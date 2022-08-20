З місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС може розпочатися відновлення безпеки на станції, - Зеленський
На думку президента України Володимира Зеленського, з місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС може розпочатися відновлення безпеки на станції.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
"З цієї місії може розпочатися відновлення повної безпеки на ЗАЕС та в Енергодарі. І я вдячний усім, хто приєднався до цієї роботи та ініціативи", - сказав він.
При цьому президент попередив, якщо російський "шантаж радіацією продовжиться, то це літо може увійти в історію різних європейських країн як одне з найбільш трагічних за весь час".
Нагадаємо, Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ від 4 березня.
Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо. З персоналом зв'язок є цілодобово. Водночас окупанти повністю контролюють безпеку на ЗАЕС: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними. Зокрема, співробітників позбавили доступу до укриття.
Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.
8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.
11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.
Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.
Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.
В коммюнике кремлевской пресс-службы сказано лишь, что "президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку" и что "с российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие". В тот же день постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС мог бы состояться в начале сентября. "Какой-то связи с суверенитетом и территориальной целостностью Украины это не имеет. МАГАТЭ выполняет сугубо технический мандат, маршрут движения миссии на ЗАЭС никак не затрагивает суверенитет Украины", - цитирует Ульянова "Интерфакс-Украина".
Оккупанты требование демилитаризации ЗАЭС отвергают. Они заявляли, что ВСУ якобы планировали "инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС" в дни визита Гутерриша в Украину. "Конечной целью провокации является создание зоны отчуждения до 30 километров, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение вооруженных сил России в ядерном терроризме", - заявили в Минобороны РФ. Москва обвиняет ВСУ в обстрелах станции и угрожает полной остановкой ЗАЭС.