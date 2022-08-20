УКР
З Румунії вислали працівника російського посольства у Бухаресті, у Росії пообіцяли надати "адекватну відповідь"

З Румунії вислали російського працівника посольства в Бухаресті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що вислання російського працівника посольства було безпідставним.

"Днями "persona non grata" оголошено ще одного співробітника нашого посольства в Бухаресті - як завжди безпідставно, під надуманими приводами… Зрозуміло, адекватно відповімо на румунський демарш, про вжиті заходи проінформуємо додатково", - наголосила Захарова.

Читайте також: Румунія готова допомогти постраждалим від ракетних ударів РФ по Одещині, - глава МЗС Ауреску

19 серпня одного зі співробітників посольства РФ в Бухаресті оголосили персоною нон грата на території Румунії. За даними МЗС Румунії, "рішення прийнято з огляду на несумісність діяльності зазначеного представника з положеннями Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року". Працівник виїхав з країни цього тижня.

Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску наголосив, що посольство Росії було проінформовано про вислання їх працівника.

Подавлять румунські сливи, а що "адекватна" кацаповідповідь.
20.08.2022 15:59 Відповісти
Руминам респект 👍🏼👍🏼👍🏼‼️

Трояска Романія маре ❤️❤️❤️
20.08.2022 19:33 Відповісти
 
 