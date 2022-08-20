УКР
МЗС закликало Австрію вислати дипломата РФ Ульянова за заклик ліквідувати українців: "Не можна терпіти цю мову геноциду"

ніколенко

МЗС України закликало Австрію вислати постійного представника РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайла Улянова за твіт "Немає пощади українцям".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Посол Росії Михайло Ульянов закликає до ліквідації української нації. Не можна терпіти цю мову геноциду. Ми закликаємо всю дипломатичну спільноту Відня бойкотувати Улянова, а країну-господарюю, Австрію - оголосити його персона нон грата", - йдеться у повідомленні Ніколенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС закликало Deutsche Welle відреагувати на маніпуляції російської редакції

Нагадаємо, постійний представник РФ у Відні Михайло Ульянов написав: "Немає пощади українському населенню!". Таким чином Ульянов прокоментував твіт президента України Володимира Зеленського із подякою американським партнерам за військову допомогу. Пізніше він видалив допис і спробував виправдатися. Тепер дипломат твердить, що мав на увазі, нібито США не мають пощади до українців.

Австрія (1008) МЗС (4286) Ніколенко Олег (365)
Топ коментарі
+11
20.08.2022 16:12 Відповісти
+9
Ппц, сейчас в Европу как беженцы уехали женщины и дети, кацапы ********* до них, рюсьге ****** может только на женщину и кидаться. Закончится война, наши пацаны поедут за границу, ****** представляю как резать кацапов будут за рубежом
20.08.2022 15:40 Відповісти
+6
Пацани з 95-го кварталу не тільки без яєць, а мізків бракує 😠
20.08.2022 15:56 Відповісти
Ппц, сейчас в Европу как беженцы уехали женщины и дети, кацапы ********* до них, рюсьге ****** может только на женщину и кидаться. Закончится война, наши пацаны поедут за границу, ****** представляю как резать кацапов будут за рубежом
20.08.2022 15:40 Відповісти
Там и так много пацанов попряталось от войны... но без яиц.
20.08.2022 15:45 Відповісти
Пацани з 95-го кварталу не тільки без яєць, а мізків бракує 😠
20.08.2022 15:56 Відповісти
https://****.gov.ua/storage/app/public/uploads/2021-04-01/11/oAD1617266653fPk.jpeg https://****.gov.ua/storage/app/public/uploads/2021-04-01/11/oAD1617266653fPk.jpeg

20.08.2022 15:52 Відповісти
Так було колись ...😞
20.08.2022 16:00 Відповісти
Вінне написав «українцям». він написав як саме фашист «населенню України».
20.08.2022 15:52 Відповісти
цей "дипломат" (з дозволу так би мовити) - представник касапів в ОБСЄ. Можливо, навіть один із керівників ОБСЄ. Так що тут ще претензії до ОБСЄ...
20.08.2022 15:54 Відповісти
Із ОБСЄ потрібно теж гнати цю кацапську наволоч , так як це не люди ,
а терористи і жорстокі вбивці 😡
20.08.2022 15:58 Відповісти
Что в путина на уме, то в его подчиненных на языке.
20.08.2022 16:06 Відповісти
Тези, що хороший кацап, це дохлий, ніхто не скасовував. Наше завдання зробити якомога більше таких хороших кацапів.
20.08.2022 16:07 Відповісти
Каждый зачморыш, считает себя вершителем судьбы народов. По лицу видно, что это мамина пися.
20.08.2022 16:07 Відповісти
20.08.2022 16:12 Відповісти
Нажаль нікого не вишлють бо він одразу видалив пост (вочевидь протверезівши).
Зробить вигляд, що зламали хакери, а довірливи євроліберасти зроблять вигляд, що повірили.
20.08.2022 16:20 Відповісти
Якщо він вже виправдовується, то це точно він написав. Та й про хакерів його тупа макитра не додумається, це занадто високі матерії для такого одноклітинного организма.
20.08.2022 17:29 Відповісти
Господи боже убережи народ України, вони вже навіть не приховують шо їх мета це повне знищення української нації
20.08.2022 16:34 Відповісти
Народ Украіни вистоїть в цій нелегкій боротьбі з рашинським фашизмом , а от кацапам , протягом всього його паскудного життя , буде непереливки , тобто не до жартів 😠
20.08.2022 16:39 Відповісти
Уже нужно было выслать. Но это же Австрия, они как немцы будут месяц думать сколько это будет стоить. Вообще урода повесить мало...
20.08.2022 16:48 Відповісти
Закликаю наших в австрії зловити і провести бесіду з козлом. Навіть до його повного непритомніння.
20.08.2022 16:48 Відповісти
Дипломатов на рабZee давно нет..одни крысы...убийцы ...и не воры путлерской банды... занимающиеся шантажом во всем Мире...причем по любому поводу....
Шариковы ..Сэр...энд Швондеры...
20.08.2022 16:49 Відповісти
Азіопа Раша-це країна загальної звірячої ненависті усіх до усього. Там старі ненавидять молодих, а молоді-стариків: там хворі ненавидять здорових, а здорові-хворих, там дурні ненавидять "розумних" ( якщо ще такі там залишилися), а розумні-дурнів, там біле "насєлєніе" ненавидять "чурок", "узкоглазих", ар, "чучмєков" та інших "камчєдалов", а ті , в свою чергу, відповідають їм навзаєм. Там насєленіє півночі ненавидить менканців півдня, там лодирі і п'яниці ненавидять людей працьовитих тощо. Так чого вже очікувати нам від насєленія цієї убогої Азіопи? Так, так-тільки щирої звірячої неприкритої ненавівисті та цілком зрозумілого бажання нас знищити.
20.08.2022 16:50 Відповісти
В еритреї на всіх російських виродків місць не вистачить
20.08.2022 17:10 Відповісти
Ще приходять на думку міркування Дона Корлєоне, який на запитання чи можна пробачати ворогів своїх, резонно відповідав, що пробачення-це прерогатива Господа Бога, а наше завдання- це прискоририти їх сустріч, як тільки можливо....
20.08.2022 17:11 Відповісти
Австрія? Облизали Гітлера - оближуть і Ульянова.
20.08.2022 17:13 Відповісти
https://detector.media/infospace/article/201723/2022-08-09-rosiyska-propaganda-v-avstrii-yak-kerivnytstvu-avstriyskoi-politsii-rozpovidaly-shcho-ukrainy-ne-isnuvalo/ https://detector.media/infospace/article/201723/2022-08-09-rosiyska-propaganda-v-avstrii-yak-kerivnytstvu-avstriyskoi-politsii-rozpovidaly-shcho-ukrainy-ne-isnuvalo/

20.08.2022 17:17 Відповісти
Карма настигла россиянку в Австрии

https://youtube.com/shorts/5YqrpkXoZSg?feature=share
20.08.2022 17:42 Відповісти
Я не понимая почему на сайте мида об этом заявлении ничего нет. https://mfa.gov.ua/ И все делается через частный сайт с названием фейсбук? Этот дядя точно знает как делаются заявления на уровне государств?
20.08.2022 17:54 Відповісти
20.08.2022 21:26 Відповісти
неисправим,пристрелите иди отправьте на обмен падлу ***********
20.08.2022 21:34 Відповісти
Ага, так вони і вишлють! Це ж їхні ліпші корєши!
20.08.2022 22:03 Відповісти
 
 