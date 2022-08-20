Удар по Вознесенську: російська ракета могла цілити у Південноукраїнську АЕС - уламки виявлено в зоні спостереження станції, - "Енергоатом"
Росіяни вдарили по місту Вознесенськ, розташованому поблизу Південноукраїнської АЕС. Уламки ракети виявлено в зоні спостереження станції, тож не виключено, що ракета цілила саме в ПАЕС.
Про це заявляє НАЕК "Енергоатом", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Сам факт обстрілу зони спостереження Південноукраїнської АЕС є черговим цинічним актом ядерного тероризму Росії. Адже на місці виявлено уламки ворожої ракети, яка влучила в будинок. І не виключено, що ця ракета була спрямована саме в бік ПАЕС, яку російські військові намагалися захопити ще на початку березня", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у березні спроба захоплення АЕС виявилася невдалою: ЗСУ зупинили загарбників. Тоді саме поблизу Вознесенська співробітники СБУ затримали трьох російських військових, які ховалися в покинутих будівлях. Всі троє входили до складу угруповання, яке планувало захоплення станції.
Відтоді загарбники просто безжально гатять по південному регіону України, руйнуючи його інфраструктуру та не шкодуючи людей.
