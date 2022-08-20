Окупанти завозять на Херсонщину чиновників з РФ - колаборантів вже не вистачає, - ОВА

У тимчасово окуповану Херсонську область почали завозити чиновників із Росії через брак "кадрів" на "керівні посади".

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Через брак кадрів на так звані "керівні посади" в окупаційній владі, почали завозити посадовців з росії. На інші посади, директори шкіл, старости, керівники підприємств тощо, беруть будь-кого з охочих. Ці люди не мають ні досвіду роботи, ні навіть профільної освіти", - написав він.

Янушевич також додав, що окупанти тиснуть на підприємців, щоб вони "переоформили документи у новій податковій". Тим, хто відмовляється це робити, загрожують забрати чи закрити бізнес.

