УКР
Кількість потерпілих внаслідок ракетного удару по Вознесенську зросла до 12 осіб, - прокуратура

У Вознесенську медична допомога надається 12 постраждалим громадянам.

Про це повідомили на сторінці Миколаївської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 20 серпня 2022 року об 11.30 год військовослужбовці країни-агресора, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, завдали ракетного удару по місту Вознесенськ.

Читайте також: У Вознесенську поліціянти документують наслідки ворожого обстрілу, пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки. ФОТОрепортаж

Ворожа ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок, пошкоджено 2 під'їзди будинку, а також розташовані поряд приватні будинки, транспортні засоби. За попередньою інформацією дванадцять людей поранено, серед них троє дітей.

Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні. Першочергові слідчі дії здійснюються прокурорами Вознесенської окружної прокуратури, слідчими поліції та СБУ, експертами. Вилучено уламки боєприпасів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар рашистів по Вознесенську: 9 людей постраждало, з них 4 - важкопоранені діти, - Кім

Миколаївська область (2371) обстріл (31060) прокуратура (3754)
Ближайшие объекты к этому дому - детский центр и элеватор. Выбирайте куда именно хотела попасть русня, но промахнулась.
20.08.2022 16:39 Відповісти
З ними ж домовились про експорт зерна з України. Так вони допомогають. Чого і належало очикувати. Зе, ау!!!
20.08.2022 17:05 Відповісти
Кацапи , ми вам цього ніколи не забудемо , не пробачимо , а будем катувати вас повсюди , де би ви не були
20.08.2022 16:44 Відповісти
троль?
20.08.2022 17:59 Відповісти
Подібними ударами рашисти хочуть звільнити Україну від українців! І я зараз не про смерті, помре 10, а втечуть 1000. Тому ніхто нікуди не їде за кордон!!!
20.08.2022 18:58 Відповісти
 
 