ЄС приєднався до справи України щодо геноциду РФ у Міжнародному суді ООН. ДОКУМЕНТ

Європейський союз надав Міжнародному суду ООН свою інформацію у межах справи України проти Росії щодо геноциду українського народу з боку російських окупантів.

Про це повідомили в Міжнародному суді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Згідно зі статутом та регламентом суду, публічна міжнародна організація з власної ініціативи може надати суду відповідну інформацію щодо справ, які він розглядає. Таку інформацію подають у формі Меморандуму до закриття письмового провадження.

Так, 17 серпня Європейський союз передав суду інформацію у справі України проти Росії щодо звинувачень у геноциді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До справи України проти Росії у Міжнародному суді ООН долучилася Латвія

Представництво України при Європейському союзі подякувало ЄС за долучення до справи у Міжнародному суді ООН.

"Справедливість переможе", - зазначили в представництві.

Нагадаємо, 27 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна офіційно скерувала до Міжнародного суду ООН у Гаазі позов проти РФ через повномасштабне вторгнення. Українська сторона звинувачує РФ у геноциді через атаки російських окупантів на цивільну інфраструктуру та мирне населення.

Також читайте: Суд у Гаазі у жовтні може перейти до розгляду по суті справи щодо геноциду українців, - МЗС

Міжнародний суд анонсував відкриті слухання за позовом України проти Росії у березні. Пізніше суд оголосив тимчасові заходи у справі про звинувачення в геноциді: суд вимагає від Росії негайно припинити військові операції на території України, а також забезпечити, щоб російські сили не вживали жодних кроків для продовження військової операції.

Крім того, одноголосно судді підтримали те, що обидві сторони - Україна та РФ - мають утримуватися від будь-яких дій, що можуть погіршити чи продовжити спір та ускладнити розгляд справи. Водночас виконання тимчасових заходів суду не є обов'язковим.