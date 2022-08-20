УКР
Російські офіцери-десантники відмовляються їхати в Україну. На їх посади призначають солдатів, - розвідка

Через масову відмову офіцерів-десантників брати участь у бойових діях на території України російське командування призначає на офіцерські посади контрактників без бойового досвіду.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Найбільшою проблемою для окупантів є масова відмова від участі у війні командного складу підрозділів ПДВ. На посади від командира взводу до командира батальйону, з подальшим виїздом в Україну, відмовляються йти навіть контрактники, яким терміново були присвоєні офіцерські звання", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, після величезних втрат у боях зі Збройними Силами України, командування ВДВ намагається хоча б частково відновити боєздатність підрозділів та моральний дух. Основну увагу приділяють підрозділам, де було знищено понад 60% особового складу, а бійці, що залишилися, деморалізовані та відмовляються від подальшої служби.

Білоруські спеціалісти відновлюють бойові літаки в Росії, - ГУР

"Зараз у командуванні ВДВ працює комісія генерального штабу окупантів. Її члени отримали вказівку провести розслідування щодо кожного факту відмови та вмовляти командирів повернутися до своїх підрозділів, обіцяючи їм соціальні пільги та урядові нагороди", - резюмували в ГУР.

армія рф (18838) розвідка (3926)
+14
Уже накрошили мардвы на 4 афгана.

https://t.me/generalsvr2 GeneralSVR(reserv)

Суббота 20.08.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 48745 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 19 августа это 13494 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 26 августа. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 2366 убитыми и пропавшими безвести.
20.08.2022 16:12 Відповісти
+8
Відмовляються ті,в кого мізки ще не зовсім висохли,а також володіють реальними цифрами загиблих орків.
20.08.2022 16:22 Відповісти
+8
Фишка тут вот в чем...После 24 февраля в Украину путлер направил типа элитные Псковскую и Костромскую дивизии ВДВ рабZeи...у убитых десантников в рюкзаках наши воины нашли парадную форму...А это значит что точно думали ... Чернигов и Киев возьмут за три дня...
Земля Стекловатой быдлу путлера...по факту обе дивизии расфомированы...если дохляков больше 50% личного состава ...
20.08.2022 16:58 Відповісти
https://t.me/operativnoZSU/37307 Це висококваліфіковані логісти-ракетники, військослужбовці одного з підрозділів Командування Сил логістики ЗСУ. З 24 лютого 2022 року і до сьогодні ними перевиконано завдання річного плану забезпечення ракетно-артилерійським озброєнням на 600 відсотків!
20.08.2022 16:07 Відповісти
нарожают...мясо не проблема
20.08.2022 16:51 Відповісти
Ну да , китайці начпокають
20.08.2022 17:15 Відповісти
"ВДВ-шнікам" бздошно !
20.08.2022 16:18 Відповісти
ВДВ через Днепр обратно плыть стремно.
20.08.2022 16:20 Відповісти
Не всякий оккупант-вдвэшник доплывет до середины Днепра.
20.08.2022 17:25 Відповісти
гундяйские войска не дорабатывают ) не верят, шо прямой в рай попадут, как ***** и обещал )
20.08.2022 16:21 Відповісти
Відмовляються ті,в кого мізки ще не зовсім висохли,а також володіють реальними цифрами загиблих орків.
20.08.2022 16:22 Відповісти
відмовляються, не тому що є мізки ,а тому що нема перемог..Були б перемоги у війні,то не одна тисяча окупантів ринула б в Україну
20.08.2022 16:50 Відповісти
І не тільки росіяни, а ще й білоруси. Дабівать хахлов
20.08.2022 17:01 Відповісти
Не їдьтє сюди. Ви круті. Але не їдьде сюди. Дякую.
20.08.2022 16:37 Відповісти
нє, ну прально - вони прийшли в армію горілку жрать, а не гібнуть ні за цапову душу
20.08.2022 16:49 Відповісти
Фишка тут вот в чем...После 24 февраля в Украину путлер направил типа элитные Псковскую и Костромскую дивизии ВДВ рабZeи...у убитых десантников в рюкзаках наши воины нашли парадную форму...А это значит что точно думали ... Чернигов и Киев возьмут за три дня...
Земля Стекловатой быдлу путлера...по факту обе дивизии расфомированы...если дохляков больше 50% личного состава ...
20.08.2022 16:58 Відповісти
Welcome to Ukraine , лапті, хробаки вас зачекались!
20.08.2022 18:55 Відповісти
 
 