Високоточні снаряди Excalibur та Smart ЗСУ знищили російський радар артрозвідки "Зоопарк-1". ВIДЕО
Високоточні снаряди Excalibur та Smart допомоги Збройним силам України знищити російський радар артрозвідки "Зоопарк-1"
Про це пише у фейсбуці Андрій Шор, інформує Цензор.НЕТ.
"155 мм снаряд Excalibur із GPS наведенням із повітряним підривом знищує російський контрбатарейний радар "Зоопарк-1", який так і не побачив, що до нього летить", - цитує він закордонних спеціалістів, зокрема Томаса Тейнера (Thomas C. Theiner).
За його словами, всього у залпі:
• 1-й Екскалібур із повітряним підривом
• 2-й перший суббоєприпас SMArt
• Стандартні снаряди з 3-го по 5-й з миттєвим підривом
• 6-й другий суббоєприпас SMArt.
"Усього було випущено п'ять снарядів. Майже одночасне застосування говорить про роботу PzH 2000", - додає він.
Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов писав, що ЗСУ почали використовувати німецькі самонавідні снаряди SMArt для знищення бронетехніки рашистів.
"1 липня Збройні сили України оприлюднили відео, що демонструє, за даними джерел, перше у світі успішне бойове застосування на Донбасі самонавідних снарядів SMArt, виробництва німецької компанії GIWS mbh. На відео видно вибух снаряда над бойовою машиною, і її ураження", - пише Бутусов.
Журналіст розповів, як працює ця зброя:
"Снаряд SMArt калібру 155 мм вистрілюється по координатах бронетехніки противника і далі все робить сам. На певній висоті над ціллю снаряд вибухає, і відстрілює два бойових суббоєприпаса на парашутах, які мають власні мікрорадари та інфрачервоні сенсори для пошуку бронетехніки. Після ідентифікації цілі по ній відстрілюється ударний гіперзвуковий елемент, який вражає бойову машину зверху. Швидкість така, що навіть якщо Росія почне ставити на танки свою систему активного захисту "Арена-М", їхні характеристики не дозволяють перехопити атаку"
За даними джерел Цензор.НЕТ, під час обстрілу 1 липня двома снарядами було знищено дві одиниці техніки ЗС РФ. Ймовірно, одна з них, яка знищена вибухом, була ЗРПК "Панцир" або танк. 2 липня німецькими снарядами SMArt ЗСУ накрили колону ЗС РФ - пошкоджено або знищено до 8 одиниць бойової техніки російсько-фашистських військ.
"ЗСУ поступово насичується надсучасною західною зброєю, яка починає створювати українським воїнам перевагу, та дозволяє вести безконтактну війну з ворогом", - зазначає Бутусов. На його думку, після розгортання широкомасштабного виробництва за програмами підтримки України від НАТО, ЗСУ отримають велику технологічну перевагу над окупантами.
"Під таку зброю варто змінювати і підготовку і тактику наземних військ, набагато обережніше застосовувати людей, і передусім піхоту на передовій", - наголосив головред Цензор.НЕТ.
фігасє...кацапи мають гордитися якими складними штуковинами їх жмурять!
А сегодня ночью они уже были использованы.
Как видим, американцы дают даже быстрее чем обещают.
Щось мені не віриться, що хтось взагалі в змозі так синхронізувати "приліт" снаряда SMARt та ракети M30A2.
Ні, це таки Ескалібур. В них настільки крута система наведення та управління, що на останній ділянці польоту, коли він визначає конкретну ціль - в нього траєкторія вже дуже далека від балістичної. А розмір снаряда там - по пояс великому чоловіку. І в русі, та ще й на не дуже якісному записі - здається, що ракета. Але насправді - ракети M30 діметром 227 мм та довжиною десь в районі 2+ метри. На такому відео там риска була б довжиною з той Зоопарк.
"Усього було випущено п'ять снарядів "
Тому - снарядів П'ЯТЬ, а вибухів на відео - ШІСТЬ. Причому чітко видно, що 2 з вибухів - це специфічне спрацьовування двох суб-*********** снаряда SMARt.
Мокшанський зоопарк з секцією членистоногих.
Саме тому ми і не бачили вистрибуючих з Зоопарку тварин свинокацапського вигляду.
но 5 високоточних і дуже дорогих снарядів по моєму перебор
Навіть ,якщо і хтось відійшов в лісосмугу "на горшок", то так з голой жопой і залишився .......так і покладуть в ПАКЕТ!!!
БРАВО ЗСУ!!!
в цьому самому тексті сказано, що це все було 1-го липня. з тих пір вже пройшло півтора місяці, наші там батальонами гинуть, а цих чудо-екскалібурів і не бачив ніхто.
а вообще, всегда приятно смотреть как ****** орков-оккупантов.
Это всё, что надо знать о вооружении Мордора.
Ещё одно такое видео, и снотворные мне больше не нужны, буду спать, как ребёнок, и улыбаться во сне.
Взрывы, конечно,красивые, вот только если присмотреться - то на машине слева антенна как стояла, так и остаётся стоять после всех взрывово.
Это как?
Этот зоопарк с антенной уже могильный памятник самому себе.
Толку от него как и от черпания водой дуршлагом.
И его обслуга стопудов если и не разлетелась ошметками по всем подлескам то уж точно не скоро встанет на ноги. Если вообще встанет.
Краще не бачити.
Вопрос - как стоит? Как прежде? Или как дуршлаг? Толку от этого зоопарка после такого, как и от черпания водой дуршлагом. Даже не залатать и не отремонтировать.
И обслуги того железа совершенно не позавидуешь. Она то уж точно в лохмотья и ошметки которые разлетелись по всем подлескам.
залишилось після екскаватора --
он был ещё вчера..."©
слава ЗСУ!
слава Україні!