Масові заходи на День Незалежності заборонили у Києві через загрозу ракетно-бомбових ударів

У Києві заборонили проводити масові заходи з 22 до 25 серпня.

Таке рішення ухвалив начальник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Заборонені збори, мітинги та інші заходи, пов’язані з великим скупченням людей.

Рішення ухвалено через можливі загрози ракетно-бомбових ударів під час Дня державного прапора та Дня незалежності України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін затвердив план заходів до цьогорічного Дня Незалежності

Нагадаємо, на Хрещатику у Києві відбувається виставка знищеної російської військової техніки.

День Незалежності відзначають 24 серпня, а День державного прапора - 23 серпня.