Генсек НАТО відвідає Канаду, щоб обговорити війну в Україні, посилення НАТО та захист Арктики

Столтенберг поїде до Канади для обговорення безпекових питань.

Про це повідомляють у пресслужбі НАТО, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідуватиме Канаду з середи, 24 серпня, до п’ятниці, 26 серпня 2022 року. Зі Столтенбергом зустрінеться прем'єр-міністр Канади пан Джастін Трюдо.

25 серпня вони разом відвідають один із об’єктів Системи попередження про Північ – значну частину Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) – і канадську дослідницьку станцію High Arctic. Вони також зустрінуться з лідерами місцевої громади та інуїтів, а також з персоналом Збройних сил Канади, розгорнутим у Кембриджській затоці в рамках операції NANOOK-NUNAKPUT.

26 серпня вони відвідають базу Збройних сил Канади в Колд-Лейк, Альберта. Під час свого візиту Генеральний секретар також зустрінеться з іншими високопосадовцями Канади, а також членами Збройних сил Канади та громадянського суспільства.

Прем’єр-міністр і Генеральний секретар поїдуть до 4 Wing Cold Lake, однієї з канадських баз винищувачів, щоб обговорити внесок Канади в НАТО, а також партнерство Канади в NORAD і нещодавно оголошений план Канади щодо модернізації континентальної оборони, включаючи 38,6 дол. мільярдів протягом наступних двадцяти років, зміцнюючи таким чином західний і північний фланг НАТО.

"Під час візиту Прем’єр-міністр і Генеральний секретар просуватимуть спільні пріоритети та обговорюватимуть глобальні виклики, включаючи загрози євроатлантичній безпеці, зокрема незаконне та невиправдане вторгнення Росії в Україну, а також зміну клімату та її вплив на оборону та безпеку, особливо в Арктиці", - йдеться в повідомленні пресслужби прем'єра Трюдо.