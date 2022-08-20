ЄС приєднався до справи України щодо геноциду РФ у Міжнародному суді ООН. ДОКУМЕНТ
Європейський союз надав Міжнародному суду ООН свою інформацію у межах справи України проти Росії щодо геноциду українського народу з боку російських окупантів.
Про це повідомили в Міжнародному суді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Згідно зі статутом та регламентом суду, публічна міжнародна організація з власної ініціативи може надати суду відповідну інформацію щодо справ, які він розглядає. Таку інформацію подають у формі Меморандуму до закриття письмового провадження.
Так, 17 серпня Європейський союз передав суду інформацію у справі України проти Росії щодо звинувачень у геноциді.
Представництво України при Європейському союзі подякувало ЄС за долучення до справи у Міжнародному суді ООН.
"Справедливість переможе", - зазначили в представництві.
Нагадаємо, 27 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна офіційно скерувала до Міжнародного суду ООН у Гаазі позов проти РФ через повномасштабне вторгнення. Українська сторона звинувачує РФ у геноциді через атаки російських окупантів на цивільну інфраструктуру та мирне населення.
Міжнародний суд анонсував відкриті слухання за позовом України проти Росії у березні. Пізніше суд оголосив тимчасові заходи у справі про звинувачення в геноциді: суд вимагає від Росії негайно припинити військові операції на території України, а також забезпечити, щоб російські сили не вживали жодних кроків для продовження військової операції.
Крім того, одноголосно судді підтримали те, що обидві сторони - Україна та РФ - мають утримуватися від будь-яких дій, що можуть погіршити чи продовжити спір та ускладнити розгляд справи. Водночас виконання тимчасових заходів суду не є обов'язковим.
ХАРЬКОВ: Эй, Крым, ты спишь?
КРЫМ: Ты что, издеваешься?
Я в подвале сижу!
Как можно спать в подвале?
ХАРЬКОВ: Да нормально можно спать, через недельку привыкнешь.
КРЫМ: Как недельку?! Это что, не закончится завтра?!
ХАРЬКОВ: Ты че, все только начинается.
НИКОЛАЕВ: Эй, Крым, ты спишь?
КРЫМ: Спать?! Под такой грохот?!
НИКОЛАЕВ: Разве это грохот? Ерунда. Это еще не камни с неба.
КРЫМ: Я не хочу камни!
НИКОЛАЕВ: То хочешь, то не хочешь, не поймешь тебя...
ОДЕССА: Эй, Крым!
КРЫМ: Да не сплю я, не сплю!
ОДЕССА: Та я ж бачу! Такой фейерверк у тебя, что мама не горюй.
КРЫМ: Ты что, в бинокль на меня смотришь?
ОДЕССА: В бинокли, милый, сейчас только отсталые фраера смотрят. Я ж на тебя, красавчик, через спутник смотрю!
КРЫМ: Издеваешься?
КИЕВ: Да мы всі на тебе дивимось! Запоріжжя поп-корн приготувало. Хмельницький за пивом побіг. Така вечірка гарна. Що святкуємо?
КРЫМ: Смотрите? Нет, чтобы помочь!
ПОЛТАВА: Так ми ж допомогаємо! Звільняємо тебе!
ЧЕРНИГОВ: Всім привіт!
КРЫМ: Я не сплю! ЧЕРНИГОВ: Та я ж бачу! Супутник, такі, дуже зручна річ. Гарний салют!
КРЫМ: (в истерике) Я в подвале! У меня полный пиз.ец! А вы говорите, что это салют?! Что я, по вашему, праздную?!
ВСЕ: Возвращение! Ты, Крым, празднуешь возвращение домой!