Кількість потерпілих внаслідок ракетного удару по Вознесенську зросла до 12 осіб, - прокуратура
У Вознесенську медична допомога надається 12 постраждалим громадянам.
Про це повідомили на сторінці Миколаївської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 20 серпня 2022 року об 11.30 год військовослужбовці країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, завдали ракетного удару по місту Вознесенськ.
Ворожа ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, пошкоджено 2 під'їзди будинку, а також розташовані поряд приватні будинки, транспортні засоби. За попередньою інформацією дванадцять людей поранено, серед них троє дітей.
Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні. Першочергові слідчі дії здійснюються прокурорами Вознесенської окружної прокуратури, слідчими поліції та СБУ, експертами. Вилучено уламки боєприпасів.
