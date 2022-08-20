УКР
Удар по Вознесенську: російська ракета могла цілити у Південноукраїнську АЕС - уламки виявлено в зоні спостереження станції, - "Енергоатом"

Росіяни вдарили по місту Вознесенськ, розташованому поблизу Південноукраїнської АЕС. Уламки ракети виявлено в зоні спостереження станції, тож не виключено, що ракета цілила саме в ПАЕС.

Про це заявляє НАЕК "Енергоатом", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сам факт обстрілу зони спостереження Південноукраїнської АЕС є черговим цинічним актом ядерного тероризму Росії. Адже на місці виявлено уламки ворожої ракети, яка влучила в будинок. І не виключено, що ця ракета була спрямована саме в бік ПАЕС, яку російські військові намагалися захопити ще на початку березня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у березні спроба захоплення АЕС виявилася невдалою: ЗСУ зупинили загарбників. Тоді саме поблизу Вознесенська співробітники СБУ затримали трьох російських військових, які ховалися в покинутих будівлях. Всі троє входили до складу угруповання, яке планувало захоплення станції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар рашистів по Вознесенську: 9 людей постраждало, з них 4 - важкопоранені діти, - Кім

Відтоді загарбники просто безжально гатять по південному регіону України, руйнуючи його інфраструктуру та не шкодуючи людей.

Скоро думаю побачимо на що готові кацапи, можуть під 24 обстріляли електростанції, бажано мати сонячні зарядні прилади, повербанки й т.д.
20.08.2022 16:22 Відповісти
Кацападли отримали дуже чіткий сигнал : БУДЬ-ЯКА ЯДЕРНА КАТАСТРОФА створена ними на території України буде розцінюватись альянсом як акт воєнної агресії проти країн - членів НАТО, які межують з Україною(та сама Туреччина, Румунія, Польща, та інші країни) - з усіма відповідними наслідками(включно з задіянням "5-ої статті"). Навіть якщо німці чи французи будуть сидіти з язиками в дупі - ті сами британці, поляки, литовці скличуть консультативну раду НАТО з вимогою задіяти відповідні розділи п'ятої статті, і в разі блокування рішення мадярами можуть самостійно прийняти окреме спільне рішення по воєнній операції проти параші на рівні своїх державних структур.(і тоді НАТО як воєнний альянс у його теперішній конфігурації "накриється пи&дою" та буде тотально переформатоване - позбавившись різного непотрібу і баласту)
20.08.2022 20:08 Відповісти
 
 