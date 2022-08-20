УКР
Високоточні снаряди Excalibur та Smart ЗСУ знищили російський радар артрозвідки "Зоопарк-1". ВIДЕО

Високоточні снаряди Excalibur та Smart допомоги Збройним силам України знищити російський радар артрозвідки "Зоопарк-1"

Про це пише у фейсбуці Андрій Шор, інформує Цензор.НЕТ.

"155 мм снаряд Excalibur із GPS наведенням із повітряним підривом знищує російський контрбатарейний радар "Зоопарк-1", який так і не побачив, що до нього летить", - цитує він закордонних спеціалістів, зокрема Томаса Тейнера (Thomas C. Theiner).

За його словами, всього у залпі:

• 1-й Екскалібур із повітряним підривом

• 2-й перший суббоєприпас SMArt

• Стандартні снаряди з 3-го по 5-й з миттєвим підривом

• 6-й другий суббоєприпас SMArt.

"Усього було випущено п'ять снарядів. Майже одночасне застосування говорить про роботу PzH 2000", - додає він.

Читайте також: Українські захисники знищили ворожий радіолокаційний комплекс та 4 одиниці техніки рашистів , - ГУР МО. ВIДЕО

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов писав, що ЗСУ почали використовувати німецькі самонавідні снаряди SMArt для знищення бронетехніки рашистів.

"1 липня Збройні сили України оприлюднили відео, що демонструє, за даними джерел, перше у світі успішне бойове застосування на Донбасі самонавідних снарядів SMArt, виробництва німецької компанії GIWS mbh. На відео видно вибух снаряда над бойовою машиною, і її ураження", - пише Бутусов.

Журналіст розповів, як працює ця зброя:

"Снаряд SMArt калібру 155 мм вистрілюється по координатах бронетехніки противника і далі все робить сам. На певній висоті над ціллю снаряд вибухає, і відстрілює два бойових суббоєприпаса на парашутах, які мають власні мікрорадари та інфрачервоні сенсори для пошуку бронетехніки. Після ідентифікації цілі по ній відстрілюється ударний гіперзвуковий елемент, який вражає бойову машину зверху. Швидкість така, що навіть якщо Росія почне ставити на танки свою систему активного захисту "Арена-М", їхні характеристики не дозволяють перехопити атаку"

За даними джерел Цензор.НЕТ, під час обстрілу 1 липня двома снарядами було знищено дві одиниці техніки ЗС РФ. Ймовірно, одна з них, яка знищена вибухом, була ЗРПК "Панцир" або танк. 2 липня німецькими снарядами SMArt ЗСУ накрили колону ЗС РФ - пошкоджено або знищено до 8 одиниць бойової техніки російсько-фашистських військ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 16 червня ЗСУ знищили щонайменше 8 складів боєприпасів ЗС РФ на Донбасі, - Бутусов

"ЗСУ поступово насичується надсучасною західною зброєю, яка починає створювати українським воїнам перевагу, та дозволяє вести безконтактну війну з ворогом", - зазначає Бутусов. На його думку, після розгортання широкомасштабного виробництва за програмами підтримки України від НАТО, ЗСУ отримають велику технологічну перевагу над окупантами.

"Під таку зброю варто змінювати і підготовку і тактику наземних військ, набагато обережніше застосовувати людей, і передусім піхоту на передовій", - наголосив головред Цензор.НЕТ.

армія рф ліквідація розвідка знищення Бутусов Юрій
Гарна робота-всім виконавцям респектище.Не зупиняйтесь...
20.08.2022 14:37 Відповісти
"Зоопарк 1" в составе экипажа: бурят, тувинец, калмык и кацап
20.08.2022 15:15 Відповісти
ппц..психлікарня випускає зоопарки
20.08.2022 14:37 Відповісти
На певній висоті над ціллю снаряд вибухає, і відстрілює два бойових ************* на парашутах, які мають власні мікрорадари та інфрачервоні сенсори для пошуку бронетехніки. Після ідентифікації цілі по ній відстрілюється ударний гіперзвуковий елемент, який вражає бойову машину зверху
============
фігасє...кацапи мають гордитися якими складними штуковинами їх жмурять!
20.08.2022 20:36 Відповісти
ну логично же, зоопарк чтоб контролировать своих животных...
21.08.2022 13:42 Відповісти
Гарна робота-всім виконавцям респектище.Не зупиняйтесь...
20.08.2022 14:37 Відповісти
Яка краса!
20.08.2022 14:56 Відповісти
замечу, что о передаче Эскалибуров Украине в США заявили ВЧЕРА ВЕЧЕРОМ.
А сегодня ночью они уже были использованы.
Как видим, американцы дают даже быстрее чем обещают.
21.08.2022 19:38 Відповісти
Просто из соображений безопасности о передаче того или иного вооружения сообщается только тогда, когда оно уже в боевых порядках ВСУ. Так, если мы видим видио, как в Аризоне грузится самолет ракетами Химарс, то значит эти ракеты уже наводятся на очередной склад на бамбасе или в Херсонской области.
21.08.2022 20:16 Відповісти
по размеру єто не артиллерийский снаряд, а скорее М30 или М31

20.08.2022 14:37 Відповісти
ДУЖЕ вже крута синхронізація. Те, що SMARt-и на відео - це точно, бо дуже вже характерно спрацьовують (пуух на висоті пари десятків метрів і одразу вогняний шлейф тонкий у напряму цілі - гіперзвуковий двигун спрацьовує).

Щось мені не віриться, що хтось взагалі в змозі так синхронізувати "приліт" снаряда SMARt та ракети M30A2.

Ні, це таки Ескалібур. В них настільки крута система наведення та управління, що на останній ділянці польоту, коли він визначає конкретну ціль - в нього траєкторія вже дуже далека від балістичної. А розмір снаряда там - по пояс великому чоловіку. І в русі, та ще й на не дуже якісному записі - здається, що ракета. Але насправді - ракети M30 діметром 227 мм та довжиною десь в районі 2+ метри. На такому відео там риска була б довжиною з той Зоопарк.
20.08.2022 23:00 Відповісти
6-й другий ************ SMArt.

"Усього було випущено п'ять снарядів "
---
20.08.2022 14:41 Відповісти
Ну і, рахувати не вмієш? Випещео 5 снарядів, було 6 вибохів, бо один снаряд це Smart, який в повітрі ділиться на два шт.
20.08.2022 14:45 Відповісти
Тобі ж людською мовою написали: снаряд SMARt в повітрі розділяється на ДВІ частини (суб-**********), які спускаються на ПАРАШУТАХ, вишукуючи ціль. І коли ціль знаходять - ці суб-********** вмикають ракетний двигун і луплять. Тому ОДНИМ снарядом можна вразити ДВІ цілі.

Тому - снарядів П'ЯТЬ, а вибухів на відео - ШІСТЬ. Причому чітко видно, що 2 з вибухів - це специфічне спрацьовування двох суб-*********** снаряда SMARt.
20.08.2022 23:05 Відповісти
перерахуй, шостий в кустах, мабуть там їх схованка була, або бліндаж
20.08.2022 14:45 Відповісти
6 вибухів натякає на те, що це був пакетний залп із HIMARS, а не смарт-снаряди
20.08.2022 15:24 Відповісти
Дуже специфічне спрацьовування 2 та 6. Так спрацьовують SMARt-и. У хаймарсів такої БЧ просто немає. Вони оснащені або осколково-фугасною БЧ, або кассетна БЧ (і щодо останнього ніхто не підтвердив, що Україні передали, бо, наприклад, в США це під забороною вже 15 років).
20.08.2022 23:08 Відповісти
Спір про ттд не дуже актуальний -найважніший результат, а він на всі сто...якось так
21.08.2022 20:21 Відповісти
в зоопарку сьогодні свято- звірей повипускали!
20.08.2022 14:41 Відповісти
Наші котики, бережи вас Господь
Мокшанський зоопарк з секцією членистоногих.
20.08.2022 14:41 Відповісти
Мокшанський зоопарк розлетівся на всі сторони і це , чесно , душу гріє
20.08.2022 14:47 Відповісти
Враховуючи, що "Зоопарк" - це контрбатарейна РЛС, то хлопці знали, по чому лупити в першу чергу. Але правда в тому, що Зоопарк-1 "бачить" вильоти снарядів лише на 22 км (по паспорту) і ще менше у реальності. А PzH 2000 снарядами SMArt пуляє з 27 км. Тобто ця РЛС навіть не побачила, звідки по ній пульнули. І, з високою вірогідністю, навіть не бачила, що в неї летить. Бо коли снаряд вже "піднявся" по траекторії - то його проекція (і ФАР там, чи не ФАР) для РЛС - це 20х20 см. Ну немає в рашки радарів, які таке здатні "піймати" та обробити.

Саме тому ми і не бачили вистрибуючих з Зоопарку тварин свинокацапського вигляду.
20.08.2022 23:31 Відповісти
кацапи осліпли на тому участку... очі передастам вибили.
20.08.2022 14:50 Відповісти
Не жирно для зоопарка использовать столько современных снарядов, когда на него спокойно мог сбросить бимбу дрон который все ето представление снимал
20.08.2022 14:51 Відповісти
ну може тренировались...
20.08.2022 15:21 Відповісти
Только один - первый, Остальные - обычные, а дрон не для съемок, он корректировал\передавал координаты.
20.08.2022 15:29 Відповісти
Эскалібур?
20.08.2022 14:53 Відповісти
Гарно,професійно!
20.08.2022 15:00 Відповісти
Горить,палає техніка ворожа, рідна Україна переможе! (с)
20.08.2022 15:01 Відповісти
нет видео. где оно?
20.08.2022 15:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=P3tGgVhvTZM&ab_channel=UR3QQC
20.08.2022 15:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=P3tGgVhvTZM https://www.youtube.com/watch?v=P3tGgVhvTZM


Натискайте "вирізати". Посилання буде активним.
20.08.2022 16:09 Відповісти
Черга уже утворилася на возики москалів лада-калина, а тут ще прибуло..
20.08.2022 15:03 Відповісти
Там прямо біля "Зоопарк-1" якраз ходив окупант, уявляю як він здивувався на мілісекунду!)) Можна дивитись разів 10 на таку красу!
20.08.2022 15:05 Відповісти
не всиг він здивуватися - сигнал від ока до мозку за такий час не доходить
20.08.2022 15:25 Відповісти
Обiсратися встиг,а здивуватися нi? Чи то вiн вже в польоi....
20.08.2022 17:28 Відповісти
А де ж там мозок ?
21.08.2022 08:55 Відповісти
It's funny that russkies are hiding their truck behind the trees - just like little kittens when they hide their eyes behind something and think no-one can see them. Looks like ******* have more intellect than these "soldats".
20.08.2022 15:07 Відповісти
гарна робота, АналоГовнєти лише на металобрухт годяться
20.08.2022 15:16 Відповісти
*****, я тоже так хочу , дайте пострелять
20.08.2022 15:16 Відповісти
я не сильно розбираюся в воєнному іскустві
но 5 високоточних і дуже дорогих снарядів по моєму перебор
20.08.2022 15:18 Відповісти
Думаю - только один. Первый. Или М30 с РГСН или снаряд М982. Все последующее действо - обычные снаряды, огонь которых корректировался с БПЛА.
20.08.2022 15:26 Відповісти
так перший тільки і поцілив...і то антена встояла
20.08.2022 18:30 Відповісти
Це просто цукерка...
""
20.08.2022 15:30 Відповісти
Неплохая бавовна однако)))
20.08.2022 15:51 Відповісти
Как перестать это смотреть? И репчик топчик
20.08.2022 16:08 Відповісти
Дарма, що тільки один зоопарк, а було би добре увесь знищити, і це якраз той випадок коли тварин зовсім не шкода, тому що там одні хижаки.
20.08.2022 16:33 Відповісти
Это в обычных зоопарках простые звери находятся, а в "Зоопарк-1" сидели скоты.
20.08.2022 17:11 Відповісти
"Робота"----- СУПЕР!!!!!
Навіть ,якщо і хтось відійшов в лісосмугу "на горшок", то так з голой жопой і залишився .......так і покладуть в ПАКЕТ!!!
БРАВО ЗСУ!!!
20.08.2022 16:40 Відповісти
наші теж переказують, що кожен день над ними літає безкарно рашистський літак, а вжарити по ньому нічим.
в цьому самому тексті сказано, що це все було 1-го липня. з тих пір вже пройшло півтора місяці, наші там батальонами гинуть, а цих чудо-екскалібурів і не бачив ніхто.
20.08.2022 16:58 Відповісти
Зоопарк *****
20.08.2022 17:13 Відповісти
Красиво! Душевно!
20.08.2022 17:30 Відповісти
вставили мокші ескалібур по саме не можу
20.08.2022 17:33 Відповісти
там в радиусе 200-300м что то живое осталось? по моему есть некоторый перерасход боеприпасов. 2х снарядов было бы вполне достаточно.
а вообще, всегда приятно смотреть как ****** орков-оккупантов.
20.08.2022 17:34 Відповісти
з почином!
20.08.2022 18:28 Відповісти
Это уже не чинится!
20.08.2022 20:38 Відповісти
Це дуже гарний страйк! Навіть враховуючи сумарну вартість такого смарт-екскалібурного "залпу" - знищення того довбаного "зоопарку" цілком її виправдовує!👌 Бо то все одно шо виколоти срані "очі" їх падлючої арти!
20.08.2022 19:48 Відповісти
Все неймовірно гарно, окрім бездолугої озвучки.
20.08.2022 22:25 Відповісти
"Контрбатарейный радар "Зоопарк-1"
Это всё, что надо знать о вооружении Мордора.
Ещё одно такое видео, и снотворные мне больше не нужны, буду спать, как ребёнок, и улыбаться во сне.
21.08.2022 07:51 Відповісти
Даремно на Шольца гнали.
21.08.2022 10:01 Відповісти
ні, не даремно.
21.08.2022 23:00 Відповісти
Чё-то я не понял!
Взрывы, конечно,красивые, вот только если присмотреться - то на машине слева антенна как стояла, так и остаётся стоять после всех взрывово.
Это как?
21.08.2022 10:19 Відповісти
а вот так.
Этот зоопарк с антенной уже могильный памятник самому себе.
Толку от него как и от черпания водой дуршлагом.
И его обслуга стопудов если и не разлетелась ошметками по всем подлескам то уж точно не скоро встанет на ноги. Если вообще встанет.
21.08.2022 16:44 Відповісти
Ти колись бачив звичайну автівку після підриву осколкового снаряду ?
Краще не бачити.
21.08.2022 16:31 Відповісти
Стоять то стоит. Пусть себе стоит.
Вопрос - как стоит? Как прежде? Или как дуршлаг? Толку от этого зоопарка после такого, как и от черпания водой дуршлагом. Даже не залатать и не отремонтировать.
И обслуги того железа совершенно не позавидуешь. Она то уж точно в лохмотья и ошметки которые разлетелись по всем подлескам.
21.08.2022 16:40 Відповісти
На виході маємо 😆

21.08.2022 16:30 Відповісти
Оце була чи то Леу Ланос, чи Опел, зараз хто знає, у Харкові на Основі, далі все що
залишилось після екскаватора --


21.08.2022 16:44 Відповісти
"куда уехал цирк?
он был ещё вчера..."©
слава ЗСУ!
слава Україні!
21.08.2022 22:58 Відповісти
 
 