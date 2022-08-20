УКР
Новини Окуповані території
Окупанти завозять на Херсонщину чиновників з РФ - колаборантів вже не вистачає, - ОВА

херсон

У тимчасово окуповану Херсонську область почали завозити чиновників із Росії через брак "кадрів" на "керівні посади".

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Через брак кадрів на так звані "керівні посади" в окупаційній владі, почали завозити посадовців з росії. На інші посади, директори шкіл, старости, керівники підприємств тощо, беруть будь-кого з охочих. Ці люди не мають ні досвіду роботи, ні навіть профільної освіти", - написав він.

Янушевич також додав, що окупанти тиснуть на підприємців, щоб вони "переоформили документи у новій податковій". Тим, хто відмовляється це робити, загрожують забрати чи закрити бізнес.

окупація (6873) росія (68043) Херсонська область (6249)
+4
Думаю - у кожного в господарстві є моток (а то і кілька) синтетичного шнура? І дерева в Україні ще не всі вирубали
20.08.2022 15:46 Відповісти
+4
Орки , вам потрібно швиденько вшиватися із Херсону , а не звозити туди
свіжу кацапську гниль для сморіду 😠
20.08.2022 16:02 Відповісти
+3
С агитконцертом привезут Ольгу ********* и Гришу Лепса..жаль сдох Владимирский централ...забыл как его хвамылія.. .або его вдовушку...тоже типа пявіца.
20.08.2022 15:53 Відповісти
Думаю - у кожного в господарстві є моток (а то і кілька) синтетичного шнура? І дерева в Україні ще не всі вирубали
20.08.2022 15:46 Відповісти
ліхтарі ще є
20.08.2022 15:50 Відповісти
На дереві - ефектніше! Та й відразу - користь! Прямо під деревом негайно і землю удобрює!
20.08.2022 18:40 Відповісти
Старый пушило поламался. Везите нового
20.08.2022 15:51 Відповісти
С агитконцертом привезут Ольгу ********* и Гришу Лепса..жаль сдох Владимирский централ...забыл как его хвамылія.. .або его вдовушку...тоже типа пявіца.
20.08.2022 15:53 Відповісти
А как же чиерина? Про неё забыли🤣
20.08.2022 15:54 Відповісти
Щось дуже впевнено й безпечно почувають себе орки на Херсонщині!
Це підозріло!
20.08.2022 15:59 Відповісти
население не проявляет никаких действий
20.08.2022 16:12 Відповісти
Вперед, на тебе чекають? А ти взагалі читав новину
20.08.2022 16:46 Відповісти
Там більше понту , ніж правди , орки вони такі горді і понтовиті , особливо в целофанових мішках 😂
20.08.2022 16:34 Відповісти
Орки , вам потрібно швиденько вшиватися із Херсону , а не звозити туди
свіжу кацапську гниль для сморіду 😠
20.08.2022 16:02 Відповісти
А хто там, коли там, що говорили про звільнення Херсона?? Щось затихло??
20.08.2022 16:08 Відповісти
Мало кто знает..что спонсором рюZZkoго терроризма был известный миллионер Савва Морозов...баблом чЛенина снабжал нехило...но его грохнули кажись в Париже...вначале 20 века...хмырь мавзолейный потом качал бабло с банды Йосифа Джугашвили и Тер-Петросяна...который подох катаясь на лисипеде..а Коба выжил гаденыш...
20.08.2022 16:09 Відповісти
Лисий сіфілітик і німецький генштаб на бабло кинув.
20.08.2022 16:56 Відповісти
Морозова коханка долучіла до цього
20.08.2022 17:14 Відповісти
 
 