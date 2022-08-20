МЗС закликало Австрію вислати дипломата РФ Ульянова за заклик ліквідувати українців: "Не можна терпіти цю мову геноциду"
МЗС України закликало Австрію вислати постійного представника РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайла Улянова за твіт "Немає пощади українцям".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
"Посол Росії Михайло Ульянов закликає до ліквідації української нації. Не можна терпіти цю мову геноциду. Ми закликаємо всю дипломатичну спільноту Відня бойкотувати Улянова, а країну-господарюю, Австрію - оголосити його персона нон грата", - йдеться у повідомленні Ніколенка.
Нагадаємо, постійний представник РФ у Відні Михайло Ульянов написав: "Немає пощади українському населенню!". Таким чином Ульянов прокоментував твіт президента України Володимира Зеленського із подякою американським партнерам за військову допомогу. Пізніше він видалив допис і спробував виправдатися. Тепер дипломат твердить, що мав на увазі, нібито США не мають пощади до українців.
а терористи і жорстокі вбивці 😡
Зробить вигляд, що зламали хакери, а довірливи євроліберасти зроблять вигляд, що повірили.
Шариковы ..Сэр...энд Швондеры...
https://youtube.com/shorts/5YqrpkXoZSg?feature=share