Високоточні снаряди Excalibur та Smart ЗСУ знищили російський радар артрозвідки "Зоопарк-1". ВIДЕО

Високоточні снаряди Excalibur та Smart допомоги Збройним силам України знищити російський радар артрозвідки "Зоопарк-1"

Про це пише у фейсбуці Андрій Шор, інформує Цензор.НЕТ.

"155 мм снаряд Excalibur із GPS наведенням із повітряним підривом знищує російський контрбатарейний радар "Зоопарк-1", який так і не побачив, що до нього летить", - цитує він закордонних спеціалістів, зокрема Томаса Тейнера (Thomas C. Theiner).

За його словами, всього у залпі:

• 1-й Екскалібур із повітряним підривом

• 2-й перший суббоєприпас SMArt

• Стандартні снаряди з 3-го по 5-й з миттєвим підривом

• 6-й другий суббоєприпас SMArt.

"Усього було випущено п'ять снарядів. Майже одночасне застосування говорить про роботу PzH 2000", - додає він.

Читайте також: Українські захисники знищили ворожий радіолокаційний комплекс та 4 одиниці техніки рашистів , - ГУР МО. ВIДЕО

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов писав, що ЗСУ почали використовувати німецькі самонавідні снаряди SMArt для знищення бронетехніки рашистів.

"1 липня Збройні сили України оприлюднили відео, що демонструє, за даними джерел, перше у світі успішне бойове застосування на Донбасі самонавідних снарядів SMArt, виробництва німецької компанії GIWS mbh. На відео видно вибух снаряда над бойовою машиною, і її ураження", - пише Бутусов.

Журналіст розповів, як працює ця зброя:

"Снаряд SMArt калібру 155 мм вистрілюється по координатах бронетехніки противника і далі все робить сам. На певній висоті над ціллю снаряд вибухає, і відстрілює два бойових суббоєприпаса на парашутах, які мають власні мікрорадари та інфрачервоні сенсори для пошуку бронетехніки. Після ідентифікації цілі по ній відстрілюється ударний гіперзвуковий елемент, який вражає бойову машину зверху. Швидкість така, що навіть якщо Росія почне ставити на танки свою систему активного захисту "Арена-М", їхні характеристики не дозволяють перехопити атаку"

За даними джерел Цензор.НЕТ, під час обстрілу 1 липня двома снарядами було знищено дві одиниці техніки ЗС РФ. Ймовірно, одна з них, яка знищена вибухом, була ЗРПК "Панцир" або танк. 2 липня німецькими снарядами SMArt ЗСУ накрили колону ЗС РФ - пошкоджено або знищено до 8 одиниць бойової техніки російсько-фашистських військ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 16 червня ЗСУ знищили щонайменше 8 складів боєприпасів ЗС РФ на Донбасі, - Бутусов

"ЗСУ поступово насичується надсучасною західною зброєю, яка починає створювати українським воїнам перевагу, та дозволяє вести безконтактну війну з ворогом", - зазначає Бутусов. На його думку, після розгортання широкомасштабного виробництва за програмами підтримки України від НАТО, ЗСУ отримають велику технологічну перевагу над окупантами.

"Під таку зброю варто змінювати і підготовку і тактику наземних військ, набагато обережніше застосовувати людей, і передусім піхоту на передовій", - наголосив головред Цензор.НЕТ.