Російські офіцери-десантники відмовляються їхати в Україну. На їх посади призначають солдатів, - розвідка

Через масову відмову офіцерів-десантників брати участь у бойових діях на території України російське командування призначає на офіцерські посади контрактників без бойового досвіду.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Найбільшою проблемою для окупантів є масова відмова від участі у війні командного складу підрозділів ПДВ. На посади від командира взводу до командира батальйону, з подальшим виїздом в Україну, відмовляються йти навіть контрактники, яким терміново були присвоєні офіцерські звання", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, після величезних втрат у боях зі Збройними Силами України, командування ВДВ намагається хоча б частково відновити боєздатність підрозділів та моральний дух. Основну увагу приділяють підрозділам, де було знищено понад 60% особового складу, а бійці, що залишилися, деморалізовані та відмовляються від подальшої служби.

Також читайте: Білоруські спеціалісти відновлюють бойові літаки в Росії, - ГУР

"Зараз у командуванні ВДВ працює комісія генерального штабу окупантів. Її члени отримали вказівку провести розслідування щодо кожного факту відмови та вмовляти командирів повернутися до своїх підрозділів, обіцяючи їм соціальні пільги та урядові нагороди", - резюмували в ГУР.