернути АЕС під контроль України
показати весь коментар
20.08.2022 17:32 Відповісти
 
 