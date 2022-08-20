УКР
Масові заходи на День Незалежності заборонили у Києві через загрозу ракетно-бомбових ударів

київ

У Києві заборонили проводити масові заходи з 22 до 25 серпня.

Таке рішення ухвалив начальник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Заборонені збори, мітинги та інші заходи, пов’язані з великим скупченням людей.

Рішення ухвалено через можливі загрози ракетно-бомбових ударів під час Дня державного прапора та Дня незалежності України.

Нагадаємо, на Хрещатику у Києві відбувається виставка знищеної російської військової техніки.

День Незалежності відзначають 24 серпня, а День державного прапора - 23 серпня.

День Незалежності (714) Київ (20200) Жирнов Микола (13)
+17
Святкуватимемо після перемоги над кацапською нечистю.
20.08.2022 15:09 Відповісти
+11
Ну там хоть можешь фильтровать. Я лично его никогда не слушала. Тошнит и от его рожи и от голоса...тьфу. Молчу уже про вранье и манию величия.
20.08.2022 15:12 Відповісти
+10
Ну классно! Не будем видеть двуличную морду боневтика и слушать его лицемерное гундосенье.
20.08.2022 15:08 Відповісти
Ну классно! Не будем видеть двуличную морду боневтика и слушать его лицемерное гундосенье.
20.08.2022 15:08 Відповісти
его морда будет во всех зомбоящиках и сми. хотя... он и так там каждый день.
20.08.2022 15:09 Відповісти
Ну там хоть можешь фильтровать. Я лично его никогда не слушала. Тошнит и от его рожи и от голоса...тьфу. Молчу уже про вранье и манию величия.
20.08.2022 15:12 Відповісти
Святкуватимемо після перемоги над кацапською нечистю.
20.08.2022 15:09 Відповісти
Хоть щось розумне від ОПи
20.08.2022 15:09 Відповісти
Удивительно!!!
20.08.2022 15:19 Відповісти
Директору Укрпошти про це нагадайте, бо він 24-го збирається знову шоу влаштовувати біля Головпоштамта з презентацією нової поштової марки і величезними чергами "філателістів".
20.08.2022 15:23 Відповісти
Как ,в этом году Сердючки ,Потапа, КАЗКА , Софии Ротару не будет? Может квартал выступит, хотя и так шутник выступает ежедневно ,всё кончилось даже и веселье?
20.08.2022 15:23 Відповісти
А зачем? 73% и без этого ржут каждый день. Скоро опять будут делать всіх разом.
20.08.2022 15:26 Відповісти
шо, і кривлянь з трусами і сіськами не буде? ай-яй-яй
20.08.2022 16:51 Відповісти
Флаги пусть везде повесят, а то в 2010 году Янек даже флаги в Киеве побоялся вывесить и это после того ,как при Ющенко активно праздновали День Незалежности . Все промолчали, но Майдан стали готовить
20.08.2022 18:16 Відповісти
ви шо, зекоманда всього українського боїться, як чорт ладана. будь-якої української символіки уникає, як тільки може. ненавидить. то в біле всіх нарядить (колір капітуляції), то новорічне привітання без українского прапора запише. то косоворотку нап'ялить.
20.08.2022 18:53 Відповісти
Ой бідняжки столичні, ракетки злякалися! Та краще ви б і не заікалися про ті 'святкування' взагалі!!!! В знак солідарності і розуміння з українцями під щоденними обстрілами Харкова Миколаєва Вознесенська Нікополя Запоріжжя Зеленодольська Сумщини Херсонщини Одещини Донеччини Луганщини і сотен сіл!!!! Мразіни безсовісні зажрані!!!
20.08.2022 19:06 Відповісти
 
 