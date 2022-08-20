Масові заходи на День Незалежності заборонили у Києві через загрозу ракетно-бомбових ударів
У Києві заборонили проводити масові заходи з 22 до 25 серпня.
Таке рішення ухвалив начальник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Заборонені збори, мітинги та інші заходи, пов’язані з великим скупченням людей.
Рішення ухвалено через можливі загрози ракетно-бомбових ударів під час Дня державного прапора та Дня незалежності України.
Нагадаємо, на Хрещатику у Києві відбувається виставка знищеної російської військової техніки.
День Незалежності відзначають 24 серпня, а День державного прапора - 23 серпня.
Ivan Ivanov #432727
20.08.2022 15:09
Olga A #374484
20.08.2022 15:12
Olga A #374484
20.08.2022 15:08
Olga A #374484
20.08.2022 15:08
sledaknm #519745
20.08.2022 15:09
Olga A #374484
20.08.2022 15:12
Ivan Ivanov #432727
20.08.2022 15:09
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
20.08.2022 15:09
Temp Tempo
20.08.2022 15:19
Олександр Деркач #492741
20.08.2022 15:23
Добрый ЭХ
20.08.2022 15:23
Olga A #374484
20.08.2022 15:26
✘
Claudia Smith
20.08.2022 16:51
Sophia-Maria Duglass
20.08.2022 18:16
Claudia Smith
20.08.2022 18:53
Чиста Пречиста
20.08.2022 19:06
